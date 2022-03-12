Восемнадцатый день войны в Украине: главные события

На 18-й день военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 13 марта, российские войска продолжали наносить ракетно-бомбовые удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление наступающей российской армии и отрядам пророссийских сепаратистов.

Столтенберг: РФ может применить в Украине оружие массового поражения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опасается, что Россия может применить оружие массового поражения в Украине. "В последние дни мы слышали абсурдные утверждения о лабораториях по химическому и биологическому оружию", - сказал Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag. По его словам, Кремль изобретает "ложные предлоги в попытке оправдать то, что нельзя оправдать".

"Теперь, когда эти ложные утверждения сделаны, мы должны сохранять бдительность, поскольку не исключено, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием под этим вымыслом", - предупредил глава НАТО. "Это было бы военным преступлением", - добавил он. Столтенберг также отметил, что ожидает ухудшения бедственного положения в стране в ближайшие дни, хотя "народ Украины мужественно и решительно противостоит вторжению".

Боррель: Создание бесполетной зоны над Украиной чревато Третьей мировой войной

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал закрыть небо для полетов над Украиной из-за атаки российских войск в Львовской области, неподалеку от границы с Польшей. "Это - новое террористическое нападение на мир и безопасность у границы ЕС - НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо", - подчеркнул он.

Однако верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель категорически против этого. Он заявил, что создание бесполетной зоны над территорией Украины может привести к Третьей мировой войне. Его слова приводит издание El Periodico.

"Когда кто-то призывает к бесполетной зоне, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, которые ее нарушают. Это означало бы перерастание конфликта в Третью мировую войну, а мы этого явно не хотим", - указал он. По словам Борреля, ЕС находится на пределе своих возможностей для оказания помощи Украине.

На переговорах между Украиной и Россией наметился прогресс

Глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий заявил, что видит предпосылки для сближения позиций Москвы и Киева на переговорах.

"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", - сказал Слуцкий.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который входит в группу переговорщиков, также высказал мнение, что переговоры с Россией движутся к компромиссу.

В Ирпене убит американский журналист

В городе Ирпене Киевской области российскими военнослужащими застрелен 51-летний американский журналист Брент Рено. Еще один журналист получил ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале The Insider со ссылкой на информацию начальника Главного управления полиции Киевской области Андрея Небитова. "Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине", - написал он.

Изначально сообщалось, что Рено был корреспондентом The New York Times (NYT), поскольку у него нашли редакционный бейдж. Но издание заявило, что последний раз сотрудничало с Рено в 2015 году, и в Украине он находился не по заданию редакции NYT.

Нанесен авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности в Яворове

Нанесен авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности в Яворове Львовской области примерно в 25 километрах от границы с Польшей. Погибли не менее 35 человек. Об этом сообщили в Львовской областной государственной администрации (ЛГА). Министерство обороны России сообщило, что в результате удара высокоточным оружием по военным объектам Украины в Львовской области уничтожены до 180 "иностранных наемников" и вооружение, поставленное украинской армии из-за рубежа.

Российские войска сосредоточили основные усилия в направлении Кривого Рога и на захвате Николаева, не оставляют попыток по захвату Мариуполя, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Также, по данным украинских военных, армия РФ продолжает накапливать резервы для наступления на Угледар и наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города. Помимо этого, активизируется деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных колонн с гуманитарными грузами и военной помощью.

Возобновлено энергоснабжение Чернобыльской АЭС

Энергоснабжение Чернобыльской атомной электростанции возобновлено. Об этом в своем аккаунте в Facebook написал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Как он отметил, украинским специалистам в результате невероятных усилий удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС и предотвратить риск угрожавшей всей Европе ядерной катастрофы. При этом глава Минэнерго подчеркнул, что ЧАЭС - объект украинской энергетики, и никакая помощь в обеспечении или возобновлении электроснабжения таких объектов украинской стороне не нужна.

Вице-премьер: По гумкоридорам эвакуировано около 13 000 человек

Около 13 тысяч мирных жителей были эвакуированы по гуманитарным коридорам. Это почти вдвое больше, чем днем ранее, сообщила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении. По ее словам, из 14 открытых коридоров в субботу сработали 9, в частности, в Сумах, Краснополье, Конотопе, Лебедине, Большой Писаревке. Также намечено открытие коридоров из Луганской и Киевской областей, сказала Верещук.

В Минобороны РФ ранее заявили, что в субботу предоставили десять гуманитарных коридоров для эвакуации из Украины в Россию, но ни один из них не был подтвержден киевскими властями.

В Германии прошли многотысячные акции протеста

В ряде городов Германии прошли многотысячные акции протеста против войны в Украине. Около 125 тысяч человек приняли участие в антивоенных митингах в Берлине, Гамбурге, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте. Так, в Берлине в акции приняли участие около 60 тыс. человек, в Гамбурге - 10 тыс. человек. Демонстранты несли плакаты с надписями: "Stop War", "Stop Putin" и "Help Ukraine". Многие были одеты в цветах национального флага Украины и несли воздушные шары таких же цветов. Они требовали, чтобы Владимир Путин немедленно прекратил все военные действия, вывел войска из Украины и восстановил территориальную целостность страны.

В Берлине демонстранты прошли от площади Александерплац до Бранденбургских ворот. По данным полиции, антивоенная акция собрала от 20 000 до 30 000 участников, по данным организаторов - 60 000. Среди них были и молодые, и пожилые люди, а также семьи с детьми. Для поддержания общественного порядка было задействовано 550 полицейских. Однако демонстрация в столице носила мирный характер. Из-за пандемии коронавируса большинство участников, насколько позволяла возможность, соблюдали социальную дистанцию и были в защитных масках.

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Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Военный преступник" - "Руки прочь от Украины". Акция на Трафальгарской площади в столице Великобритании.

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Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Blutin go home!" - плакат на демонстрации в немецком Фрайбурге, от немецкого слова "Blut" (кровь) и фамилии президента России в латинской транскрипции "Putin" (Путин).

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Детские рисунки в итальянской коммуне Перджине-Вальсугана.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Stop Putin Now" - призыв остановить Владимира Путина на электронном табло Театра Багателя в Кракове, Польша.

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Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Около украинского консульства в Гамбурге, Германия.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Около российского консульства в Гамбурге, Германия.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Акция болельщиков немецкого футбольного клуба "Бохум".

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины В немецком городе Кельн после начала войны состоялось несколько больших митингов и демонстраций - в том числе, вместо традиционного карнавального шествия в понедельник, 28 февраля.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Go to hell Putin" - плакат на акции школьников во Франкфурте-на-Майне.

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Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Колонны Национального музея в датской столице Копенгагене, 11 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Пончики мира" ("Friedenskreppel") во Франкфурте-на-Майне, один евро за штуку. Средства от продажи предназначены на помощь беженцам.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди. Автор: Николай Пермяков

