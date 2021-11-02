Основатель Gulagu.net сообщил об исчезновении его аккаунта в Facebook

Основатель и руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что лишился доступа к своему аккаунту в социальной сети Facebook. "Судя по всему, Facebook удалил аккаунт Vladimir Osechkin без предупреждения. Никаких предупреждений, жалоб, просто нет такого аккаунта и все. 4999 френдов, более 12000 подписчиков, наше окно для общения с журналистами и прессой со всего мира. И вот снесли в ночь с 1 на 2 ноября", - говорится в заявлении, распространенном во вторник, 2 ноября, в Telegram-канале Gulagu.net.

Между тем руководство Facebook ранее предоставило Осечкину плашку в виде галочки как проверенному пользователю, указывается далее. "Очевидно, что это очередная попытка российских спецслужб уничтожить Gulagu.net и лично Владимира Осечкина, они боятся правды и огласки их страшных преступлений", - заявил проект.

Gulagu.net призвал Facebook "провести тщательную проверку и расследование по факту удаления аккаунта Vladimir Osechkin" и "принять меры к восстановлению" данного аккаунта, а также "для выработки защиты своих пользователей от подобных атак со стороны ФСИН/ФСБ России".

Gulagu.net публикует доказательства пыток российских заключенных

В начале октября проект Gulagu.net начал публиковать видеозаписи пыток российских заключенных. Видео были получены от бывшего заключенного ОТБ-1, программиста Сергея Савельева, которому после выхода по УДО удалось вынести видеоархив с пытками. Сам Савельев после публикации уехал во Францию, где попросил политическое убежище. В России он был объявлен в розыск.

После обнародования информации опытках в саратовской областной туберкулезной больнице (ОТБ-1)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) уволила начальника ОТБ-1, его заместителя, а также ряд сотрудников больницы. Глава саратовского УФСИН ушел в отставку. Следственный комитет России в свою очередь возбудил после публикации несколько уголовных дел.

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