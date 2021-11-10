В РФ закрыли уголовное дело против информатора о пытках во ФСИН

Правозащитный проект Gulagu.net сообщил о прекращении уголовного дела в отношении передавшего видеоархив с пытками заключенных программиста Сергея Савельева о незаконном доступе к информации. В среду, 10 ноября, в Telegram-канале Gulagu.net опубликовано соответствующее распоряжение прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.

В нем он отменяет постановление Октябрьского районного суда Саратова от 18 октября года и прекращается производство об избрании Савельеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Накануне прокурор Филипенко обжаловал заочный арест Савельева.

Между тем в Саратовской области уволены 18 сотрудников регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). 11 сотрудников "привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности", сообщил и.о. начальника УФСИН Антон Ефаркин в эфире регионального телеканала "Вести-интервью". "Мы сделаем все, чтобы разобраться и сделать соответствующие выводы, уверен, что в будущем такого не повторится", - заявил он.

Новое видео с пытками в саратовском учреждении

Вечером 9 ноября Gulagu.net опубликовал новую видеозапись о пытках заключенных в саратовской областной туберкулезной больнице (ОТБ-1). В материале рассказывается о шести эпизодах сексуального насилия над заключенными. По словам правозащитников, в записи представлены "доказательства совершения еще более 10 тяжких насильственных преступлений и более 10 должностных преступлений сотрудников УФСИН по Саратовской области, в результате которых пыткам и унижениям подверглись люди".

Изнасилования и пытки заключенных совершали люди, официально трудоустроенные в больницу санитарами и завхозами, они действовали по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и Федеральной службы безопасности (ФСБ), указал проект. Все происходящее снималось на служебные видеорегистраторы, которые выдавали в отделе безопасности ОТБ-1, издевательства над заключенными курировали не менее пяти сотрудников госорганов.

Gulagu.net получил видеоархив с пытками заключенных

В начале октября Gulagu.net начал публикацию видеозаписей с пытками, полученных от бывшего заключенного ОТБ-1 Сергея Савельева. После выхода по УДО ему удалось вынести из исправительного учреждения видеоархив с пытками заключенных. Сам Савельев после публикации уехал во Францию, где попросил политическое убежище. В России он был объявлен в розыск.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что его организация получила в распоряжение более 1000 видеофайлов с записями пыток, которые подтверждают их системный характер. После обнародования информации о пытках ФСИН уволила начальника ОТБ-1, его заместителя, а также ряд сотрудников больницы. Глава саратовского УФСИН ушел в отставку. Следственный комитет России возбудил после публикации несколько уголовных дел.

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