В Давосе Шольц оставил открытым вопрос о танках для Украины

Канцлер ФРГ Шольц пообещал неограниченную по времени военную помощь Украине. При этом он ни слова не сказал о поставках Киеву танков Leopard 2.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заверил Украину в неограниченной по времени немецкой поддержке в борьбе с российской агрессией. Германия предоставляет Украине "непрерывно" и в тесной координации с международными партнерами "большие объемы вооружений" для того, чтобы Россия потерпела поражение в развязанной ею захватнической войне, заявил он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 18 января. По его словам, уже сейчас Россия потерпела фиаско в "достижении своих империалистических целей", а Украина "защищается с большим мужеством и успехом".

В своей речи и позже, отвечая на вопросы журналистов, канцлер ФРГ уклонился от заявлений о возможных поставках Украине танков Leopard 2. Шольц заявил, что Германия будет принимать решения о качественно новом уровне военной поддержки Украины только вместе с союзниками, назвав при этом США и Францию. "Это наша стратегия", - сказал глава правительства ФРГ и заметил, что по-прежнему стремится действовать так, чтобы это не привело к войне между НАТО и Россией.

При этом Шольц упомянул немецкие поставки Киеву систем ПВО, артиллерии и боевых машин пехоты. Германия в прошлом году оказала Украине помощь на более чем 12 миллиардов евро и по ее объему является третьей в мире после США и Великобритании, отметил он. По словам канцлера, до сих пор оказанная военная помощь Украине уже стала "радикальным разворотом в германской внешней политике и политике в области безопасности".

Глава Мюнхенской конференции призвал Берлин принять решение по танкам

До сих пор Шольц объяснял отказ Германии поставлять танки Украине нежеланием действовать в одиночку. После объявления Великобритании о намерении предоставить Киеву 14 танков Challenger Польша, Финляндия и еще несколько стран НАТО заявили о готовности дать Украине танки Leopard 2, имеющиеся у них на вооружении. Для этого необходимо разрешение Германии, как страны-производителя этих танков.

20 января западная коалиция на военной базе США в немецком Рамштайне будет обсуждать дальнейшую военную помощь Украине. В заседании впервые примет участие новый министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в интервью агентству Reuters 18 января призвал Писториуса объявить о согласии Германии на поставки Leopard 2 Украине. По его словам, "Германии следует прислушаться к мнению партнеров, готовых действовать, и продвигаться с ними вперед "единой колонной"". Хойсген также назвал правильным предложение Европейского совета по внешней политике о создании европейского консорциума для совместных поставок этих танков Украине и обучении украинских военных управлению ими.

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