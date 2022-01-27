Пытки в СИЗО и колониях в России: как система отстаивает "своих"

В октябре 2021 года правозащитная организация Gulagu.net получила 40 Гб видео и фото с пытками в российских колониях и изоляторах. Как следует из них, осужденных регулярно избивали и насиловали в пенитенциарных учреждениях в десятках регионов. В результате громкого скандала ушел в отставку руководитель ФСИН России Александр Калашников.

Пытки в колониях и звание генерала

Если в одних регионах после публикации видеозаписей в отношении сотрудников колоний и местного руководства ФСИН возбуждались уголовные дела, начинались увольнения, то в других проблему как будто бы не замечали. Так, в Иркутской области после публикации нескольких видео с насилием в СИЗО-1 глава регионального УФСИН Леонид Сагалаков не только остался на посту, но и пошел на повышение, получив звание генерал-майора.

В начале 2022 года иркутские следователи отчитались о закрытии четырех уголовных дел о пытках, но при этом десятки пострадавших и их защитники публично заявляют, что следователи хотят замять подавляющее число дел и намеренно не предъявляют обвинения сотрудникам колоний и изоляторов.

Иркутские колонии и СИЗО: насилие и издевательства

О пытках в учреждениях УФСИН Иркутской области заговорили еще в апреле 2020 года. Тогда в колонии №15 в Ангарске произошел бунт. По официальной версии, один из заключенных спровоцировал беспорядки, в результате чего начался крупный пожар. По неофициальной - причиной были пытки. DW с помощью Фонда "В защиту прав заключенных" связалась с несколькими лицами, которые находились в колонии при подавлении бунта. Все они согласились рассказать о тех событиях при условии анонимности - опасаются давления со стороны следствия, которое началось после того, как стало известно о пытках. Их имена в тексте изменены.

В апреле 2020 года в колонии №15 в Ангарске вспыхнул бунт

"Нас вывели (с территории колонии. - Ред.) где-то после полуночи. Мы до 9 утра лежали на бетоне, руки за головой. Мы под себя ходили, нам не давали встать, нас били, издевались. Это назвали подавлением бунта", - дрожащим голосом вспоминает бывший заключенный ИК-15 Дмитрий. Тогда ему сломали ребра и вывернули кисть обратной стороной. Рука остается деформированной по сей день. После этого, как говорят бывшие заключенные, около 600 человек вывезли и распределили по трем учреждениям: СИЗО-1, СИЗО-6 и ИК-6. Около полугода их не могли найти родственники и адвокаты. В сентябре 2020-го региональный СК сообщил о предъявлении обвинений в организации бунта 15 заключенным.

"На самом деле, все это время нас просто пытали. В СИЗО-1 к нашему приезду был готов корпус, где во всех камерах были "разработчики" (заключенные, сотрудничающие с администрацией и работающие на силовиков в колониях и СИЗО. - Ред.), создали "бей-бригады". В каждой камере их было по 5-6 человек. Нас закидывали в эти камеры по одному, там связывали и мучили. Было очень страшно", - вспоминает бывший заключенный ИК-15 Алексей.

Оговорил себя и других: результаты пыток

Информацию о регулярном насилии в беседе с DW подтвердили несколько источников в каждом из учреждений, куда вывезли "бунтовщиков". По их словам, заключенные, сотрудничающие с администрацией, выбивали признательные показания в организации бунта и беспорядков в ИК-15, требовали оговорить себя и других.

Когда простых избиений оказывалось недостаточно, так называемые "разработчики" прибегали к другим методам - заключенным загоняли иголки под ногти, отбивали пятки проводом от чайника и досками, насиловали подручными предметами. Пытки продолжались месяцами.

"Мы были вынуждены говорить по написанной бумажке. Если мы так не скажем, мы понимали, что нас ждет. Был в СИЗО-6 такой (начальник отдела режима. - Ред.) Василий Луковский. Он ходил, издевался, бил. Издевался каждый день, кроме выходных. Каждое утро избивал, истязал людей", - вспоминает бывший заключенный Дмитрий.

Запытали до инвалидности

Насилие прекратилось в декабре 2020 года. Тогда после пыток в одной из камер СИЗО-1 заключенного Кежика Ондара экстренно доставили в больницу. "В первые сутки ему сломали ногу, на вторые - засунули в задний проход кипятильник, включили его. Кипятильник, как я поняла, взорвался прямо внутри брата. Ужасные травмы, потребовалось две сложные операции, но он все равно будет инвалидом", - рассказала сестра заключенного Азияна Ондар.

Пожар во время бунта в колонии №15 в Ангарске, апрель 2020 года

В январе 2021 года о беспрецедентных пытках и изнасилованиях рассказал освободившийся заключенный Евгений Юрченко. После его показаний ФСИН России начала проверку о нарушении прав человека в колониях и изоляторах Иркутской области. "Всех резко вывезли назад в ИК-15. Туда приехали сотрудники из Москвы, вызывали нас группами по 20 человек в штаб и начинали с нами разговаривать. Тогда осужденные и рассказали, к кому что применялось. Там же и начали писать заявления. Потом, естественно, приехал региональный Следственный комитет. Началось следствие", - вспоминает Алексей.

В тот же период сестра осужденного Тахиржона Бакиева рассказала, как в ИК-6 ее брата, эпатированного из ИК-15 после бунта, "избили досками, изнасиловали шваброй, бросили под нары", закидали сумками и оставили на двое суток. В итоге через 10 месяцев после бунта Иркутский Следком возбудил сразу несколько уголовных дел о насилии и халатности в СИЗО-1, СИЗО-6 и ИК-6. Ряд сотрудников учреждений оказались в СИЗО и под домашним арестом.

Пострадавшие становятся обвиняемыми

Правозащитник и эксперт Фонда "В защиту прав заключенных" (российские власти признали фонд иноагентом) Петр Курьянов - один из тех, кто помогает пострадавшим от пыток. Всего правозащитники смогли найти порядка 40 пострадавших. Часть из них все еще отбывает наказание. Адвокаты встречаются с ними непосредственно в колонии. По словам Курьянова, многие из пострадавших заключенных находятся под давлением и опасаются за свою безопасность.

Петр Курьянов

"Как нам стало известно со слов заключенных, сейчас в СИЗО-6 некий "разработчик" "Буня" свободно перемещается по изолятору без сопровождения контролеров СИЗО, свободно заходит в камеры. Пострадавший видит, что дверь открыл "разработчик", который спрашивает с издевкой: "Как дела?" Вы представляете себе моральное состояние этого человека?", - говорит Курьянов.

Кроме того, следствие без объяснения причин лишило статуса потерпевшего Алексея Дьяченко. Он заявлял о пытках и насилии в том же СИЗО-6. Сейчас Дьяченко все еще находится в заключении. О собственной безопасности переживают и вышедшие на свободу пострадавшие.

В декабре 2021 года был задержан и вновь оказался в СИЗО Евгений Юрченко - именно после его жалоб ФСИН России обратила внимание на пытки в Иркутской области и начала проверку. В отношении Юрченко возбудили уголовное дело о незаконном хранении и приобретении наркотиков. По данным следствия, он организовал доставку запрещенных веществ в одну из колоний. Сам Юрченко сообщил правозащитникам, что его дело сфабриковано и является местью сотрудников ФСИН за его показания.

Карикатура Сергея Елкина на тему пыток в колониях и тюрьмах России

О давлении силовиков рассказал и еще один освободившийся заключенный - Денис Покусаев. Он признан потерпевшим от пыток и насилия в СИЗО-1. Вечером 18 января двое сотрудников иркутского Следкома силой пытались попасть в его квартиру. Они предлагали "выйти на разговор" и показывали в дверной глазок наручники. "Явиться пару раз потарабанить в дверь, обращаться как с обвиняемым, угрожать. Человек испугается и подпишет нужные им показания. Видимо, этого и добиваются", - поясняет Петр Курьянов.

Уголовные дела за пытки: кто виновен?

В январе этого года следователи отчитались об окончании расследования дела о пытках Кежика Ондара и Тахиржона Бакиева. При этом всего потерпевшими от пыток стали более 30 человек. Сколько именно уголовных дел на основании их показаний возбудили следователи - неизвестно. "Показатель числа потерпевших не совпадает с количеством уголовных дел, потому что по одному случаю насилия могут возбудить несколько дел. При этом следователи не делятся с нами информацией, не допускают адвокатов", - сетует правозащитник Петр Курьянов.

На сегодня единственный обвиняемый в насилии сотрудник УФСИН - тот самый экс-начальник отдела режима СИЗО-6 Василий Луковский. Сейчас он находится в СИЗО. 31 января суд вновь рассмотрит возможность его освобождения из-под стражи. В остальных случаях сотрудников предпочитают винить в халатности - недоглядели за заключенными.

Скриншот сайта Gulagu.net

"Сейчас (следователи. - Ред.) делают козлов отпущения из "разработчиков". Умысел в этом у них тоже есть: репутация коллег (сотрудников УФСИН. - Ред.), чтобы остались максимально чистыми", - предполагает Петр Курьянов. Правозащитники настаивают на том, что Иркутская область в этом не уникальна. Они наблюдают общую тенденцию на снижение числа потерпевших от пыток и избежание обвинений в адрес сотрудников УФСИН сразу в нескольких регионах. Речь об уголовных делах, возбуждаемых по факту публикации видеоархива Gulagu.net.

К примеру, и в Саратовской области, с которой и начался резонанс вокруг видеоархива пыток, обвиняемыми в насилии над заключенными в больнице ОТБ-1 остались лишь два сотрудника. По словам адвоката Снежаны Мунтян, здесь занижается и число потерпевших - сотни человек ждут возбуждения уголовных дел. Кроме того, многие сообщают о давлении со стороны следствия.

"Как здесь что-то может измениться в лучшую сторону, если в Иркутской области новым начальником ИК-15 стал тот, кто до этого возглавлял СИЗО-6, где пытали часть заключенных из ИК-15?", - задает риторический вопрос потерпевший от пыток в СИЗО-6 Иван (имя изменено).

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