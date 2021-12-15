Gulagu.net опубликовал кадры с пытками в колониях Красноярска

Правозащитный проект Gulagu.net показал новые кадры с пытками в колониях Красноярска. Видеозапись размещена в понедельник, 20 декабря, в Telegram-канале проекта.

Его основатель Владимир Осечкин утверждает, что на кадрах сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) инструктирует заключенных, которые должны выбивать из других осужденных признания.

Опубликовано менее 1% от нового архива

Осечкин уточнил, что кадры были сняты, в частности, в исправительной колонии №17 в Красноярском крае, сообщила "Новая газета". Глава проекта добавил, что пока опубликовано менее 1% от нового архива, правозащитники только начали его изучать.

По данным Gulagu.net, в видеоархиве содержатся записи из Красноярска, Забайкалья и Приморского края. Объем материалов составляет 200 гигабайт.

Уголовные дела против сотрудников ФСИН и объявление Осечкина в розыск

В начале октября проект Gulagu.net начал публикацию видеозаписей, полученных от бывшего заключенного одной из колоний, программиста Сергея Савельева. После выхода по условно-досрочному освобождению (УДО) ему удалось вынести видеоархив с пытками заключенных. Сам Савельев после публикации уехал во Францию, где попросил политического убежища. В России он был объявлен в розыск. Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина также объявили в розыск.

В то же время на фоне публикаций видеоархивов пыток 25 ноября в отставку был отправлен директор ФСИН Александр Калашников. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении против сотрудников ФСИН уголовных дел по фактам сексуального насилия и превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия в местах лишения свободы, которые произошли в учреждениях ФСИН в Хабаровском крае, Белгородской области, Иркутской, Саратовской областях, расследуются более 35 уголовных дел.

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