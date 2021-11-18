Ситуация на границе Беларуси и Польши: что с мигрантами будет дальше

19 ноября утром в двух импровизированных лагерях у белорусско-польской границы пусто. Накануне мигранты перебрались в расположенный рядом с пунктом пропуска "Брузги" транспортно-логистический центр. 18 ноября первым эвакуационным рейсом 430 мигрантов, в основном выходцы из Ирака, отправились из Минска на родину. А польские власти сообщили, что задержали около 100 человек при попытке нелегально перейти границу со стороны Беларуси.

Между тем в среду и.о. канцлера Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) во второй раз позвонила белорусскому правителю Александру Лукашенко, чтобы обсудить ситуацию с мигрантами. В том, что их ожидает теперь, разбиралась DW.

Мигранты в Беларуси: кто, откуда и куда

Как рассказала пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт телеграм-каналу "Пул Первого", близкому пресс-службе Лукашенко, сейчас на территории Беларуси находятся 7000 мигрантов, из них 2000 - в погранзоне. По данным Международной организации по миграции (МОМ), половину из тех, кто в погранзоне, составляют женщины и дети. В ходе визита экспертов МОМ на границу они выяснили, что большинство находящихся там мигрантов - это курды из Ирака, также есть граждане Сирии, Ливана, Ганы, Кубы, Камеруна и Индии, рассказали DW в МОМ.

Иракские мигранты в аэропорту Эрбиля после возвращения из Минска

Строго говоря, вариантов поведения у мигрантов, стремящихся прорваться в ЕС через белорусско-польскую границу, не так много. Можно отказаться от планов попасть в ЕС и уехать домой. Что уже сделали 430 иракцев, эвакуировавшиеся из Минска. При этом Эйсмонт подчеркнула, что власти Беларуси "силой никого выталкивать не будут".

Можно продолжать добиваться выезда в Европу, от чего, похоже, пока не хочет отказываться большинство. Теоретически не исключена возможность остаться в Беларуси, попросив убежище здесь. Но едва ли последняя опция всерьез рассматривается выходцами с Ближнего Востока, которые, стоя у колючей проволоки на границе, скандировали: "Германия! Германия!".

О чем говорили Меркель и Лукашенко

О путях разрешения ситуации с мигрантами, очевидно, говорили белорусский правитель Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Меркель, которая 17 ноября вновь позвонила в Минск - несмотря на неоднозначную реакцию после ее первого звонка. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), Меркель согласовала второй звонок с Еврокомиссией и предварительно уведомила о нем важных партнеров в регионе.

Звонок Меркель Лукашенко вызвал неоднозначную реакцию в Европе и Германии

Во время разговора, уточнил Зайберт, речь шла о поддержке Минском предоставления гуманитарной помощи и возможности возвращения людей на родину, над которым работает ООН и Еврокомиссия. Например, об обеспечении доступа к мигрантам сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В свою очередь Наталья Эйсмонт утверждает, что в ходе второго телефонного разговора с Меркель Лукашенко предложил механизм урегулирования кризиса с мигрантами - Евросоюз предоставляет гуманитарный коридор для тех 2000 мигрантов, что находятся на границе, остальным Беларусь содействует - при их желании - вернуться домой. При этом, добавила Эйсмонт, Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС в том числе об организации гуманитарного коридора в Германию.

Наталья Эйсмонт

"Мы выполняем обещания, притом что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одно обязательство", - посетовала Эйсмонт. Более того, "Евросоюз даже не приступил к переговорам на уровне экспертов", о чем, по ее выражению, договорились Меркель и Лукашенко во время второго телефонного разговора.

В Берлине сразу же опровергли высказывания Эйсмонт. Власти ФРГ не заключали с Лукашенко никаких договоренностей в вопросе об урегулировании кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе, подчеркнул в беседе с агентством Reuters неназванный источник в немецком правительстве. Ситуация на границе - это европейская проблема, в которой Германия действует не в одиночку, добавил он. Аналогичное заявление сделал и и.о. министра внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horts Seehofer).

Позиция МОМ и УВКБ ООН

Представитель Международной организации по миграции Ханна Калихова в письменных ответах на вопросы DW отметила, что эта структура вместе с УВКБ ООН видит два основных выхода из нынешнего положения, которые и предлагает мигрантам: "Во-первых, это обращение за предоставлением убежища в Беларуси. Во-вторых, добровольное возвращение на родину в рамках специальной программы, которая предлагает безопасное и законное возвращение домой".

Мигранты в транспортно-логистическом центре у белорусско-польской границы

В каждом отдельном случае, пояснила DW представитель УВКБ ООН Наталья Прокопчук, необходима индивидуальная оценка, для проведения которой людей необходимо переместить подальше от границы в подходящее безопасное место, где им можно будет оказать помощь.

Тем временем ЕС выделил 700 тыс евро в качестве гуманитарной помощи мигрантам, 200 тысяч из этой суммы будут направлены Международному Красному Кресту, который поддержит Белорусский Красный Крест в предоставлении людям на границе продуктов питания, средств гигиены, одеял и наборов первой медицинской помощи.

Мигрантов насильно отправят домой?

В ответ на запрос DW в Белорусском Красном Кресте (БКК) сообщили, что на утро 18 ноября в транспортно-логистическом центре у границы было размещено около 1000 мигрантов, еще 1000 - в стихийном лагере на границе, 106 человек - в спортивно-оздоровительном центре в Гродненской области. Люди обеспечены теплыми вещами, одеялами, два раза в день сотрудники организации привозят им продукты и воду. С 9 по 17 ноября БКК уже передал мигрантам "около 34 тонн продуктов, 7 тонн воды, а также 4450 предметов теплой одежды, 1520 пледов и одеял, 800 матрасов, 300 подушек".

Белорусская правозащитница Наста Лойка, которая много лет работает с беженцами, в интервью DW заявила, что оптимальным вариантом урегулирования ситуации с мигрантами на границе был бы следующий: "Одновременно, с одной стороны, ведутся переговоры с властями стран, откуда прибывают мигранты, с целью ограничения их потока. А с другой - Польша. Литва и Латвия, или Евросоюз, по каким-то квотам все-таки впускают этих людей (на свою территорию. - Ред.) и начинают процедуру проверки, возможно ли им предоставить статус беженца. Тем более, что речь идет всего о нескольких тысячах человек".

Этот вариант - лучший, если действовать, исходя из примата соблюдения прав человека, оговаривается Лойко. При этом она опасается, что на самом деле поступят по-другому: "Выделенные ЕС деньги, 700 тыс евро, просто будут использованы (Минском. - Ред.) для того, чтобы насильно выслать этих людей на родину".

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