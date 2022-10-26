Обыск у Собчак связали с делом ее коммерческого директора

Коммерческий директор владелицы холдинга "Осторожно Media" Ксении Собчак Кирилл Суханов был задержан 25 октября по делу о вымогательстве.

В дом телеведущей и владелицы холдинга "Осторожно Media" Ксении Собчак в подмосковном поселке Горки-8 утром в среду, 26 октября, пришли с обыском. Об этом сообщил Telegram-канал 112 , вскоре информацию подтвердило государственное агентство ТАСС , ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет", - цитирует агентство своего собеседника.

О задержании Суханова стало известно вечером 25 октября. Собчак назвала это очередным давлением на журналистику. "Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело", - написала она в Telegram. Источник Varlamov News связывал задержание со встречей Суханова с клиентом, который хотел купить "блок на негатив".

Согласно информации сетевого медиа Baza, по делу Суханова проходит также бывший главред журнала "Татлер" Ариан Романовский (Кузьмин), им вменяют создание некоего Telegram-канала. 112, не раскрывая источников, пишет, что Суханова и Романовского подозревают в вымогательстве у Василия Бровко, директора "Ростеха" по особым поручениям.

По данным 112, Тверской суд Москвы вскоре назначит Суханову и Романовскому меру пресечения. Telergam-канал "ВЧК-ОГПУ", предположительно, связанный с российскими силовыми ведомствами, передает : по версии следствия, задержанные "создали сообщество с целью вымогательства денег у VIP-персон", в том числе Бровко.

Ксения Собчак, как пишет РИА Новости со слов неназванного источника, находится не в России: через Беларусь она выехала в Литву.

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