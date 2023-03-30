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Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен в Киеве, 3 февраля
Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен в Киеве, 3 февраляФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
ПолитикаЕвропа

"Любой ценой": лидеры ЕС о новой поддержке Украины

Ксения Польская Брюссель
29 мин. назад

Поддерживать Украину, чего бы это ни стоило, пообещали главы Еврокомиссии и Совета ЕС в Европарламенте. Большинство высказавшихся на эту тему депутатов одобрили политику Брюсселя. DW - из парламента ЕС.

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"С первого дня войны мы все вместе работали над одной единственной целью: сделать так, чтобы план Путина стереть Украину с лица земли провалился, - так начала свое выступление перед Европарламентом 29 марта 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). - Мы пообещали, что поддержим Украину, чего бы это ни стоило, и ЕС сдержит свое слово".

Вместе с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем она представила на дебатах в Европарламенте результаты прошедшего 23 и 24 марта саммита ЕС, одной из главных тем которого была военная помощь Украине, в частности, поставки боеприпасов.

Боеприпасы для Украины

Как и на всех предыдущих саммитах, к лидерам стран Евросоюза обратился президент Украины Владимир Зеленский и, по словам Шарля Мишеля, "четко дал понять: чтобы защитить себя, Украине нужно больше оружия и больше боеприпасов". И меньше, чем через шесть недель после того, как премьер-министр Эстонии Кайя Каллас предложила идею совместных закупок боеприпасов, Совет ЕС одобрил новый план. "Наша цель - поставить Украине миллион снарядов в течение следующих 12 месяцев. Эта совместная инициатива ЕС является важным новым шагом на пути к подлинно европейской обороне", - сказал Мишель, выступая в Европарламенте.

Чтобы обеспечить непрерывную поставку боеприпасов, Евросоюз инвестирует 2 млрд евро из Европейского фонда мира, пояснила фон дер Ляйен. Боеприпасы будут поступать в Украину из имеющихся запасов и новых совместных закупок ЕС. Чтобы оборонная промышленность в Евросоюзе могла увеличить мощности по производству боеприпасов, Брюссель готов оказать поддержку из бюджета ЕС.

Лидеры политических групп приветствовали совместную закупку боеприпасов. "Война в Украине показывает, что Евросоюз проявляет себя лучше всего, когда действует сплоченно", - сказал зампредседателя фракции группы Renew Europe Малик Азмани из Нидерландов. Его коллега из фракции Европейской народной партии (христианские демократы) Зигфрид Мурешан из Румынии поблагодарил Мишеля и фон дер Ляйен за сохранение приоритета Украины на повестке дня Совета ЕС.

Зигфрид Мурешан
Зигфрид Мурешан Фото: Eric Vidal/europarl.europa.eu

"Лучший и самый быстрый путь к миру в Европе и в Украине - немедленная и последовательная военная поддержка Украины, - сказал он. - Мы не должны бояться поражения РФ, мы должны бояться ее победы. Чем сильнее Россия, тем опаснее она для нас и нашего образа жизни, а чем слабее станет Россия после войны, тем меньше будет ее способность бросать вызов верховенству закона, демократии, свободе слова, демократическим институтам".

Украине нужно гораздо больше снарядов, ракет дальнего действия, современных самолетов, да и танки ЕС нужны ей гораздо быстрее, указал нидерландский депутат Тейс Рютен, призвав Совет ЕС работать над этим, чтобы добиться полного вывода российских войск со всей территории Украины. "Мы должны победить военного преступника", - подчеркнул он.

Правосудие и конец безнаказанности военных преступлений

"Для Путина мир стал намного меньше", - так прокомментировала глава Еврокомиссии ордер, выданный Международным уголовным судом (МУС) на арест президента России. "Это беспрецедентный шаг: 123 страны сотрудничают с МУС, и каждый визит станет для него невероятным риском", - добавила она.

Решение МУС - это начало процесса привлечения российских лидеров к ответственности за их преступления в Украине, сказал Мишель. Он сообщил евродепутатам, что страны ЕС договорились вместе с партнерами активизировать работу, препятствующую обходу санкций в отношении РФ.

Малик Азмани
Малик АзманиФото: Eric Vidal/europarl.europa.eu

Важность международного соглашения о создании центра по расследованию преступления агрессии против Украины подчеркнул Малик Азмани: "Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать господина Путина в Гааге. И я там буду". Его земляк Тейс Рютен заметил, что с удовольствием к нему присоединится.

"Эта война демонстрирует совершенно новый масштаб жестокости и бесчеловечности Кремля", - сказала Урсула фон дер Ляйен. В качестве примера она привела информацию о том, что соратники Путина вывезли в Россию около 16 200 украинских детей. "Их вырвали из их детства, семей, у них отобрали их дом и привычное окружение, а если мы не примем меры, то отберут и их будущее. Высок риск, что они навсегда исчезнут в никуда. Мы должны попытаться выяснить, где находятся похищенные дети, и сделать все возможное, чтобы вернуть их домой", - заявила председатель Еврокомиссии. Для поиска украинских детей совместно с ООН будет организована международная конференция.

Безопасность и торговля - ключевые темы в отношениях с Украиной и Молдовой

Глава Совета ЕС также сообщил Европарламенту об увеличении поддержки Молдовы, которая испытывает растущее давление со стороны России. Для этих целей Брюссель уже мобилизовал миллиард евро, а Еврокомиссия к лету подготовит новый пакет помощи. 

Этот пакет должен способствовать укреплению европейского центра безопасности в Молдове и торговых связей ЕС со страной-кандидатом на вступление, заявил румынский депутат Мурешан: "Чем больше мы помогаем Молдове и Украине развиваться экономически, тем ближе они будут к Евросоюзу и тем плавнее пройдет интеграция".

У этой поддержки есть и обратная сторона, констатировала вице-председатель фракции Европейских консерваторов и реформистов Беата Шидло из Польши. Она напомнила, что в результате облегчения таможенного режима ЕС с Украиной ее страна и другие соседи оказались наводнены украинской сельхозпродукцией. "Зерно, предназначенное для транзита через Польшу, остается в нашей стране, что имеет системные, финансовые и социальные последствия", - сказала она, призвав Брюссель срочно помочь польским фермерам.

"Мы знаем, что эта помощь (Украине. - Ред.) имеет свою цену, и ищем способы максимально помочь этим странам", - пообещал вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович евродепутатам.

Ряд парламентариев призвали Брюссель не только вводить санкции, но делать их максимально эффективными, были, однако, и такие - единицы из внефракционных депутатов - кто заявил, что санкции вообще не работают, а только вредят экономике ЕС. Кроме того, прозвучали призывы поддерживать все страны, осуждающие Россию, и усилить давление на режим Александра Лукашенко, "потому что он продолжает пытать политзаключенных и принимает депортированных из Украины детей".

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