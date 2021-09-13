 Иркутские заключенные объявили голодовку в знак протеста против пыток | Новости из Германии о России | DW | 13.09.2021

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Россия

Иркутские заключенные объявили голодовку в знак протеста против пыток

Массовая голодовка в ИК-2 в Ангарске продолжается с 10 сентября, но начальник колонии уведомил о ней прокуратуру только после огласки в СМИ 13 сентября, заявил проект "Гулагу.нет".

Колючая проволока на заборе

Правозащитники заявили о массовой голодовке заключенных из-за пыток

Правозащитный проект "Гулагу.нет" сообщил о массовой голодовке в исправительной колонии №2 в Ангарске Иркутской области. Заключенные протестуют против постоянных издевательств и пыток, указал в понедельник, 13 сентября, основатель проекта Владимир Осечкин со ссылкой на источник в главном управлении ФСИН. 

"Заключенных по формальному поводу унижают, раздевают догола, избивают, заковывают в наручники, таскают по полу", - заявил он. При этом, по данным "Гулагу.нет", начальство колонии "заваливает и ГУФСИН, и прокуратуру однотипными рапортами с целью легализации должностных преступлений, совершенных с применением спецсредств и насилия". Только с начала сентября в колонии скончались два заключенных.

Осечкин также сообщил, что массовая голодовка продолжается с 10 сентября, но начальник колонии уведомил о ней прокуратуру лишь после огласки в СМИ 13 сентября. 

ФСИН подтвердила голодовку в Иркутской области

Между тем "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСИН по Иркутской области сообщил о начале голодовке пятерых осужденных в ИК-2 Иркутской области. По версии ведомства, заключенные протестуют против режимных требований и правил внутреннего распорядка. "Собранные материалы направлены в прокуратуру", - отметили в областной пресс-службе ФСИН.

По данным "Гулагу.нет", ИК-2 возглавляет бывший сотрудник расположенной в том же городе ИК-15 Роман Скоробогатов. "До двойки Скоробогатов оттачивал свои садистские наклонности в ИК-15 вместе с операми Яскевичем и Парыгиным, которые теперь в ИК-2 занимают позиции начальника оперотдела и начальника ЕПКТ соответственно. Мы знаем об их грязных делах все, располагаем доказательной базой и проложим усилия для того, чтобы эти садисты сели", - заявил правозащитный проект.

Весной 2020 года в ИК-15 в Ангарске Иркутской области произошел бунт заключенных, который был подавлен бойцами спецназа. Правозащитники неоднократно заявляли о жестоком насилии со стороны сотрудников ФСИН в данной колонии.

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    179 учреждений

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 179 пенитенциарных учреждений. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

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    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

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    Чем вооружена охрана?

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    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

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    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

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    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

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    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

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    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

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    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

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    Как выглядят немецкие тюрьмы

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    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


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