ЕС отгораживается от мигрантов: как повлияла ситуация на границе

События на белорусско-польской границе изменили настроения во многих странах ЕС по отношению к мигрантам. Насколько должна быть укрепленной "крепость Европа"?
12 стран ЕС в октябре 2021 года предприняли попытку получить деньги на строительство стен и заграждений на своих внешних границах. Среди них была Польша, страны Балтии и Австрия. Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг, аргументируя свою позицию, говорил, что миграция в страны ЕС продолжается, и это давление не ослабевает.
В этом году, по данным Frontex, на территорию ЕС прибыло около 135 000 мигрантов, что на 50 процентов больше, чем в 2020 году, когда границы были закрыты из-за пандемии. Но эта цифра намного меньше показателей 2015 года, когда в Евросоюз прибыло около миллиона нелегальных мигрантов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) так заочно ответила австрийскому канцлеру: "В Еврокомиссии и Европарламенте давно существует мнение, что мы не финансируем строительство стен и заграждений из колючей проволоки". Но это было еще до того, как начался кризис на границе Польши и Беларуси. Изменилась ли позиция ЕС в свете нынешних событий?
После того, как глава Совета ЕС Шарль Мишель побывал в Варшаве, чтобы заверить руководство Польши в поддержке и солидарности, он заявил, что несмотря на споры относительно финансирования укрепления границы, ЕС должен показать странам, которые оказались на внешних рубежах ЕС и защищают свои национальные границы, свою способность действовать и свою солидарность. Согласовал ли Мишель эту позицию, фактически означающую смену курса Евросоюза, с крупнейшими странами - членами ЕС неизвестно.
Болгария установила заграждения на границе с Турцией для сдерживания сирийских беженцев еще в 2014 году
Как бы то ни было, в том, что касается защиты внешних границ ЕС, ряд европейских стран уже давно принимают меры на национальном уровне. Венгрия еще в 2015 году - первая из стран ЕС - начала строить на своей границе стену, что привело к изменению первоначального балканского маршрута мигрантов. За ней последовали Болгария, Греция и другие страны. В результате на внешних границах ЕС на протяжении 1000 км появились заграждения и укрепления.
В Средиземном море, особенно у берегов Ливии, вытеснение нелегалов на приграничную территорию практикуется уже много лет. Корабли ЕС вынуждают лодки контрабандистов с нелегальными мигрантами, стремящимися в Европу, возвращаться обратно к берегам Ливии. Италия официально помогает Ливии в борьбе с нелегальной миграцией, обучая специалистов береговой охраны и поддерживая их технически. Но в Ливии нелегалы оказываются в специальных лагерях, где царят катастрофические условия. Есть сведения о том, что практика вытеснения мигрантов со своей территории существует и в Греции, Хорватии, Болгарии.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди во время своего последнего выступления в Европарламенте подверг такие действия критике: "Практика отдельных стран вызывает тревогу: стены, заграждения из колючей проволоки, вытеснение мигрантов с применением насилия - когда их бьют, раздевают, бросают в реку или дают утонуть в море. Все это попытка уйти от взятых на себя обязательств. Третьи страны получают деньги за то, чтобы они брали на себя ответственность в этом вопросе".
Представители неправительственной организации Border Violence Monitoring Network сообщали о том, что Греция с начала сентября 2020 по середину июля 2021 года вытеснила насильственным способом около 6000 нелегалов. 18 000 подобных случаев с начала пандемии, согласно данным датских правозащитников, произошло в Хорватии.
Между тем во время дебатов в Европарламенте депутат от фракции Европейской народной партии (EVP) Жерон Ленарс защищал позицию стран, которые хотят укрепить свои границы на фоне потока нелегальных мигрантов: "Вы видите, что множество людей, которые оказываются в ЕС, вовсе не являются беженцами. Система предоставления убежища, используется в их собственных интересах теми, кто не нуждается в международной защите, в ущерб тем, кто действительно находится в критической ситуации".
"Вы видите криминальные банды, которые превращают миграцию в многомиллиардный бизнес, и вы видите диктаторов, которые используют мигрантов для ведения гибридной войны против ЕС", - подчеркнул евродепутат. Его позиция сложилась на основании данных, согласно которым, в Италию на лодках по морю в основном прибывают нелегалы из стран Северной Африки - Туниса, Марокко, Алжира, которые не имеют права на получение статуса беженца в ЕС.
Между тем в официальной статистике ЕС в 2020 году лидирующие позиции в списке стран, из которых прибывает самое большое число нелегальных мигрантов - Сирия и Афганистан, за ними следуют Венесуэла и Колумбия, чьи граждане стремятся получить гражданство Испании, а также Иран, Пакистан и Турция.
В таких странах, как Дания, которая раньше считалась либеральной по отношению к беженцам, политические настроения в этом вопросе кардинально изменились. Сейчас датское правительство как можно скорее хочет выслать всех сирийских беженцев обратно на родину вопреки рекомендациям международного сообщества, аргументируя свое решение тем, что такие города, как Дамаск вполне безопасны для них. В целом в европейских столицах становится все меньше тех, кто готов думать о безопасности беженцев. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель был одним из немногих, кто во время дебатов в Европарламенте в октябре, посвященных кризису на белорусско-польской границе, указывал на гуманитарную сторону вопроса: "К этим людям неправильно относятся в разных европейских странах. Мы должны найти баланс и сделать возможной упорядоченную миграцию".
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