"Для ФСБ она предатель". Осечкин о Собчак и пытках в тюрьмах

Ксения Собчак впала в немилость российских силовиков. О ней ходят разные слухи. Один из немногих ее защитников - основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал DW о том, почему считает Собчак героем.

Ксения Собчак покинула Россию из-за обыска в доме и угрозы уголовного преследования. Коммерческий директор ее проектов Кирилл Суханов арестован как подозреваемый по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. На этом фоне многие публичные противники Кремля сдержанно отреагировали на ее преследование и даже предположили, что ее пытаются внедрить в ряды покинувших Россию оппозиционеров. После полномасштабного вторжения России в Украину Ксению Собчак включили в "список коррупционеров и разжигателей войны", составленный "Фондом борьбы с коррупцией".

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин консультировал журналистскую команду Собчак при создании фильмов о пытках в российских тюрьмах. Он написал несколько постов в поддержку Собчак, где осудил тех, кто "опустился до сплетен и интриг" на фоне обысков в ее доме. В интервью DW Владимир Осечкин рассказал о совместной работе с Собчак, ее "огульных критиках" и связях с Путиным.

DW: В понедельник на YouTube-канале Ксении Собчак вышел очередной фильм о сфабрикованном уголовном деле и пытках в иркутском СИЗО. Это ваша совместная работа?

Владимир Осечкин Фото: DW

Владимир Осечкин: Конечно, мы предоставили контакты пострадавших от пыток и почти всех героев. Gulagu.net и я лично предоставили им материалы для фильма и стали инициаторами их поездки в Иркутск. Когда отправили в отставку [директора ФСИН Александра] Калашникова и начались аресты руководства саратовской ОТБ-1 (туберкулезной больницы, где пытали заключенных. - Ред.), они хотели ехать в Саратов. Предполагался фильм об успехах в результате публикации фильма, снятого в сотрудничестве с Gulagu.net с использованием "архива Савельева" (бывший заключенный Сергей Савельев вывез из России видеодоказательства пыток в российских колониях. - Ред.). Но ничего, кроме удовлетворенного тщеславия, такой фильм не принес бы.

Поэтому я уговорил их съездить в Иркутск, предоставил им материалы для фильма о пытках в СИЗО-1. Это даже более значимая история, чем про Саратов. Там были гораздо более массовые и изощренные пытки, хотя после "саратовского архива" казалось, что страшнее не бывает. Это ад на земле, который крышевали ФСБ и подконтрольные ей так называемые члены СПЧ, "правозащитники". Так и получилось две части фильма "Иркутский хоррор".

- Вы замечали, как работа над фильмом о пытках в тюрьмах влияет на Собчак?

- Из первой поездки в Иркутск Собчак вернулась под впечатлением. Она своими ушами выслушала людей, которые прошли через страшные пытки и изнасилования. А на следующий день состоялась пресс-конференция с Путиным, на которой она в прямом эфире на огромную аудиторию спросила совершенно не то, что от нее хотели бы услышать. По лицу Путина было видно, как неприятно ему отвечать на вопрос в такой формулировке.

Он хотел как добрый барин сказать, что всех посадили, отправили в отставку, все хорошо. "Мы разбираемся с пытками". А Собчак озвучила запрещенные в эфире вещи - название Gulagu.net и взаимосвязь между нашей публикацией "архива пыток" и отставки директора ФСИН. Никто из официальных лиц тогда не связывал эти события. Кроме этого, она сказала, что там больше ста человек пытали и насиловали под контролем оперативных служб, чтобы выбивать показания.

- То есть с Ксенией Собчак вы много общались и работали. Что можете о ней сказать?

- Могу сказать, что скандальный образ Ксении Собчак, созданный в паблике не без ее собственного участия, и реальная Собчак - это две разные вещи. То есть в жизни она сильно отличается от своего образа. Для меня лично это человек вежливый, воспитанный, интеллигентный, отзывчивый и с эмпатией.

У нас не было никаких взаимных финансовых обязательств. Эта история (то есть съемка фильмов о пытках в тюрьмах. - Ред.) не монетизировалась с двух сторон. Но когда у нас встал вопрос о нехватке денег на оплату адвокатов для пострадавших от пыток, она спокойно от себя, от своей команды отправила на оплату работы адвоката большую сумму с пятью нулями, которую она получила за рекламу. А до этого, на стадии следствия, ее мама Людмила Нарусова тоже оплачивала работу адвоката.

- О каких уголовных делах вы говорите?

- Речь идет о двух уголовных делах в отношении "разработчиков" и садистов из числа руководителей СИЗО-1 Иркутска. Команда Собчак, особенно [документалист] Сергей Ерженков - реальные герои. В этом фильме они, по сути, деанонимизировали секретного агента УФСБ по Иркутской области Андрея Бевзюка, который вместе со своими пособниками Антоном Яровым и Сергеем Шмаковым подвергали людей пыткам, избиениям и истязаниям на протяжении четырех лет. Только через их "пресс-хату" (то есть помещение для пыток. - Ред.) прошло более ста пострадавших от пыток.

После освобождения Бевзюка ФСБ вбросила в подконтрольные им иркутские СМИ ложную информацию, что Бевзюк после освобождения якобы скончался от передозировки наркотиков. Чтобы пострадавшие от пыток успокоились, не искали его, не писали на него заявления - он же все равно "умер". А на самом деле ФСБ "выправила" ему документы.

Мы это обнаружили и передали Сергею Ерженкову. В документах, которые показали в фильме, видно, что Бевзюк теперь Александр Эмильевич Фарбер. "Эфэсбэшники" выдали ему новый паспорт с той же датой рождения. Ерженков вместе с [пострадавшим от пыток бывшим заключенным Владиславом] Марусовым нашли и сняли Бевзюка. Более того, другой пострадавший от пыток, Муслим Беличков, с моей помощью связался с командой Собчак и тоже опознал в Фарбере Бевзюка.

Понятно, что команда Собчак снимает эмоциональный фильм, интересный большой аудитории. Но для меня, с точки зрения расследователя и правозащитника, важно, что они деанонимизировали секретного агента УФСБ Андрея Бевзюка и опубликовали "показания" его сообщника Сергея Шмакова, который рассказал о причастности ФСБ к пыткам. Кроме того, важно, что дали слово Марусову и Беличкову. То есть фильм имеет важное значение с точки зрения сбора доказательств.

- Как вы относитесь к тому, что Собчак обвиняют в связях с Путиным?

- Я знаю, что Ксения Собчак, ее семья связана с Владимиром Путиным напрямую. Мне было важно, чтобы человек, который, скажем так, имел ранее близкое отношение к окружению Путина, своими глазами увидел [происходящее в тюрьмах]. Одно дело, когда Осечкин это публикует из Франции, а ФСБ обливает меня грязью и говорит, что я чей-то агент, хотя я независимый человек.

Но теперь человек из окружения Владимира Путина, человек, который был когда-то в окружении Путина - ее папа был начальником Путина в питерской мэрии - сама все верифицировала, журналисты из ее команды это проверили. Это точно не вброс от СБУ, ЦРУ или французских служб. Это журналистское расследование Ксении Собчак.

- Вы понимаете, почему в либеральной среде реакция на преследование Собчак в России получилась довольно холодной? Даже на фоне тех рисков, на которые идет Собчак, и на фоне ее полезной работы, о которой вы говорите.

- Во-первых, есть определенная доля вины самой Собчак. Она достаточно скандально выстраивала свой образ. Ее воспринимали как сильную стерву, обеспеченную, высокомерную и так далее. Даже свой канал в Telegram она назвала "Кровавая барыня". Чтобы было понятно - я ее знаю, я с ней общался много, это ранимый человек. Это ее защитная оболочка.

Вторая составляющая всего этого - все-таки Собчак перешла дорогу ФСБ и ФСИН. Еще когда они снимали первый фильм, я уточнял, точно ли они справятся, ведь они переходят грань. Она начала разоблачать пыточные конвейеры - а это негласные методы работы ФСБ, путинских спецслужб. С точки зрения силового блока, она, находясь на стороне Путина, воткнула им нож в спину. Для ФСБ и ФСИН она - предатель.

То есть Ксения и так вызывала раздражение, а тут ФСБ еще и наняла какое-то PR-агентство, чтобы очернить ее. Когда я в 2015 году уехал во Францию и запросил политубежище, мои же бывшие друзья и коллеги, которые остались в России, говорили про меня пакости. Якобы я не правозащитник, а агент ФСБ. Каждый из них был раздражен на меня, но в целом их вели, ими управляли и манипулировали.

Моя позиция, позиция Сергея Савельева, Дениса Пшеничного - тех людей, кто действительно пострадал от путинского режима, кто прошел через пыточные застенки и с риском для жизни разоблачает системные нарушения прав человека в России - мы видим своими глазами, как команда Ксении Собчак весь последний год делала полезную работу. Мы ей за это благодарны и признательны. Из тех, кто ее огульно критикует, я не знаю ни одного, кто бы реально работал против ФСБ, ФСИН и пыточных конвейеров.

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