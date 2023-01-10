Армия Украины продолжает тяжелые бои за удержание Соледара

На 321-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 10 января (время московское).

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Владимир Зеленский лишил гражданства Украины "кума Путина" Виктора Медведчука, которого Россия ранее обменяла на украинских военнопленных. Вместе с Медведчуком гражданства лишены и три других экс-депутата от бывшей партии ОПЗЖ - Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин. "Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующие", - указал президент Украины в своем вечернем обращении к согражданам.

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ВСУ продолжают "тяжелые бои за удержание Соледара", сообщила в Telegram-канале заместитель министра обороны Анна Маляр. "Враг не обращает внимания на большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника", - отметила Маляр. По ее словам, украинские бойцы мужественно удерживают оборону. "Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация", - подчеркнула замминистра.

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На следующей неделе на базе Fort Sill в штате Оклахома военнослужащие Украины начнут обучаться работе с системами противовоздушной обороны Patriot, сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. По его словам, подготовку пройдут от 90 до 100 человек, в том числе будущих операторов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Их обучение займет несколько месяцев, сказал Райдер. Кроме того, в ближайшее время в Германии - в учебном центре Графенвёр в федеральной земле Бавария - военнослужащие ВСУ пройдут курс танко-технической подготовки на боевых машинах пехоты (БМП) Bradley.

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Правительство Украины определило четыре источника финансирования восстановления страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Общая сумма, которой в настоящий момент располагают власти, составляет 110 млрд гривен (около 3 млрд евро). Из них 17 млрд гривен (430 млн евро) конфискованных средств российских банков уже направлены в бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Вторым источником средств станет государственный бюджет, из которого в 2023 году уже выделено 35,5 млрд гривен (887 млн евро). "Третий источник - это средства международных партнеров. Уже есть первые шаги в этом направлении. США приняли решение о выделении на восстановление Украины 1,4 млрд долларов, или более 56 млрд гривен. В ближайшее время ожидаем поступление этих средств", - сказал украинский премьер. Четвертым источником, по словам Дениса Шмыгаля, станут средства доноров со всего мира, собранные на платформе United24.

Пакистан присоединился к странам, поставляющим оружие Украине

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Пакистан пополнил список стран, предоставляющих Украине оружие в ее борьбе против российской агрессии. Как сообщило крупнейшее деловое издание Индии The Economic Times, из пакистанского портового города Карачи в Украину через порт в Гданьске прибудут 159 контейнеров с боеприпасами для украинской армии. Среди этих боеприпасов - артиллерийские снаряды 155-мм (распространенный стандарт НАТО. - Ред.), метательные заряды к ним, а также артиллерийские капсюли M82 и взрыватели PDM. Ранее Пакистан не поставлял Киеву оружие напрямую, но в августе прошлого года Великобритания передала Украине через Румынию вооружение с пакистанской авиабазы Нур-Хан. Кроме того, часть поставок пакистанского оружия осуществлялась через восточноевропейские страны.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал фотографии с главой МИД Германии Анналеной Бербок из Харькова. "Сегодня Анналена Бербок и я посетили Харьков военного времени, которому Россия причинила огромные страдания. Харьков теперь - символ успешных контрнаступлений Украины, которые доказали, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров. Не сомневаюсь, что военная помощь от Германии продолжит поступать", - написал Кулеба.

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С начала войны Служба безопасности Украины разоблачила более 600 российских агентов и шпионов, сообщила пресс-служба СБУ. Кроме того, идет расследование более 1500 уголовных дел по фактам государственной измены и шпионажа, из них свыше 340 уже переданы в суд.

Глава МИД ФРГ прибыла с неанонсированным визитом в Харьков

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) прибыла с неанонсированным визитом в Харьков. Она назвала этот город "символом абсолютного безумия" российской военной агрессии против Украины. Бербок заявила, что последовала приглашению главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, чтобы лично ознакомиться с обстановкой в Харькове. "Мне важно, чтобы мы и этой военной зимой не забывали о том, какое место занимает Украина в нашей европейской семье", - подчеркнула германский министр.

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Министерство по делам интеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовало "интерактивную карту потенциальной минной опасности". "На карте отмечены места, где уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень их угрозы согласно имеющейся в ГСЧС информации", - объяснили в ведомстве. Карту можно смотреть в браузере, а также через приложения для Android и IOS. Кроме того, на сайте есть инструкция, как действовать при обнаружении мин, и форма обратной связи для сообщений о найденных взрывоопасных предметах и вызова саперов.

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Российская артиллерия в последнее время резко сократила интенсивность огня - на некоторых участках фронта почти на 75 процентов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на украинские и американские источники. По оценке собеседников в США, интенсивность обстрелов снизилась в среднем с 20 тыс. примерно до 5 тыс. выстрелов в день. По оценкам украинской стороны - с 60 тыс. до 20 тыс. в день.

Собеседники CNN пока не могут однозначно объяснить, связано ли это с нехваткой снарядов, или свидетельствует о переоценке Россией тактики на фоне успешных украинских наступлений. В любом случае снижение интенсивности обстрелов свидетельствует об отходе российского командования от тактики, которая применялась в Мариуполе и Мелитополе, говорят источники CNN.

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Великобритания еще не приняла окончательного решения о возможности передачи Киеву тяжелых танков, сообщил официальный представитель правительства в Лондоне. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что британские власти рассматривают возможность отправки в Украину 10 танков. "Пока не будут приняты решения по такого рода вопросам, мы не комментируем предположения, какую технику можно или нельзя отправить. Мы продолжим обсуждать с украинскими коллегами, какую форму (помощи. - Ред.) лучше всего предоставить. И это делается совместно с нашими союзниками", - подчеркнули в правительстве Великобритании.

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Замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко опубликовал фото последствий нового обстрела Херсона 10 января. "Очередной обстрел города, очередное разрушение жилья и инфраструктуры. Ранен местный житель. Вражеский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома. На месте прилета - воронка, которая сразу наполнилась водой. Вероятно повреждены сети. Земля с места падения снаряда летела до последнего этажа. В доме разрушены балконы и повылетали окна", - написал Тимошенко в Telegram.

ЕС и НАТО не считают эскалацией новые поставки оружия Киеву

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась в поддержку возможных поставок Украине немецких танков Leopard и других тяжелых вооружений, которые Киев запрашивает уже долгое время. "Украина должна получить всю необходимую военную технику, которая ей нужна для своей защиты и с которой она может обращаться. А это, безусловно, передовые системы ПВО и другие виды передовой военной техники", - заявила она на пресс-конференции в Брюсселе. Так она ответила на вопрос агентства dpa о поставках Киеву танков западного производства и возможных рисках эскалации в этой связи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже не видит рисков эскалации войны в Украине из-за новых поставок оружия Украине. Отвечая на тот же вопрос, он приветствовал планы США, Германии и Франции поставить Киеву новые типы бронетехники и БМП. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель "очень рад тому, что страны-члены ЕС смогли поставлять Украине все больше и больше военной техники", передает корреспондентка DW. Отвечая на вопрос dpa, Мишель указал, что ЕС неоднократно призывал увеличить военную помощь Украине.

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За сутки российские силы обстреляли Соледар и его окрестности 86 раз различными системами поражения, заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире 24-го канала. "Город фактически уничтожен, и сама их логика войны непонятна. Потому что захватывать руины, как перед тем было в Лисичанске или Северодонецке, положив бесчисленное количество своих войск, - это вообще в военном искусстве, а особенно в современном, новейшем военном искусстве XXI века, представляется очень странным", - указал он. В штурме Соледара, по словам Череватого, используются системы поражения, РСЗО, ствольной артиллерии, при их поддержке продвигаются малые группы пехоты.

В Ростовской области обнаружены обломки ракеты

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В Ростовской области обнаружены предполагаемые обломки ракеты, сообщают РИА "Новости" и местное издание Donday со ссылкой на администрацию Усть-Донецкого района. "При обнаружении указанных неопознанных объектов информация об этом была передана администрацией в компетентные органы, а территория была взята под охрану. Эксперты, прибывшие и уполномоченные давать заключения о характере и обстоятельствах, работают на месте", - цитирует Donday заявление районной администрации. Ранее в соцсети "ВКонтакте" было размещено видео, на котором мужчина рассказывает об обнаружении в поле предмета, похожего на обломок ракеты.

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Выступая на совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом и Шарлем Мишелем, Урсула фон дер Ляйен пообещала оказывать санкционное давление на союзников России и, в частности, ввести новые санкции в отношении режима в Беларуси за поддержку российской агрессии в Украине. Глава Еврокомиссии заверила, что ЕС намерен оказывать давление на Кремль столько, сколько понадобится, сообщает корреспондентка DW в Брюсселе.

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Европейский Союз и НАТО договорились об углублении сотрудничества на фоне продолжающейся войны РФ против Украины. Генеральный секретарь НАТО, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Европейского совета Шарль Мишель подписали совместное заявление в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Стороны намерены вывести партнерство "на новый уровень" и более тесно координировать действия в отношении России и Китая в связи с "растущей геостратегической конкуренцией" и с целью "защиты критической инфраструктуры", указывается в четырехстраничном документе. Новое заявление о сотрудничестве между НАТО и ЕС состоит из 14 пунктов. Среди прочего, стороны также намерены более тесно сотрудничать в космосе, борьбе с изменением климата и манипулированием информацией со стороны третьих стран.

Шойгу анонсировал модернизацию военкоматов

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Министр обороны Сергей Шойгу анонсировал проведение в 2023 году модернизации военкоматов. Такое поручение в октябре дал президент России Владимир Путин после "окончания" мобилизации. "В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов. Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны", - рассказал Шойгу. По его словам, это "позволит нарастить боевые возможности вооруженных сил" и "обеспечить сдерживание агрессии против России и наших союзников".

Хроника событий 10 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 января 14.00 - 23.59 >>>

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