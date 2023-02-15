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Йенс Столтенберг
Йенс СтолтенбергФото: KENZO TRIBOUILLARD/AFP
КонфликтыЕвропа

Столтенберг: Украина станет членом НАТО

Ксения Польская Брюссель
11 мин. назад

Для Украины сейчас открылось окно возможностей и шанс изменить расстановку сил в свою пользу, сказал генсек НАТО. Члены альянса обязались поставить больше тяжелых вооружений Киеву.

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Украина станет членом Североатлантического альянса, но сейчас главная ее задача - победить в войне с Россией, чтобы сохранить свой суверенитет, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 15 февраля, после заседаний министров обороны стран альянса. Двери НАТО открыты, подчеркнул он, приведя в пример новых членов Черногорию и Северную Македонию, а также находящихся в шаге от вступления в НАТО Швецию и Финляндию.

Кроме того, НАТО настроена на долгосрочное партнерство с Киевом для перехода с советских стандартов и систем к стандартам альянса, что должно приблизить момент вступления Украины. Важным фактором в этом процессе являются и успехи Украины на поле боя, указал Столтенберг.

После общения с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым 14 февраля члены НАТО взяли на себя обязательства поставить Киеву больше тяжелых вооружений и расширить программы обучения украинских солдат, сообщил генсек НАТО. Он добавил, что у Украины сейчас появилось окно возможностей и шанс изменить расстановку сил в этой войне в свою пользу.

Страны альянса наращивают производство боеприпасов

Столтенберг поблагодарил союзников за их значительный вклад в пакет помощи НАТО, который обеспечивает Украину продовольствием, топливом, медикаментами, оборудованием для борьбы с беспилотниками и плавучими мостами.

Альянс уже оказал Украине беспрецедентную помощь, однако теперь пред ним стоит задача не только продолжать поставки систем вооружений украинцам, но и восполнять свои иссякшие стратегические резервы. По словам Столтенберга, Германия, США, Франция, Норвегия и другие члены НАТО уже заключили договоры с компаниями оборонной промышленности об увеличении производства боеприпасов.

Что касается контроля над вооружениями, то альянс находится в тесном диалоге с Киевом, заверил его генсек. 

Члены альянса также усилят поддержку стран, подверженных угрозе российской агрессии, - Молдовы,Грузии и Боснии и Герцеговины для укрепления их обороноспособности и взаимодействия с НАТО.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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