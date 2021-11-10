ЕС обсудит расширение санкций против Минска 15 ноября

В Брюсселе рассмотрят возможности финансирования мер по созданию инфраструктуры для защиты границ с Беларусью, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Это решение, которое должна принять Еврокомиссия. В любом случае мнение Совета очень однозначно", - заявил он в среду, 10 ноября, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.

ЕС обсудит расширение санкций 15 ноября

Он указал на исключительность ситуации и необходимости создания физической инфраструктуры на границах с Беларусью в Польше, а также балтийских государствах. Ранее в ЕС называли финансирование строительства физических барьеров на границе неприемлемым, поскольку противоречит базовым европейским ценностям.

Вероятное расширение санкций в отношении Беларуси страны ЕС обсудят 15 ноября на встрече глав МИД, сообщил Мишель. Кроме того, по его словам, на заседании будет идти речь о принятии оперативных, эффективных и конкретных мер в отношении стран, из которых нелегальные мигранты прибывают в Беларусь с целью противозаконного въезда в ЕС. Брюссель также использует все возможности, чтобы урегулировать миграционный кризис на границах с Беларусью, отметил далее глава Евросовета. "Мы должны продемонстрировать крепкое единство, чтобы повлиять на ситуацию и остановить то, что происходит, поскольку это неприемлемо", - добавил он.

Моравецкий заявил о мести Лукашенко Польше за поддержку оппозиции

Во свою очередь премьер-министр Польши указал, что кризис является не миграционным, а политическим, поскольку спровоцирован Минском с целью дестабилизации ЕС. По словам Моравецкого, речь идет о "проявлении государственного терроризма" со стороны правителя Беларуси Александра Лукашенко, который мстит Варшаве за поддержку белорусской оппозиции. Он подчеркнул, что Польша стремится к сотрудничеству с Беларусью и Россией, но "не с пистолетом, приставленным к голове", и на фоне политического шантажа, каковым является возникший кризис.

Одновременно Моравецкий призвал созвать в скорейшем времени экстренный саммит ЕС по ситуации на границе Польши и Беларуси и введению новых санкций против белорусского режима. "Необходимо усилить давление на Минск", - подчеркнул он. В числе прочего, необходимо применить дополнительные штрафные меры к авиакомпаниям, в том числе белорусским, которые причастны к перевозке нелегальных мигрантов. Кроме того, польский премьер заявил о возможности закрытия пограничных переходов на границе с Беларусью в случае дальнейшей эскалации ситуации.

Кризис на границах ЕС и Беларуси

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.

По сообщениям СМИ, в ночь на 10 ноября две группы из нескольких десятков нелегалов смогли силой прорвать границу и проникнуть на польскую территорию в разных местах. Всех их удалось вернуть на белорусскую сторону, хотя некоторых, как отметили пограничники, пришлось разыскивать. При этом в Минске обвинили польских военнослужащих в применении насилия против мигрантов: там утверждают, что как минимум у четырех человек выявили множественные травмы.

В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, сначала в Литву, а затем в Польшу. ЕС обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.

Смотрите также:

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС На границе с Польшей На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Застрявшие между Польшей и Беларусью Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС На границу доставили из Минска По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Начало пути мигрантов из Ирака Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Что происходит в белорусском приграничье В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Через белорусские леса - в Польшу По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Мигранты не хотят оставаться в Польше По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Цель беженцев - Германия Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Беженцы в Германии По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников. Автор: Наталья Позднякова

