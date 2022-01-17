 Gulagu.net опубликовал данные о пытках в омской ИК-7 | Новости из Германии о России | DW | 17.01.2022

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Россия

Gulagu.net опубликовал данные о пытках в омской ИК-7

Происходящее в ИК-7 в Омске основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин называет "омским концлагерем" и "адом". Он опубликовал разговор с заключенным, подвергавшимся пыткам в колонии.

Ик-6 в Омске (фото из архива)

Одна из омских колоний

В колонии ИК-7 в Омске ФСБ и ФСИН создали "внутрилагерную полицию", так называемую капо. Осужденные, которые являлись ее членами, должны были "в обмен на улучшение условий наказания, наркотики, мобильные телефоны и зарплату" "бить, пытать, унижать и насиловать других заключенных". Об этом в воскресенье, 16 января, написал на сайте Gulagu.net основатель этого проекта Владимир Осечкин после того, как он пообщался с бывшим заключенным ИК-7 Наилем Якуповым.

"То, что решил рассказать Наиль нам с Вами, поражает воображение и помогает лучше понимать, как организованы в России пыточные учреждения, как спецслужбы выстраивают тоталитарную систему подавления воли и беспрекословного подчинения человека", - написал Владимир Осечкин.

Пытки в омской ИК-7

Ссылаясь на данные, которые сообщил ему собеседник, правозащитник утверждает, что в омской ИК-7 заключенные-члены капо вынуждали других заключенных "работать как рабов на вредоносном производстве в подпольных цехах, в том числе изготавливая боевое оружие в качестве подарков высокопоставленным силовикам из ФСБ, СКР, ФСИН и прокуратуры".

"Также в этом видео есть информация и о том, как в промзоне ИК-7 осужденные из старого буксира построили шикарную яхту с богатой внутренней отделкой надзирающему прокурору, который годами покрывал пыточную и имитировал прокурорский надзор за соблюдением прав человека, а де-факто создал условия для массовых пыток в ИК-7 и принуждения осужденных к самооговору и подписанию ложных явок с повинными в преступлениях, которые никто не совершал", - добавляет Осечкин.

По словам основателя проекта Gulagu.net, Якупов рассказал ему, что его жестоко повторно избили только за то, что его этапировали из Москвы, и за то, что он болел за "Спартак" при том, что местная администрация и омские капо обязывают всех болеть за "Авангард". "Также Наиль рассказал о проблеме дискриминационного отношения к прибывшим из Москвы и Санкт-Петербурга заключенным, которых по указанию администрации почти всех поголовно переводили в касту униженных, которую в ИК-7 называют "группа риска", указывает правозащитник.

Происходящее в ИК-7 в Омске основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин называет "омским концлагерем" и "адом". 

Ссылка на видеозапись разговора Осечкина с Якуповым, выложенную на YouTube, также опубликована на сайте Gulagu.net. Однако к моменту публикации материала DW переход по ней был невозможен: на экране неизменно появлялось сообщение об ошибке.

Сообщения Gulagu.net о пытках в российских тюрьмах

В октябре 2021 года Владимир Осечкин, ранее покинувший Россию, сообщил, что в его распоряжении имеется обширный видеоархив, в котором содержатся свидетельства пыток и изнасилований заключенных в российских тюрьмах. Этот архив правозащитнику передал бывший заключенный Сергей Савельев. Часть этих материалов уже была обнародована в СМИ и вызвала большой международный резонанс.

После публикации свидетельств пыток Следственный комитет (СК) РФ возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий. Между тем Владимир Осечкин был объявлен в розыск.

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    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 179 пенитенциарных учреждений. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

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    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

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    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

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    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

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    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

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    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


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Контекст

Gulagu.net опубликовал кадры с пытками в колониях Красноярска

По утверждению основателя Gulagu.net Осечкина, кадры с пытками были сняты в исправительной колонии №17 в Красноярском крае.   

Правозащитники сообщили об атаке хакеров на сайт ФСИН

По данным Gulagu.net, ему на горячую линию поступило сообщение от группы, которая назвала себя "командой хакеров UNIVERSAL". Она якобы атаковала сайт ФСИН.  

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