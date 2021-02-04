Россия теряет миллиарды рублей на реэкспорте товаров из Беларуси

Россия ежегодно теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Беларуси, однако закрывает на это глаза, позволяя зарабатывать компаниям, связанным с белорусскими властями, утверждается в обнародованном в четверг, 4 февраля, совместном расследовании, проведенном изданиями "Проект", "Новины" и телеканалом "Белсат".

Одни только продажи контрабандных белорусских сигарет, наводнивших российский рынок, приносят сотни миллионов долларов в год. В расследовании утверждается, что в схеме участвует российская таможня - сотрудники среднего и высшего ранга. Помимо обычной контрабанды для перевозки товаров из Беларуси используется так называемый "прерванный транзит": белорусские компании заявляют, что везут сигареты в Кыргызстан, Казахстан или Армению, якобы разгружают их там, хотя до финальной точки товар не доходит. Фура приезжает в Россию, и товар выгружается. Закупка производится также через анонимные каналы в Telegram и группы в соцсети "ВКонтакте".

В British American Tobacco подсчитали, что годовая выручка всех торговцев нелегальными сигаретами из Беларуси может составлять около 300 млн долларов. Авторы расследования отмечают, что в отличие от России, на белорусской стороне на контрабанде зарабатывают очень крупные бенефициары, близкие к режиму Лукашенко.

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