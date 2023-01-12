В Беларуси за неправильный пост будут забирать квартиры?

16 января вступит в силу закон "Об изъятии имущества", по которому власти смогут забирать деньги, недвижимость и акции за "недружественные действия" в отношении РБ, вот только что будут считать таковыми, не прописано. DW узнал у юриста и экономиста, чего ждать белорусам и иностранцам, у которых есть собственность в Беларуси.

Что прописано в законе?

Если законы о заочных судах и лишении гражданства по рождению власти хотя бы анонсировали, то закон об изъятии имущества был принят тайно - 6 января его опубликовали на сайте pravo.by , уже подписанный Александром Лукашенко.

В документе отмечено, что он принят с учетом "неотложного и эффективного реагирования" на угрозы национальным интересам государства в результате принятых санкций и направлен на обеспечение нацбезопасности, экономической стабильности, защиту прав и законных интересов белорусских граждан и компаний. Изъятие происходит "по мотивам общественной необходимости" - это формулировка из Конституции , где указаны случаи, когда право на частную собственность может ограничиваться.

Основание для изъятия имущества - совершение "недружественных действий" в отношении белорусских граждан или организаций, причем уличить могут как юридическое, так и физическое лицо независимо от гражданства или страны регистрации бизнеса. Что такое "недружественные действия", в законе не прописано. Есть список недружественных стран , утвержденный правительством, в него входят западные государства, которые ввели санкции против режима Лукашенко.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть 16 января, но еще полгода дается Совмину на приведение в норму правовых актов в связи с измениями. Госкомитет по имуществу будет подавать заявление в суд, где будет указано имущество, подлежащее изъятию. Рассматривать все дела будут только в экономическом суде Минска. Как следует из документа, уведомлением будет считаться анонс судебного заседания на сайте Верховного суда за 10 дней до начала процесса. Рассматривать дело смогут и в отсутствии потенациального "лишенца". Изъятые деньги со счетов перечислят в республиканский бюджет, а на недвижимость отменят госрегистрацию и выставят на торги. Судебные издержки в этом случае берет на себя государство.

Что такое "недружественные действия", непонятно

Юрист Юлия Леванчук считает, что закон, в первую очередь, расчитан на иностранных граждан, у которых в Беларуси есть собственность. "Это напоминает действия европейских государств, которые изымают виллы и яхты у российских олигархов, - говорит собеседница. - Чтобы изымать имущество у граждан Беларуси, и до того хватало правовых механизмов. По уголовным делам - в ходе заочного судебного разбирательство как исполнение причиненного государству ущерба".

По мнению специалиста, в законе много расплывчатых формулировок, поэтому как он будет трактоваться, станет понятно только на практике. "Что такое "недружественные действия"? Ни в этом, ни в других законах пояснения нет, - отмечает Леванчук. - Что значит "лица, которые находятся под контролем иностранного государства"? К ним будут причислять людей, у которых есть вид на жительство в другом государстве или достаточно шенгенской визы? Что будут считать "действиями, оказавшими влияние на иностранное государства", и как будут доказывать причинно-следственную связь? Допустим, человек написал пост в соцсетях с призывом ввести санкции, но вряд ли в резолюции Совета Европы есть ссылка на этот пост. Чем больше читаешь закон, тем больше вопросов".

В законе нет указания, за какой период будут рассматривать совершение "недружественных действий". По общему правилу, закон не имеет обратной силы, но в действующей правовой практике нельзя исключить, что и этот принцип будет нарушен.

Ярослав Романчук: "Власти узаконили бандитизм"

Экономист Ярослав Романчук считает, что принятый закон подтверждает, что в Беларуси де-факто нет частной собственности - власти в любой момент по надуманным причинам могут "отжать и бизнес, и деньги".

"Принятый закон позволяет формализовать эту процедуру, - говорит эксперт. - Сложно представить, кто в здравом уме после этого захочет приобретать имущество в Беларуси, а тем более, инвестировать в экономику государства, где власти узаконили бандитизм. В 2022 году инвестиции упали на 20%, и эта тенденция последних четырех лет. При таком режиме можно ожидать, что будут влияния по серым схемам, которые оформят как инвестиции".

По мнению Романчука, первой волной "лишенцев" станут лидеры протеста, которые публично призывали вводить санкции. "Вряд ли это коснется простых белорусов, по крайней мере, в начале процесса, только если они не были крайне активны в соцсетях и медиа, - считает собеседник. - Вторая волна - руководители политических партий и общественных организаций, которые несмотря на давление продолжают работать в интересах демократично настроенных белорусов. Третья волна - бизнесмены, которые поддерживали протест, ну а в последствии просто те, у кого есть что отнять. Не исключаю, что закон будут использовать для устрашения и он станет дополнительным рычагом для коррупции".

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