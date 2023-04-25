Россия может выйти из моратория на ракеты средней дальности

Россия обвинила США в дестабилизирующих действиях и пригрозила отступить от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. "Дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают наш мораторий все более хрупким", - заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в интервью агентству ТАСС во вторник, 25 апреля.

По словам Ермакова, Москва оценит дальность американских ракет средней дальности, способных достичь Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). "Что касается ракетного оружия американского производства, потенциально способного появиться в АТР, включая территорию Японии, то его скоростные характеристики - далеко не единственный критерий, по которому мы будем оценивать такие развертывания. Не менее важна дальность ракетных систем", - пояснил российский дипломат.

Выход США из договора о РСМД и выход России из ДСНВ

США в феврале 2019 года приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), объяснив свои действия предполагаемыми нарушениями со стороны России. По версии Белого дома, РФ нарушила договор, создав крылатую ракету 9М729. Москва отвергла эти обвинения и со своей стороны выдвинула встречные претензии по поводу размещения в Европе элементов системы противоракетной обороны США.

В марте 2023 года Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В МИД РФ обвинили США в нарушениях этого документа и призвали Вашингтон кардинально изменить курс в отношении Москвы. США в ответ перестали предоставлять России часть сведений о своих ядерных силах, которые прежде они передавали дважды в год в рамках ДСНВ.

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