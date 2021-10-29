Парламент Польши одобрил возведение заграждений на границе с Беларусью

Парламент Польши окончательно одобрил строительство укрепленного заграждения вдоль границы с Беларусью протяженностью более 100 километров. В пятницу, 29 октября, польский Сенат проголосовал за соответствующий законопроект, который был принят две недели назад нижней палатой - Сеймом.

Для вступления в силу документ должен подписать президент Анджей Дуда. Как ожидается, это произойдет в ближайшие дни.

Пограничный барьер стоимостью 353 млн евро, который Варшава намерена возвести вдоль белорусской границы из-за наплыва нелегальных мигрантов, должен быть оборудован датчиками движения. Кроме того, проект предусматривает, что никто не сможет приближаться к новому пограничному заграждению ближе, чем на 200 метров.

Миграционный кризис в Польше

С августа в Польше наблюдается лавинообразный рост числа беженцев, прибывающих с территории Беларуси. Европейский Союз обвиняет режим белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он намеренно провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС в отместку за санкции, которые Европа ввела против его режима.

В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу. В результате конфликта на границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) указала, что Евросоюз готов противостоять "гибридной атаке", для которой белорусские власти задействуют мигрантов. ЕС готовит пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против ЕС.

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