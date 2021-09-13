Иркутские заключенные объявили голодовку в знак протеста против пыток

Правозащитный проект "Гулагу.нет" сообщил о массовой голодовке в исправительной колонии №2 в Ангарске Иркутской области. Заключенные протестуют против постоянных издевательств и пыток, указал в понедельник, 13 сентября, основатель проекта Владимир Осечкин со ссылкой на источник в главном управлении ФСИН.

"Заключенных по формальному поводу унижают, раздевают догола, избивают, заковывают в наручники, таскают по полу", - заявил он. При этом, по данным "Гулагу.нет", начальство колонии "заваливает и ГУФСИН, и прокуратуру однотипными рапортами с целью легализации должностных преступлений, совершенных с применением спецсредств и насилия". Только с начала сентября в колонии скончались два заключенных.

Осечкин также сообщил, что массовая голодовка продолжается с 10 сентября, но начальник колонии уведомил о ней прокуратуру лишь после огласки в СМИ 13 сентября.

ФСИН подтвердила голодовку в Иркутской области

Между тем "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСИН по Иркутской области сообщил о начале голодовке пятерых осужденных в ИК-2 Иркутской области. По версии ведомства, заключенные протестуют против режимных требований и правил внутреннего распорядка. "Собранные материалы направлены в прокуратуру", - отметили в областной пресс-службе ФСИН.

По данным "Гулагу.нет", ИК-2 возглавляет бывший сотрудник расположенной в том же городе ИК-15 Роман Скоробогатов. "До двойки Скоробогатов оттачивал свои садистские наклонности в ИК-15 вместе с операми Яскевичем и Парыгиным, которые теперь в ИК-2 занимают позиции начальника оперотдела и начальника ЕПКТ соответственно. Мы знаем об их грязных делах все, располагаем доказательной базой и проложим усилия для того, чтобы эти садисты сели", - заявил правозащитный проект.

Весной 2020 года в ИК-15 в Ангарске Иркутской области произошел бунт заключенных, который был подавлен бойцами спецназа. Правозащитники неоднократно заявляли о жестоком насилии со стороны сотрудников ФСИН в данной колонии.

Смотрите также: