 ЕС направил 700 тысяч евро гуманитарной помощи мигрантам в Беларуси | Новости из Германии о Европе | DW | 17.11.2021

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Европа

ЕС направил 700 тысяч евро гуманитарной помощи мигрантам в Беларуси

Гуманитарная помощь будет предоставлена через Белорусский Красный Крест и другие гуманитарные организации, сообщила Еврокомиссия.

Мигранты из стран Ближнего Востока близ границы Беларуси и Польши

Мигранты из стран Ближнего Востока близ границы Беларуси и Польши

Европейский Союз выделил 700 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи мигрантам из стран Ближнего Востока, находящимся в Беларуси близ границы с Польшей. 200 тысяч евро из этой суммы будут направлены Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), которая поддержит Белорусский Красный Крест в предоставлении людям на границе немедленной помощи в виде продуктов питания, средств гигиены, одеял и наборов первой медицинской помощи, сообщила в среду, 17 ноября, Еврокомиссия.

Еще 500 тысяч евро будут направлены мигрантам через гуманитарные партнерские организации, с которыми ЕС состоит в контакте, сообщается далее.

Объем помощи может быть увеличен при улучшении доступа гуманитарных организаций

По словам еврокомиссара по урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янеза Ленарчича, Евросоюз поддерживает своих партнеров в сфере оказания гуманитарной помощи, "чтобы облегчить страдания людей, оказавшихся на границе и в других регионах Беларуси". "Я призываю предоставить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон", - заявил он далее.

В заявлении также указывается, что Еврокомиссия в случае необходимости готова предоставить дополнительную гуманитарную помощь, если доступ гуманитарных партнерских организаций в Беларусь будет улучшаться.

Конфликт на границе Польши и Беларуси

Ситуация на восточной внешней границе Евросоюза резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся перебраться в Евросоюз. По различным данным, на границе между Польшей и Беларусью застряли тысячи людей, которые ночуют во временных лагерях при низкой температуре.

В последние дни группы мигрантов неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу. Минобороны Польши обвинило белорусских силовиков в оказании помощи и вооружении мигрантов. 16  ноября мигрантов отвели в логистический центр в Гродненской области и организовали там ночлег.

В конце мая правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти больше не будут задерживать беженцев, пытающихся через Беларусь нелегально попасть на территорию ЕС. В начале осени существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. После этого резко усилился поток мигрантов, стремящихся попасть в ЕС через Беларусь. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч людей к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции. В ответ на "гибридную атаку" Минска Евросоюз планирует ввести пятый пакет санкций.

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    На границе с Польшей

    На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

  • Мигранты у колючей проволоки на границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Застрявшие между Польшей и Беларусью

    Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

  • Женщины греются у костра на границе Беларуси и Польши

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    На границу доставили из Минска

    По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

  • Аэропорт в Эрбиле

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Начало пути мигрантов из Ирака

    Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

  • Нелегалы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС

    Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

  • Минский аэропорт

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска

    В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

  • Пограничная полоса

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Что происходит в белорусском приграничье

    В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

  • Мигранты на границе с Польшей

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Через белорусские леса - в Польшу

    По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

  • Польские пограничники

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Мигранты не хотят оставаться в Польше

    По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

  • Беженцы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Цель беженцев - Германия

    Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

  • Контроль на границе Польши и Германии

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Беженцы в Германии

    По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников.

    Автор: Наталья Позднякова


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