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Шарль Мишель, Йенс Столтенберг (в центре) и Урсула фон дер ЛяйенФото: Johanna Geron/REUTERS
КонфликтыЕвропа

НАТО и ЕС выступили за усиление военной поддержки Украины

Ксения Польская Брюссель
2 ч. назад

На фоне войны в Украине НАТО и Евросоюз углубляют свое сотрудничество и готовятся усилить военную поддержку Киева. Фон дер Ляйен пообещала новые санкции против Беларуси за ее помощь РФ в войне.

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НАТО и Европейский Союз во вторник, 10 января, подписали совместную декларацию о сотрудничестве. Подобный договор заключается впервые на фоне войны на европейском континенте. "Путин хотел за несколько дней захватить Украину и разделить нас. По обоим пунктам он явно потерпел неудачу", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе после подписания декларации генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

У войны России против Украины есть два непредвиденных последствия: она укрепила и сблизила ЕС и НАТО, сказал в свою очередь председатель Совета ЕС Шарль Мишель. "Путин хотел меньше НАТО, а добился обратного: теперь будет больше НАТО и больше ЕС", - подчеркнул Мишель, имея в виду скорое вступление Швеции и Финляндии в альянс, а также предоставление Украине, Молдове и балканским странам статуса кандидатов в члены ЕС.

Цель третьей декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО (две предыдущие были подписаны в 2016 и 2018 годах) - расширить и усилить их взаимодействие и вывести партнерство на новый уровень, пояснили лидеры этих организаций. Наиболее важные области сотрудничества - это защита критической инфраструктуры, повышение устойчивости к вмешательствам извне и манипуляции информацией, борьба с киберугрозами и терроризмом, освоение космоса и новых технологий, а также смягчение последствий климатического кризиса для мировой безопасности.

Новые санкции ЕС в отношении Беларуси

При этом главной и самой прямой угрозой европейской безопасности лидеры снова назвали российскую агрессию. "Режим в Москве хочет другой Европы. Он хочет контролировать своих соседей и считает свободу и демократию угрозой. Это будет иметь долгосрочные последствия для нашей безопасности, поэтому мы должны продолжать укреплять НАТО, партнерство между НАТО и ЕС, а также усилить нашу поддержку Украины", - сказал Йенс Столтенберг.

Евросоюз продолжит помогать Украине столько, сколько необходимо, давить на Россию жесткими санкциями, а также расширять штрафные меры против Беларуси и Ирана за военную поддержку России в войне против Украины, пообещала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она анонсировала и новые санкции в отношении Минска в ответ на роль Беларуси в этой войне, однако подробности не сообщила.

ЕС и НАТО - за поставки Украине новейшей боевой техники

На совместной пресс-конференции лидерам ЕС и НАТО задали вопрос, поддерживают ли они страны Евросоюза, которые рассматривают возможность поставки в Украину боевых танков западного производства, таких как Leopard 2 или Challenger 2, и не считают ли, что при этом возрастает риск эскалации. Никто из отвечавших не высказался против таких поставок. "Я думаю, что Украина должна получить всю необходимую военную технику, в которой она нуждается и которой может пользоваться для защиты своей родины, - заявила фон дер Ляйен. - А это, конечно же, передовые системы ПВО, а также другие виды самой современной военной техники".

"Я приветствую заявления США, Германии, Франции о поставках в Украину новых типов бронетехники, БМП и других видов бронетехники", - сказал Столтенберг.

С ними согласился и Шарль Мишель: "Я очень рад, что с начала российского вторжения страны Евросоюза смогли поставлять в Украину все больше и больше военной техники. Совет ЕС неоднократно повторял свой призыв увеличить военную поддержку Украины". Мишель напомнил, что c 24 февраля Евросоюз и входящие в него страны уже предоставили Киеву помощь примерно на 50 млрд евро.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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