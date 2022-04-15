 Gulagu.net: В тюрьме Димитровграда пытают заключенных-мусульман | Новости из Германии о России | DW | 15.04.2022

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Россия

Gulagu.net: В тюрьме Димитровграда пытают заключенных-мусульман

По данным правозащитников, в димитровградской тюрьме были избиты постящиеся заключенные, в основном выходцы из Чечни и Ингушетии. В знак протеста десятки человек объявили голодовку и вскрыли себе вены.

Колючая проволока на стене бывшей колонии строгого режима №36 в Пермском крае

В Ульяновской области в тюрьме Димитровграда объявлена массовая голодовка "в знак протеста против пыток и унижений заключенных-мусульман". Об этом сообщает правозащитный проект Gulаgu.nеt в своем Telegram-канале в пятницу, 15 апреля.

По его данным, 13 апреля сотрудники исправительного учреждения избили постящихся заключенных, в основном уроженцев Чечни и Ингушетии. Известны имена семи пострадавших. Одного из них - Расанбека Бекмурзаева - после полученных травм и увечий вывезли под конвоем в городскую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, указали правозащитники. В ходе обысков бойцы УФСИН в масках уничтожили Кораны и молитвенные коврики, а также оскорбляли осужденных по поводу их религии и национальности, говорится в сообщении.

Протест заключенных

В знак протеста десятки заключенных вскрыли себе вены и животы, чтобы полученные травмы задокументировали и был приглашен надзирающий прокурор и общественная наблюдательная комиссия, пишет Gulаgu.nеt. По данным правозащитников, то же самое сделали и другие заключенные, не мусульмане, демонстрируя солидарность против пыток. Кроме того, 14 апреля уже около ста человек отказались от приема пищи.

Правозащитники призывают управление ФСИН, следователей и прокурора Ульяновской области организовать проверку и наказать виновных в истязаниях заключенных и бесчеловечном обращении. Для этого Gulаgu.nеt просит изъять видеоархивы димитровградской тюрьмы с 12 по 15 апреля.

Сообщения Gulagu.net о пытках в российских тюрьмах

В октябре 2021 года основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, ранее покинувший Россию, сообщил, что в его распоряжении имеется обширный видеоархив, в котором содержатся свидетельства пыток и изнасилований заключенных в российских тюрьмах. Этот архив правозащитнику передал бывший заключенный Сергей Савельев. Часть этих материалов уже была обнародована в СМИ и вызвала большой международный резонанс.

После публикации свидетельств пыток Следственный комитет (СК) РФ возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий. Между тем Владимир Осечкин был объявлен в розыск.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

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    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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