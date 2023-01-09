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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Совета ЕС Шарль Мишель
Йенс Столтенберг и Шарль МишельФото: Johanna Geron/dpa/Reuters/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Евросоюз и НАТО выходят на новый уровень сотрудничества

Дмитрий Вачедин
2 ч. назад

Первые лица НАТО и Евросоюза собираются подписать 10 января заявление о расширении партнерства. Это, как и будущее расширение НАТО, - следствие полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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НАТО и Европейский Союз в условиях продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины решили усилить взаимное сотрудничество. "Поскольку те угрозы безопасности и вызовы, с которыми мы столкнулись, становятся все более масштабными, мы выводим наше партнерство на новый уровень", - цитирует агентство AFP в понедельник, 9 января, строки из совместного заявления, которое планируют подписать в Брюсселе 10 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Совета ЕС Шарль Мишель.

Согласно этому документу, НАТО и ЕС намерены более тщательно согласовывать свои действия в "растущей геостратегической конкуренции" с Россией и Китаем, в деле защиты критической инфраструктуры, а также теснее сотрудничать в освоении космоса, борьбе с изменениями климата и в противодействии "манипуляциям с информацией и вмешательствам из-за рубежа". Кроме того, в заявлении содержится призыв к России немедленно прекратить войну с Украиной.

Будущее расширение НАТО

После полномасштабного вторжения России в Украину Швеция и Финляндия начали процедуру вступления в состав Североатлантического альянса. Обе страны 18 мая подали соответствующую официальную заявку. Ратифицировать решение об их членстве должны все 30 государств, входящих в НАТО. На сегодняшний день это сделали 28 из них. Турция и Венгрия пока воздерживаются от ратификации.

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