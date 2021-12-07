Минск ввел контрсанкции. Почему от них пострадает не Запад, а сама Беларусь

Сразу же после принятия пятого пакета санкций Евросоюза белорусские власти пообещали ответить на него "жесткими, ассиметричными, но адекватными мерами". В итоге 7 декабря было опубликовано постановление Совета Министров, которое с 1 января 2022 года вводит запрет на импорт целого ряда сельскохозяйственных товаров - мяса, колбасы, молока и молочной продукции, овощей, фруктов.

Согласно документу, эмбарго касается стран, которые "реализуют дискриминационную политику и осуществляют недружественные действия" - ЕС, США, Канады, Великобритании, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.

Контрсанкции могут отразится на самой Беларуси

Анализируя постановление правительства РБ о контрсанкциях, белорусские эксперты сходятся во мнении, что новые меры могут отразиться на самой Беларуси. "Основной риск - повышение цен на продовольствие. И хотя в самом постановлении есть несколько пунктов, которые направлены на то, чтобы этого не произошло, все будет зависеть от того, будут ли найдены поставщики, равнозначные европейским, а также от того, как будут вести себя белорусские производители - они могут использовать ситуацию и поднять цены на продукцию", - считает директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.

Экономист из исследовательского центра BEROC Лев Львовский предлагает оценивать потенциальные эффекты от новых мер на основе опыта российский контрсанкций, введенных в 2014 году: "По их итогам российские потребители довольно сильно пострадали; цены на продовольствие повысились, качество продуктов снизилось, сильно изменилась диета россиян - например, стали меньше потреблять сыра".

В результате контрсанкций россияне стали меньше потреблять сыра

По словам эксперта, больше всего белорусские потребители пострадают в плане потребления фруктов. Львовский приводит статистику Белорусского статистического комитета за январь-сентябрь 2021 года о том, какие продукты и в каком количестве импортирует Беларусь. Меньше всего Беларусь обеспечивает себя свежими фруктами и орехами - лишь 7,3%. Также наблюдается небольшой объем отечественного производства рыбы (12,8%) и растительного масла (15,2%), в то время как мясом страна себя обеспечивает практически полностью (99%).

"Эти продукты будут закупаться у других стран, но дороже и меньше, а значит люди будут их меньше есть и больше платить, хотя никто с голоду не умрет. Конечно, можно привезти фрукты из Турции или Израиля, но если бы это было выгодно, мы бы давно переключились на эти страны, а не покупали бы в Евросоюзе", - говорит Львовский. Вместе с повышением цен на продовольствие экономист также прогнозирует рост инфляции.

Западу контрсанкции существенного ущерба не нанесут

На странах Запада, по словам экспертов, контрсанкции вряд ли серьезно отразятся. "Мы вряд ли сможем наказать Европу как целое - просто потому, что доля Беларуси в европейском экспорте очень мала, Беларусь - это не такой большой рынок. Хотя вполне возможно, что отдельные компании и производители, которые активно работали с нами, могут пострадать. Но все равно в масштабе Европы это будут очень маленькие цифры", - поясняет Лев Львовский.

Об этом же говорит и политолог Казакевич: "У европейцев есть опыт российских контрсанкций, когда ситуация была более тяжелой, ведь российский рынок намного больше белорусского. Но и тогда проблема была решена, поэтому существенного ущерба от белорусских мер ждать не стоит". Поэтому, как говорит эксперт, хотя некоторый негативный эффект для европейской стороны меры Минска будут иметь, они вряд ли смогут серьезно повлиять на политику в отношении Беларуси.

Белорусские власти оставили лазейки для обхода контрсанкций

В то же время Казакевич говорит, что значительного сокращение импорта сельхозпродукции вообще может и не быть, ведь власти оставили в постановлении определенные лазейки. "С одной стороны, санкции касаются практически всей сельхозпродукции. Но в то же время разрешается ее ввоз для переработки - то есть фактически власти легитимизируют все известные схемы с реэкспортом, за которые российское руководство критиковало Беларусь".

Молоко - тоже в списке запрещенных к ввозу в РБ товаров

Кроме того, в постановлении прописаны квоты, которые могут позволить поставлять на белорусский рынок большие объемы продукции из "недружественных" стран. "Решения приняты, но оценить их реальный экономический эффект не представляется возможным. Все зависит от того, насколько жестко будут применяться новые нормы, насколько будет распространенной практика предоставления льгот, насколько успешной будет маркировка готовой продукции под покупку сырья для переработки. В целом абсолютно не понятно, как это будет работать", - считает Казакевич.

Как еще Беларусь может ответить странам Запада?

В постановлении о контрсанкциях Минск грозит "в случае дальнейших деструктивных действий" в отношении Беларуси расширить перечень товаров, запрещенных для ввоза. Однако экономист Львовский говорит, что успех экономических санкций зависит от того, насколько у страны большая экономика. "У Беларуси экономика небольшая, поэтому ничем особенным это не грозит, мы это уже видели на примере Nivea и Skoda. Минск может грозить только на словах, но де-факто что-то чувствительное для Европы сделать не может. Ну, только если перекрыть транзит газа, но быстрее Европы это заметит Путин и не обрадуется", - считает эксперт и добавляет, что сильных опций для контрсанкций у Минска нет.

Впрочем, продовольственное эмбарго - это не единственные контрсанкционные меры, которыми Беларусь грозила Западу. Так, накануне белорусский МИД расширил списки лиц, которым запрещен въезд в страну, заявил об ответных мерах в отношении авиаперевозчиков, а также анонсировал "ряд иных шагов непубличного характера".

Политолог Казакевич предполагает, что речь идет о том, чем уже грозил Европе глава белорусского МИД Владимир Макей: "Возможно будет ослаблен контроль на границе за наркотическими средствами и контрабандой. В качестве ассиметричной меры может быть увеличено российское военное присутствие в Беларуси - это тоже фактор давления на соседние страны".

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