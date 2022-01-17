Gulagu.net опубликовал данные о пытках в омской ИК-7

В колонии ИК-7 в Омске ФСБ и ФСИН создали "внутрилагерную полицию", так называемую капо. Осужденные, которые являлись ее членами, должны были "в обмен на улучшение условий наказания, наркотики, мобильные телефоны и зарплату" "бить, пытать, унижать и насиловать других заключенных". Об этом в воскресенье, 16 января, написал на сайте Gulagu.net основатель этого проекта Владимир Осечкин после того, как он пообщался с бывшим заключенным ИК-7 Наилем Якуповым.

"То, что решил рассказать Наиль нам с Вами, поражает воображение и помогает лучше понимать, как организованы в России пыточные учреждения, как спецслужбы выстраивают тоталитарную систему подавления воли и беспрекословного подчинения человека", - написал Владимир Осечкин.

Пытки в омской ИК-7

Ссылаясь на данные, которые сообщил ему собеседник, правозащитник утверждает, что в омской ИК-7 заключенные-члены капо вынуждали других заключенных "работать как рабов на вредоносном производстве в подпольных цехах, в том числе изготавливая боевое оружие в качестве подарков высокопоставленным силовикам из ФСБ, СКР, ФСИН и прокуратуры".

"Также в этом видео есть информация и о том, как в промзоне ИК-7 осужденные из старого буксира построили шикарную яхту с богатой внутренней отделкой надзирающему прокурору, который годами покрывал пыточную и имитировал прокурорский надзор за соблюдением прав человека, а де-факто создал условия для массовых пыток в ИК-7 и принуждения осужденных к самооговору и подписанию ложных явок с повинными в преступлениях, которые никто не совершал", - добавляет Осечкин.

По словам основателя проекта Gulagu.net, Якупов рассказал ему, что его жестоко повторно избили только за то, что его этапировали из Москвы, и за то, что он болел за "Спартак" при том, что местная администрация и омские капо обязывают всех болеть за "Авангард". "Также Наиль рассказал о проблеме дискриминационного отношения к прибывшим из Москвы и Санкт-Петербурга заключенным, которых по указанию администрации почти всех поголовно переводили в касту униженных, которую в ИК-7 называют "группа риска", указывает правозащитник.

Происходящее в ИК-7 в Омске основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин называет "омским концлагерем" и "адом".

Ссылка на видеозапись разговора Осечкина с Якуповым, выложенную на YouTube, также опубликована на сайте Gulagu.net. Однако к моменту публикации материала DW переход по ней был невозможен: на экране неизменно появлялось сообщение об ошибке.

Сообщения Gulagu.net о пытках в российских тюрьмах

В октябре 2021 года Владимир Осечкин, ранее покинувший Россию, сообщил, что в его распоряжении имеется обширный видеоархив, в котором содержатся свидетельства пыток и изнасилований заключенных в российских тюрьмах. Этот архив правозащитнику передал бывший заключенный Сергей Савельев. Часть этих материалов уже была обнародована в СМИ и вызвала большой международный резонанс.

После публикации свидетельств пыток Следственный комитет (СК) РФ возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий. Между тем Владимир Осечкин был объявлен в розыск.

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