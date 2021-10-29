Опрос "Левады": каждый пятый россиянин считает пытки допустимыми

11 процентов россиян уверены что пытки допустимы, когда это может спасти жизни невиновных, еще 9 полагают, что их можно применять к совершившим тяжкие преступления, говорится в опросе "Левада-центра".
Каждый пятый россиянин считает применение пыток допустимым в крайних случаях. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологов "Левада-центра", опубликованные в пятницу, 29 февраля.
По мнению респондентов, пытки допустимы в исключительных случаях, когда это может спасти жизни невинных людей (11 % опрошенных), а также по отношению к тем, кто совершил тяжкие насильственные преступления. Две трети россиян (66 %) не оправдывают применение пыток ни при каких обстоятельствах.
45% респондентов полагают, что больше всего пытки распространены в учреждениях ФСИН, таких как колонии и тюрьмы. 41% россиян уверен, что пытки применяются в ходе следствия и в полиции, 18% - в Следственном комитете и ФСБ. Около трети участников опроса (30%) затруднились ответить на вопрос о том, в каких учреждениях страны распространены пытки.
Всего 2% опрошенных указали, что когда-либо находились в местах отбывания наказания, еще 3% были в СИЗО, КПЗ или ИВС. У подавляющего большинства респондентов (89%) никогда не было такого опыта. У 8% граждан в изоляторах временного содержания или местах отбывания наказания были близкие родственники.
В опросе, проводившемся с 21 по 27 октября среди жителей 137 населенных пунктов России, приняли участие 1636 человек в возрасте от 18 лет.
В близком по теме опросе "Пытки заключенных", проведенном "Левада-центром" в ноябре 2018 года, 28 процентов респондентов заявили, что в некоторых случаях к людям, находящимся в местах лишения свободы, "бывает необходимо применить силу", Еще 7 процентов сочли, что "заключенные не в праве рассчитывать на нормальное отношение к себе". Чуть более половины россиян (57 процентов) тогда выразили уверенность, что "издевательства и избиения недопустимы ни при каких обстоятельствах".
Каждый третий респондент (33%) посчитал, что пытки заключенных в российских колониях - это "распространенная практика". 40 процентов россиян полагали, что это "лишь отдельные нарушения", а восемь процентов респондентов и вовсе заявили, что "никаких пыток в российских колониях нет".
В начале октября 2021 года основатель портала Gulaga.net Владимир Осечкин сообщил о получении нескольких десятков гигабайт видео, фотографий и других документов об издевательствах над заключенными в России. Эту информацию им предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в одной из колоний.
Публикация Gulagu.net вызвала широкий резонанс в России. Коммунисты в Госдуме выступили за проведение парламентского расследования пыток в российских колониях. Тем не менее Госдума не поддержала эту инициативу из-за позиции депутатов правящей партии "Единая Россия".
В свою очередь МВД и ФСБ РФ объявили информатора Gulagu.net в федеральный розыск. Сергей Савельев, попросивший политического убежища во Франции, заочно арестован в России по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации и передаче ее третьим лицам. Российские власти готовят запрос в "Интерпол".
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