Иркутские заключенные объявили голодовку в знак протеста против пыток
Массовая голодовка в ИК-2 в Ангарске продолжается с 10 сентября, но начальник колонии уведомил о ней прокуратуру только после огласки в СМИ 13 сентября, заявил проект "Гулагу.нет".
Правозащитники заявили о массовой голодовке заключенных из-за пыток
Правозащитный проект "Гулагу.нет" сообщил о массовой голодовке в исправительной колонии №2 в Ангарске Иркутской области. Заключенные протестуют против постоянных издевательств и пыток, указал в понедельник, 13 сентября, основатель проекта Владимир Осечкин со ссылкой на источник в главном управлении ФСИН.
"Заключенных по формальному поводу унижают, раздевают догола, избивают, заковывают в наручники, таскают по полу", - заявил он. При этом, по данным "Гулагу.нет", начальство колонии "заваливает и ГУФСИН, и прокуратуру однотипными рапортами с целью легализации должностных преступлений, совершенных с применением спецсредств и насилия". Только с начала сентября в колонии скончались два заключенных.
Осечкин также сообщил, что массовая голодовка продолжается с 10 сентября, но начальник колонии уведомил о ней прокуратуру лишь после огласки в СМИ 13 сентября.
ФСИН подтвердила голодовку в Иркутской области
Между тем "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСИН по Иркутской области сообщил о начале голодовке пятерых осужденных в ИК-2 Иркутской области. По версии ведомства, заключенные протестуют против режимных требований и правил внутреннего распорядка. "Собранные материалы направлены в прокуратуру", - отметили в областной пресс-службе ФСИН.
По данным "Гулагу.нет", ИК-2 возглавляет бывший сотрудник расположенной в том же городе ИК-15 Роман Скоробогатов. "До двойки Скоробогатов оттачивал свои садистские наклонности в ИК-15 вместе с операми Яскевичем и Парыгиным, которые теперь в ИК-2 занимают позиции начальника оперотдела и начальника ЕПКТ соответственно. Мы знаем об их грязных делах все, располагаем доказательной базой и проложим усилия для того, чтобы эти садисты сели", - заявил правозащитный проект.
Весной 2020 года в ИК-15 в Ангарске Иркутской области произошел бунт заключенных, который был подавлен бойцами спецназа. Правозащитники неоднократно заявляли о жестоком насилии со стороны сотрудников ФСИН в данной колонии.
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Как выглядят немецкие тюрьмы
179 учреждений
В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 179 пенитенциарных учреждений. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).
Как выглядят немецкие тюрьмы
Комната на одного
Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.
Как выглядят немецкие тюрьмы
Чем вооружена охрана?
Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.
Как выглядят немецкие тюрьмы
Салат с секретом
Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.
Как выглядят немецкие тюрьмы
Сколько осужденных сидят в Германии?
Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.
Как выглядят немецкие тюрьмы
Наказание для подростков
Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.
Как выглядят немецкие тюрьмы
Фитнес для пенсионеров
Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.
Как выглядят немецкие тюрьмы
Работа по желанию
Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.
Как выглядят немецкие тюрьмы
Концерт с аншлагом
Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.
Как выглядят немецкие тюрьмы
Тюрьма класса "люкс"
Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.