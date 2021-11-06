В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о пытках заключенных

Следственный комитет в Ростове-на-Дону возбудил дело о превышении должностных полномочий на основании того, что свыше 60 заключенных рассказали о пытках в межобластной туберкулезной больнице №19 (МОТБ-19). Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает "Медиазона".

Согласно сведениям председателя ростовской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Игоря Омельченко, дело возбудили еще в сентябре. 5 ноября он был на допросе, поскольку осенью 2020 года в ОНК рассказали о жалобе заключенного на то, что на протяжении более чем 70 дней его держали привязанным к кровати в МОТБ-19.

Смерть "по неосторожности" после месяцев издевательств

"Взяли в выборку всех лиц, которые попадали туда в МОТБ. Опросили огромное количество лиц. Кто-то признавал, что это было. Пытки и моральные, и физические, и сексуальные, и чего только не было. Некоторые отказались делать это письменно. А согласился в итоге 61 человек. В списке 61 в (Следственном) комитете, мы еще одну фамилию знаем, (получается) 62. Это все, к кому применялись такие меры", - цитирует Омельченко "Новая газета".

Год назад после смерти заключенного Александра Куликова в МОТБ-19 было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть по неосторожности. У Куликова был сломан позвоночник и четыре ребра. Кроме того, в июне прошлого года из-за сепсиса и флегмоны поясничной области скончался в той же больнице заключенный Роман Михайлов. Правозащитник указал, что он на протяжении нескольких месяцев был привязан к кровати и его не кормили.

"Угрожали ему там, и много делали плохого. И в итоге пришел хирург, перевернул его и ножницами наживую обрезал ему (омертвевшую из-за пролежня кожу), он там кричал-орал. И положил обратно. Он лежал там много дней, более месяца, туалет под себя, это лето. И, конечно, попала туда инфекция. И от сепсиса он умер", - рассказал Омельченко.

Заявления о пытках в Саратове

Напомним, недавно более 400 заключенных заявили о пытках, избиениях, изнасилованиях и вымогательстве денег в саратовской исправительной колонии №3 и областной тюремной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1). Шокирующие кадры общественникам прислали очевидцы из саратовской ОТБ-1, где вместо лечения пациенты подвергались пыткам, избиениям и изнасилованиям. В начале октября проект Gulagu.net начал публикацию видеозаписей с пытками, полученных от бывшего заключенного ОТБ-1, программиста Сергея Савельева. После выхода по УДО ему удалось вынести из исправительного учреждения видеоархив с пытками заключенных. Сам Савельев после публикации уехал во Францию, где попросил политическое убежище. В России он объявлен в розыск.

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