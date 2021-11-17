С информатора о пытках над заключенными в РФ сняли заочный арест

Первый кассационный суд общей юрисдикции (ПКСОЮ) отменил решение Октябрьского районного суда Саратова о заочном заключении под стражу гражданина Беларуси Сергея Савельева, ранее предоставившего основателю портала Gulagu.net несколько десятков гигабайтов материалов об издевательствах над заключенными в России. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, ПКСОЮ удовлетворил кассационное представление прокурора Саратовской области", - указали там.

Прокурор требовал прекратить производство об избрании Савельеву меры пресечения. В числе доводов содержалась ссылка на отмену 27 октября заместителем прокурора области постановления о возбуждении уголовного дела.

Адвокат: Перспектива возобновления дела сохраняется

Сергей Савельев обвинялся в неправомерном доступе к компьютерной информации, повлекшем ее копирование и совершенном из корыстной заинтересованности (ч. 2 ст. 272 УК РФ). Дело было возбуждено 30 сентября следственным управлением МВД по Саратову.

Адвокат Снежана Мунтян говорила, что перспектива возобновления дела сохраняется, так как материалы расследования переданы в Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР).

Савельев попросил убежище во Франции

Савельев 13 октября был объявлен в международный розыск. Позднее, 18 октября, стало известно, что он попросил политическое убежище во Франции.

Сергей Савельев - IT-специалист и экс-заключенный, одно время содержавшийся в саратовской тюремной больнице. Он отбывал срок в одной из колоний и занимался там обслуживанием видеорегистраторов и камер наблюдения.

В начале октября основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил о получении нескольких десятков гигабайтов видео, фотографий и других документов об издевательствах над заключенными в РФ.

Публикация Gulagu.net вызвала широкий резонанс в России. Коммунисты в Госдуме выступили за проведение парламентского расследования пыток в российских колониях. Тем не менее депутаты не поддержали этой инициативы из-за позиции членов правящей партии "Единая Россия".

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