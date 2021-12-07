Беларусь ввела продуктовое эмбарго против "недружественных стран"

Власти Беларуси в качестве ответных мер на пятый пакет санкций Европейского Союза ввели продовольственное эмбарго на товары из "стран, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия" против Минска. Запрет на ввоз "широкого перечня товаров", произведенных в этих государствах, вступит в силу 1 января 2022 года, заявила во вторник, 7 декабря, пресс-служба Совета министров Беларуси.

Продтовары из стран ЕС, США, Канады, Великобритании

Как указывается в опубликованном в тот же день постановлении правительства, эмбарго распространяется на ряд товаров из стран Евросоюза, а также США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии.

Запрет, в частности, касается свинины, мяса крупного рогатого скота и мясных продуктов, ряда субпродуктов, молока и молочной продукции за некоторыми исключениями, овощей за исключением предназначенных для посева, фруктов, орехов, животных жиров, кондитерских изделий и соли.

Исключения из эмбарго

"Важнейшим приоритетом для Республики Беларусь по-прежнему остаются интересы своих граждан", - указало правительство в Минске. Оно подчеркнуло, что запрет не коснется продуктов, ввозимых белорусами для личного потребления, а также предназначенных для детского питания и ряда других.

"Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства", - сообщила пресс-служба правительства. Между тем в Минске пригрозили "в случае дальнейших деструктивных действий" в отношении Беларуси расширить перечень товаров, запрещенных для ввоза.

По данным правительства Беларуси, за 10 месяцев текущего года страна импортировала из указанных стран продукты питания на сумму более 560 млн долларов, основная часть данного импорта с 2022 года будет под запретом.

Пятый пакет санкций ЕС против Беларуси

2 декабря Совет ЕС ввел пятый пакет санкций в отношении Беларуси в качестве штрафной меры в конфликте вокруг использования Минском мигрантов как инструмента давления на Брюссель. Под штрафные санкции Европейского Союза подпали еще 17 физических и 11 юридических лиц, в частности представители командования погранвойск Беларуси, сотрудники МИД и судебной системы, государственный авиаперевозчик "Белавиа", предприятия туристического сектора и гостиницы, а также ОАО "Гродно Азот", производственное объединение "Белоруснефть".

В тот же день США, Великобритания и Канада заявили, что поддержат штрафные меры Евросоюза против белорусского режима. В частности, американские санкции, согласно сообщению министерства финансов США, касаются белорусского суверенного долга, 20 физических и 12 юридических лиц, в том числе Дмитрия Лукашенко - среднего сына белорусского правителя. Под санкции подпали также "Белорусская калийная компания", "Трансавиаэкспорт", "Славкалий" и "Белтехэкспорт"

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