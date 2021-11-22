Сенатор подвергла критике реакцию прокуратуры на пытки в колониях в РФ

Прокуратура не реагирует должным образом на пытки в колониях. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявила глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток, сенатор Людмила Нарусова. Она выступила на заседании с участием главы ФСИН Александра Калашникова и уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.

"Те люди, которые должны следить за соблюдением закона, его цинично и вероломно нарушают при попустительстве... надзирающих органов", - уверена Нарусова.

По ее словам, после обнародования видео с пытками в саратовской тюремной больнице общественность была шокирована, в письмах сенаторам высказывалась позиция, что в руководящих структурах ФСИН должны произойти отставки. "По мнению обывателя, судя по тем письмам и телеграммам, которые я получила, после такого вообще руководство соответствующих органов уходит в отставку", - приводит слова Нарусовой агентство "Интерфакс".

Рабочая группа обсуждала введение отдельного состава преступления

На заседании рабочей группы обсуждалось, в частности, введение отдельного состава преступления для тех ситуаций, когда имеют место пытки со стороны правоохранителей и сотрудников пенитенциарной системы. Речь может идти, в частности, о оответствующих поправках в Уголовный кодекс. Авторы законопроекта предложили наказывать силовиков за пытки сроками до 10 лет колонии. Законопроект рассчитывают внести в Госдуму до конца года.

Замглавы правового управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Надежда Городничая заверила, что в ведомстве поддерживают ужесточение наказаний. "Меры ответственности за совершение таких деяний могут быть усилены - это поддерживается службой", - заявила она.

Материалы об издевательствах над заключенными

В начале октября основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил о получении нескольких десятков гигабайтов видео, фотографий и других документов об издевательствах над заключенными в РФ.

Публикация Gulagu.net вызвала широкий резонанс в России. Коммунисты в Госдуме выступили за проведение парламентского расследования пыток в российских колониях. Тем не менее депутаты не поддержали этой инициативы из-за позиции членов правящей партии "Единая Россия".

22 ноября управление Следственного комитета по Кировской области начало проверку после сообщений в СМИ о пытках в отношении заключенных в исправительной колонии №6 в поселке Восточный. По словам осужденных, среди прочего, в колонии практикуют "удары током, утопление в баках с водой, зашивание живых крыс в матрасы, окунание человека лицом в фекалии, изнасилование с помощью деревянного фаллоимитатора". После проверки колонии членами Совета по правам человека при президенте РФ, одна из проверяющих - Ева Меркачева - написала в своем фейсбуке: "У меня ощущение, что мы вышли из концлагеря".

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