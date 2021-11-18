Германия отрицает договоренности с Лукашенко по мигрантам

Власти ФРГ не заключали с Александром Лукашенко никаких договоренностей в вопросе об урегулировании кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе. "Ситуация на границе - это европейская проблема, в которой Германия действует не в одиночку", - подчеркнул в беседе с агентством Reuters в четверг, 18 ноября, неназванный источник в правительстве ФРГ.



Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Минск обязался содействовать возвращению на родину 5000 мигрантов, если Европейский Союз создаст для 2000 беженцев гуманитарный коридор, чтобы те могли попасть в Германию. По словам Эйсмонт, такой вариант был предложен в ходе первого разговора Лукашенко с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel).

Информации о договоренностях от Меркель и правительства ФРГ не поступало

По версии Эйсмонт, слова которой привело агентство БелТа, на этот счет якобы уже достигнуты договоренности. "Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию", - утверждала Эйсмонт.

Представительница Лукашенко добавила, что в Беларуси остаются порядка 7000 мигрантов. "Из них на границе - в так называемом стихийном лагере - около 2000 человек", "и от 200 до 500 человек - по имеющейся информации - также находятся на границе, но стихийно, в других точках".



Подтверждений, что Меркель и Лукашенко обсуждали такой вариант выхода из кризиса на границе либо что были выработаны какие бы то ни было соглашения на этот счет, ни от Меркель, ни от правительства Германии не поступало.



Обострение ситуации на внешней границе ЕС

Ситуация на восточной внешней границе ЕС резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Евросоюз. На польско-белорусской границе люди ночуют во временных лагерях при низкой температуре. В последние дни группы мигранты неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.

В конце мая Лукашенко заявил, что власти больше не будут задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В начале осени существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. После этого резко усилился поток мигрантов, стремящихся в ЕС с территории Беларуси.

Евросоюз планирует пятый пакет санкций

Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и в организации переправки тысяч мигрантов к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции.

В качестве реакции на "гибридную атаку" Минска ЕС планирует ввести пятый пакет санкций, который будет включать меры в отношении авиакомпаний, перевозящих мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь. В последние несколько дней целый ряд авиакомпаний заявили, что прекратят брать на борт граждан ближневосточных стран и Афганистана, направляющихся в Минск.

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