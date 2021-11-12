Основатель проекта Gulagu.net Осечкин вновь объявлен в розыск

В России вновь объявлен в розыск основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. В карточке Осечкина, появившейся в базе разыскиваемых лиц МВД РФ, говорится, что он "разыскивается по статье УК", а в качестве особых примет уточняется, что он "переобъявлен" в розыск. "Спецслужбы РФ переобъявили меня в розыск. Видимо, до этого разобъявили, и вот опять - объявили. Осеннее обострение, не иначе", - написал сам Осечкин по этому поводу в Telegram в пятницу, 12 ноября. Кроме того, он пообещал в 2022 году рассказать о "красноярском пыточном конвейере".

В июле 2020 года Головинский суд Москвы заочно арестовал Осечкина, который с 2015 года проживает за пределами России, по делу о мошенничестве. В октябре 2021 года Gulagu.net опубликовал несколько видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице №1. Это привело к отставке главы ФСИН по Саратовской области, увольнению 18 сотрудников ведомства и возбуждении ряда уголовных дел по фактам насильственных действий сексуального характера и превышении должностных полномочий.

Правозащитники Gulagu.net получили 40 гигабайт видеозаписей пыток заключенных от своего информатора Сергея Савельева, который, отбывая тюремное заключение, работал администратором камер видеонаблюдения в туберкулезной больнице. После публикации видео Савельев уехал во Францию, где попросил политического убежища. В России его обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации и объявили в розыск. 10 ноября прокуратура закрыла уголовное дело против Савельева.

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