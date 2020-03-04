СМИ ФРГ о ситуации с мигрантами: ЕС должен ответить на шантаж Минска

Тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собрались на границе Беларуси с Польшей и Литвой, пытаясь проникнуть на территорию Евросоюза. На фоне попыток прорыва европейских границ и эскалации миграционного кризиса немецкие СМИ призывают правительства стран ЕС принять срочные меры по укреплению пограничных зон с Беларусью и требуют решительных шагов от Брюсселя.

FAZ: Остановить белорусский транзит беженцев

"Бесстыдство, с которым Лукашенко использует мигрантов для усиления давления на ЕС на польской границе", говорит, в первую очередь, об отсутствии решительности со стороны Брюсселя, считает комментатор газеты FAZ Николас Буссе (Nicolas Busse). Евросоюз, полагает немецкий журналист, недостаточно ясно дал понять диктатору в Минске, что готов к решительным мерам.

"ЕС должен сделать все возможное, чтобы положить конец этой бесчеловечной игре. В конце концов, существуют еще политические и экономические рычаги, которые необходимо использовать, чтобы, для начала, положить конец авиарейсам, которыми мигранты прибывают в Беларусь", - пишет Буссе в комментарии "Граница Польши с Беларусью: ЕС можно шантажировать". Ведь этот маршрут, отмечает журналист, в отличие от других, по которым мигранты ранее продвигались в направлении Евросоюза, был создан по "чисто политическим причинам".

8 ноября мигранты попытались прорваться через польскую границу

Ситуация на внешних границах ЕС с Беларусью говорит о том, что страны Евросоюза, наконец, должны "провести основательные дебаты по вопросам убежища и миграционной политики", уверен комментатор FAZ. Ведь Евросоюз не впервые пытаются шантажировать беженцами на его границах - так же откровенно, как Лукашенко, в свое время это пытался делать Эрдоган. И это возможно лишь потому, что ЕС "уже много лет все не может достичь единства в вопросе о том, что делать с миграционными потоками", констатирует Николас Буссе.

SZ: Дистанцирование ЕС от проблем Польши - политическая ошибка

Уверенность в том, что Евросоюз останется объектом для шантажа до тех пор, пока не выработает общую миграционную стратегию, выразил и комментатор немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Йозеф Кельнбергер (Josef Kelnberger). В комментарии "Принять плохое решение, чтобы предотвратить еще худший сценарий" журналист подверг критике отказ главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен участвовать в строительстве пограничного заграждения, которое Польша собирается возвести на границе с Беларусью. Ее заявление о том, что "ЕС не выделит никаких денег на стены или колючую проволоку", журналист SZ считает ошибкой. "Это может успокоить совесть. Но является ли этот шаг политически правильным?" - задает он риторический вопрос.

Колючая проволока лишь частично защищает польскую границу от штурма и прорывов

"Стена на границе Польши и Беларуси, - пишет далее Кельнбергер, - все равно будет построена - с участием ЕС или без него". "Если ЕС дистанцируется от возведения стены, от которой, по сути, только выиграет, поскольку она будет сдерживать потоки мигрантов, это решение можно будет назвать лицемерием. Ну, или, по крайней мере, упущенным шансом: политически ответственные люди порой вынуждены принимать плохие решения, чтобы предотвратить еще худшие сценарии", - пишет автор комментария в SZ. А правительству Польши, которое, как напоминает журналист, и без того взяло курс на конфронтацию с ЕС, это позволит "цинично хвастаться тем, что оно в одиночку защищает границы Евросоюза".

Сложно сформулировать общую политику в отношении беженцев, которая бы "соответствовала немецким представлениям о человечности и польским представлениям о национальной идентичности. Но пока ЕС не сможет найти общую позицию, он будет оставаться уязвимым для шантажа и моральных нападок", уверен Йозеф Кельнбергер. Он признает: пограничное заграждение на границе с Беларусью будет выглядеть уродливо. "Но стена станет сигналом: ЕС не поддастся на шантаж. И будет действовать сообща", - резюмирует комментатор SZ.

Bild: ЕС и Германия не вынесли никаких уроков из кризиса 2015 года

Комментатор таблоида Bild Поль Ронцхаймер (Paul Ronzheimer) в связи с ситуацией на польско-белорусской границе вспоминает миграционный кризис 2015 года и фразу: "Мы справимся", которую тогда произнесла канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Редко когда действительность так быстро опровергает слова политика, - пишет журналист в комментарии "Мы НЕ справились". - Снимки из Польши, напоминающие осень 2015 года, показывают: кризис беженцев не был преодолен".

Решение по беженцам, принятое в 2015 году Ангелой Меркель, было правильным, считает журналист. Вместе с тем у него возникает ощущение, что с тех пор ЕС и Германия ничему не научились: "Защита границ между Польшей и Беларусью не работает. Мы сломя голову бежим из Афганистана, а потом с удивлением обнаруживаем, что к нам хотят приехать сотни тысяч беженцев. Санкции, которые мы вводим против таких диктаторов как Лукашенко и Путин, настолько мягкие, что они осмеливаются бесстыдно шантажировать нас мигрантами".

Ни Брюссель, ни Берлин не вынесли никаких уроков из кризиса с беженцами 2015 года, считает Поль Ронцхаймер. Европейская и немецкая миграционная политика за шесть последних лет не изменилась: она по-прежнему состоит в том, чтобы "смотреть в другую сторону, игнорируя и замалчивая проблему", подводит неутешительный итог журналист газеты Bild.

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