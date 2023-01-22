В Лондоне призвали Минобороны ФРГ поставить Украине танки

На 334-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 23 января (время московское).

Российские войска обстреляли Харьковскую область

++11.00++

За минувшие сутки российские войска нанесли несколько ударов по населенным пунктам четырех районов Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале глава местной ОГА Олег Синегубов. По его словам, один из снарядов попал в жилой дом, ранен мужчина, погибла пожилая женщина.

++10.25++

Курс евро вырос до самого высокого уровня с весны 2022 года. В понедельник цена одной единицы общеевропейской валюты составила 1,0892 доллара, а днем ранее поднималась до 1,0903 доллара. В сентябре 2022 года курс евро в связи с экономическим спадом в Европе из-за войны в Украине во время торгов опускался до минимальной отметки 0,9536 доллара и по итогам впервые с конца 2002 года составил 0,9881 доллара США.

++09.30++

Вооруженные силы Украины в течение минувших суток отбили все атаки врага в Луганской и Донецкой областях, сообщает на своей странице в Facebook Генштаб ВСУ . "Противник вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Он продолжает наступательные действия на Бахмутском направлении. На других направлениях ведет оборону", - отмечается в оперативной сводке Генштаба. Указывается, что, в частности, "отбиты атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области".

++08.55++

Шарль Мишель Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал лидеров стран блока продвигать переговоры об использовании замороженных активов российского Центробанка на сумму в 300 млрд долларов (275 млрд евро) для восстановления Украины. Об этом сообщила газета Financial Times. По ее данным, Мишель предлагает изучить идею применения активов для получения прибыли, которую затем можно было бы направить Киеву. По словам политика, это - вопрос справедливости и честности, он должен решаться в соответствии с правовыми принципами. ЕС заблокировал 300 млрд евро резервов Банка России в связи с войной РФ в Украине, сообщила в ноябре 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

В Великобритании призвали министра обороны Германии поставить Украине танки Leopard 2

++07.30++

Главы всех комитетов парламента Великобритании и 37 депутатов от всех партий призвали министра обороны Германии дать Украине танки Leopard 2 и разрешить третьим странам передать Киеву немецкие танки. Цитаты из письма публикует британский таблоид The Sun .

“Мы осознаем, сколь много усилий приложила Германия для поддержки Украины, особенно в последние 12 месяцев. Мы понимаем исторические причины колебаний относительно передачи немецких и изготовленных в Германии танков. Тем не менее мы хотели бы призвать вас в этот момент особой необходимости пересмотреть вашу позицию и разрешить поставку в ближайшие же дни Украине танков Leopard 2 - как принадлежащих Германии, так и сделанных в Германии", - говорится в обращении.

++06.25++

Президент РФ Владимир Путин, похоже, решил отказаться от ставки на финансирующего ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и его нерегулярные силы и снова положиться на начальника Генштаба Валерия Герасимова, министра обороны Сергея Шойгу и других военных, полагают в Институте изучения войны (ISW). В начале декабря Путин начал рецентрализацию управления военными действиями под руководством Минобороны, 11 января передал Герасимову общее командование Объединенной группировкой войск в Украине, подчинив ему прежнего командующего Суровикина, 17 января Минобороны объявило о масштабных реформах по расширению и реорганизации вооруженных сил. "Такие реформы и назначения знаменуют собой значительный перелом в усилиях Кремля по восстановлению своих обычных вооруженных сил и отказ от краткосрочных мер по смягчению последствий, таких как использование нерегулярных формирований на фронтах", - делают вывод военные аналитики. По их мнению, понижение Суровикина и его подчинение Герасимову переломило многомесячную тенденцию усилий Путина по умиротворению "силовиков" и, вероятно, лишило Пригожина возможности использовать свои связи в российском военном командовании.

"Однако возрождение профессиональной российской армии также вызывает беспокойство", - говорится в очередном аналитическом отчете ISW . - НАТО следовало бы обратить внимание на это событие как на вопрос собственной будущей безопасности, помимо того, что оно может предвещать для Украины".

++05.30++

В результате обстрелов Марганецкой территориальной общины в Никопольском районе Днепропетровской области днем и вечером в воскресенье, 22 января, было повреждено промышленное предприятие, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук . По его словам, никто из людей не пострадал.

СМИ: Марокко передало Украине 20 танков Т-72

++03.00++

По информации алжирского военного издания Menadefense , в зону боевых действий в Украине отправлены около 20 танков Т-72Б, которые Киеву поставило Марокко. Издание пишет, без ссылок на источники информации, что танки проходили модернизацию на предприятиях Excalibur Army в чешском Штернберке; они видны на фотографиях, сделанных в ремонтных цехах, когда их посетил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Menadefense отмечает, что точное количество танков, которые Марокко готово поставить в Украину, неизвестно.

++01.55++

По оценкам командования норвежских вооруженных сил, в войне в Украине на сегодняшний день погибли или получили ранения почти 180 000 российских солдат. С украинской стороны погибшими или ранеными считаются более 100 000 военнослужащих, заявил начальник Генерального штаба Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью норвежскому телеканалу TV2. Кроме того, на сегодняшний день убито 30 000 украинских гражданских лиц, указал генерал, не пояснив, откуда были получены эти цифры.

По мнению Кристофферсена, ссылающегося на мобилизационный потенциал Москвы и возможности производства вооружения, даже несмотря на тяжелые потери, Россия способна "продолжать эту войну довольно долго". Норвежский генерал также призвал к скорейшей поставке боевых танков Украине.

Владимир Зеленский прокомментировал задержание замминистра в связи с коорупцией

++00.35++

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: President of Ukraine/apaimages/IMAGO

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прокомментировал задержание и увольнение заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского, которого подозревают в получении взятки за помощь в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. "Я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости. Конечно, сейчас основное внимание - это вопрос обороны, это вопрос внешней политики, это вопрос войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях - как на центральном, так и в регионах", - сказал Зеленский.

По его словам, наступающая неделя "будет временем соответствующих решений". "Уже подготовлены эти решения. Я не хочу сейчас анонсировать их, но все это будет справедливо", - сказал президент, добавив, что у спецслужб "есть продвижение в работе в отношении людей, которые заслуживают как минимум санкций за свою деятельность против Украины, независимости и украинского народа". "Тоже будут ответные шаги", - добавил Зеленский.

Хроника событий 22 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 января 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: