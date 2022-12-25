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Фото: Getty Images/AFP/M. Antonov
ПолитикаРоссия

В РФ намерены повысить налоги для уехавших россиян

Сергей Ромашенко
56 мин. назад

Законопроект о повышении налоговых ставок разрабатывает Госдума. Глава нижней палаты Володин считает, что следует "отменить преференции" для уехавших из РФ.

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Госдума РФ разрабатывает законопроект о повышении налогов для уехавших из страны россиян, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. "Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство", - написал он на своей странице в Telegram в воскресенье, 25 декабря.

По словам Володина, "до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны". При этом есть и такие, "кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно", и это неправильно, подчеркнул председатель Госдумы.

Запрет на удаленную работу

В декабре стало известно, что правящая в РФ партия "Единая Россия" работает над законопроектом, запрещающим уехавшим за границу россиянам работать удаленно по некоторым специальностям, перечень которых определит правительство. Издание "Вёрстка" писало, что ограничения могут затронуть работников сферы информационной безопасности и ряда других важных для государства областей.

После российского вторжения в Украину, а затем после объявления мобилизации из РФ уехали сотни тысяч россиян трудоспособного возраста, в том числе бизнесмены, IT-специалисты, научные сотрудники, врачи и музыканты. Сколько из них остались за границей, не известно. По подсчетам Росстата, в первом полугодии миграционный отток из страны составил около 96 тысяч человек.

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