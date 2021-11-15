Звонок Меркель о мигрантах: что ответил Лукашенко?

И. о. канцлера ФРГ Меркель во второй раз за три дня обсудила с Лукашенко по телефону ситуацию с мигрантами на границе с ЕС. Правитель Беларуси был рад этому звонку не меньше, чем первому, считает Сергей Елкин.
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В телефонном разговоре Меркель и Лукашенко речь шла о предоставлении мигрантам гуманитарной помощи и их возвращении на родину, сообщил официальный представитель правительства ФРГ.
Миграция, снижение социальных стандартов, зачистка "третьего сектора". DW - о том, как политический кризис сказался на жизни белорусских регионов.
Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе заставила Украину озаботиться своей безопасностью. Киев возвращается к проекту "Стена" и будет укреплять теперь границу и с РФ, и с Беларусью.
По мнению представителя правительства ФРГ, в драматической ситуации, сложившейся на внешних границах ЕС, можно говорить и с правителем, легитимность которого Германия не признает.