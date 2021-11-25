Директор ФСИН отправлен в отставку из-за пыток в колониях

Президент России Владимир Путин уволил Александра Калашникова с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ. Указ Путина обнародовала в четверг, 25 ноября, пресс-служба Кремля. Новым главой ФСИН назначен Аркадий Гостев, занимавший пост заместителя министра внутренних дел РФ.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что главной причиной отставки Калашникова стали "получившие широкий общественный резонанс инциденты, связанные с пытками в колониях и СИЗО Саратовской области и других регионах".

Архив о пытках в колониях

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила и вывезла из России нескольких десятков гигабайт видео, фотографий и других документов, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей. Эту информацию правозащитникам предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в одной из колоний и занимался там обслуживанием видеорегистраторов и камер наблюдений.

Публикация Gulagu.net вызвала широкий резонанс в России. Коммунисты в Госдуме выступили за проведение парламентского расследования пыток в российских колониях. Тем не менее Госдума не поддержала этой инициативы из-за позиции депутатов от правящей в стране партии "Единая Россия".

В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении против сотрудников ФСИН уголовных дел по фактам сексуального насилия и превышении должностных полномочий с применением насилия. Всего, согласно данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия в местах лишения свободы, которые имели место в учреждениях ФСИН в Хабаровском крае, Белгородской области, Иркутской, Саратовской областях, расследуются более 35 уголовных дел.

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