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Здание МИД России в МосквеФото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance
ПолитикаРоссия

Россия может выйти из моратория на ракеты средней дальности

Сергей Ромашенко
44 мин. назад

Москва опасается размещения американских ракет, способных достичь Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению МИД РФ, это сделает мораторий на размещение ракет средней дальности более хрупким.

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Россия обвинила США в дестабилизирующих действиях и пригрозила отступить от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. "Дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают наш мораторий все более хрупким", - заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в интервью агентству ТАСС во вторник, 25 апреля.

По словам Ермакова, Москва оценит дальность американских ракет средней дальности, способных достичь Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). "Что касается ракетного оружия американского производства, потенциально способного появиться в АТР, включая территорию Японии, то его скоростные характеристики - далеко не единственный критерий, по которому мы будем оценивать такие развертывания. Не менее важна дальность ракетных систем", - пояснил российский дипломат. 

Выход США из договора о РСМД и выход России из ДСНВ

США в феврале 2019 года приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), объяснив свои действия предполагаемыми нарушениями со стороны России. По версии Белого дома, РФ нарушила договор, создав крылатую ракету 9М729. Москва отвергла эти обвинения и со своей стороны выдвинула встречные претензии по поводу размещения в Европе элементов системы противоракетной обороны США. 

В марте 2023 года Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В МИД РФ обвинили США в нарушениях этого документа и призвали Вашингтон кардинально изменить курс в отношении Москвы. США в ответ перестали предоставлять России часть сведений о своих ядерных силах, которые прежде они передавали дважды в год в рамках ДСНВ.

Смотрите также:

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