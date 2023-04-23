WP: Киев планировал удары по Москве в первую годовщину войны

На 425-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями понедельника, 24 апреля (время московское).

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В феврале 2023 года в Киеве планировали нанести удары по Москве в первую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, пишет The Washington Post со ссылкой на секретный отчет Агентства национальной безопасности США. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов поручил одному из офицеров готовиться к масштабным ударам 24 февраля, в числе прочего предполагалось атаковать Новороссийск, в котором базируется Черноморский порт РФ, пишет газета. Это бы стало крупной символической операцией, которая продемонстрировала бы способность Украины нанести удар вглубь вражеской территории, отмечается далее. В другом секретном документе, который 22 февраля распространило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, указывается, что ГУР "по просьбе Вашингтона согласился отложить удар" по Москве, отмечает WP.

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Иностранные журналисты, работавшие в России в разное время, обратились с открытым письмом к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову , в котором призвали снять обвинения с корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и незамедлительно его освободить. "Мы шокированы и потрясены арестом нашего коллеги Эвана Гершковича и выдвинутыми против него обвинениями", - говорится в обращении, подписанном 301 корреспондентом из 22 стран. Авторы заявления, некоторые из которых работали в Москве еще во времена СССР, подчеркнули "большой и впечатляющий опыт журналистской работы" Гершковича. "Мы не сомневаемся, что единственной целью его работы было информирование читателей о современной действительности в России. Поиск информации, даже если он идет в разрез с политическими интересами, не делает Эвана преступником или шпионом, он делает его журналистом. Журналистика - не преступление", - отметили они.

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В Германии призывают не предоставлять Китаю роль посредника в прекращении военного конфликта РФ и Украины. У Пекина есть "другие, более важные интересы, чем мир в Украине", и его план мирного урегулирования является отражением этих интересов, заявил эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в интервью порталу Table.Media. Включение Китая в европейскую архитектуру безопасности "в корне неправильно и опасно", уверен член внешнеполитического комитета бундестага. Рёттген отметил, что Россия в отношении к Китаю сейчас слабее, чем когда-либо в своей истории, и в Пекине стремятся этим воспользоваться. Помимо дешевого импорта российских энергоносителей КНР "хочет представить себя мирным посредником, в выгодном контрасте с США", добавил немецкий политик.

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С 24 апреля Румыния осуществляет пломбирование транспортных средств, перевозящих транзитом украинскую аграрную продукцию, сообщила Государственная служба по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") в Киеве. Устанавливать пломбы на грузовики с украинским продовольствием, следующих транзитом, будут таможенные органы Румынии, указывается далее. "Перевозчикам, следующим через Румынию транзитом, важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий", - написало ведомство в Facebook .

Минобороны Великобритании о принудительной раздаче паспортов РФ

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Очередной обзор ситуации на войне в Украине, опубликованный британским Минобороны, посвящен принудительной раздаче российских паспортов украинцам на оккупированных территориях. Жителей этих районов "почти наверняка принуждают принимать паспорта Российской Федерации", указывает ведомство в Twitter . "Россия использует паспорта как инструмент "русификации" оккупированных территорий, как это было в Донецке и Луганске до вторжения в феврале 2022 года", - отмечают в Лондоне. По оценке Минобороны Великобритании, РФ стремится ускорить интеграцию оккупированных территорий Украины, чтобы представить вторжение как успешное в преддверии президентских выборов 2024 года.

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Минувшей ночью произошел пожар в церкви Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в селе Милиево Черновицкой области. В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ заявили о поджоге. "Этой ночью сожгли один из самых красивых храмов Вижницкого района, храм Иова Почаевского в селе Милиево, что на Буковине. Подожгли храм профессионально, без шансов на спасение", - написала епархия в Facebook. Полиция Черновицкой области сообщила о задержании подозреваемого.

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В Казахстане отказались от проведения в этом году парада в День Победы. "Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана", - цитирует ТАСС ответ пресс-службы Минобороны Казахстана.

В Киеве назвали "вполне достижимой" задачей выход на границы 1991 года до конца декабря

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В Киеве считают "вполне достижимой" задачей текущего года возвращение всех захваченных Россией украинских территорий, включая Крым. "Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-нибудь часть территорий", - заявил изданию "РБК - Украина" руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, Украина приближается к "знаковой битве в новейшей истории", причем она начнется еще до конца весны. "Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это является тайной. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", - отметил он.

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Южная Корея на фоне войны в Украине расширила список товаров, запрещенных к экспорту в Россию и Беларусь. Черный список увеличивается с 57 до 798 позиций, сообщило информагентство "Рёнхап". В обновленный перечень попали полупроводники, химикаты, сталь, автомобили, технологическое оборудование и квантовые компьютеры. При этом не уточняется, будут ли ограничения распространяться на детали для автомобилей, оборудования и компьютеров. В министерстве торговли Южной Кореи объяснили расширение черного списка тем, что страны-импортеры могут использовать вышеперечисленные виды товаров в военных целях.

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Россия, по мнению Киева, разрушила не только мир в Украине и во всей Европе, но и миропорядок, существовавший до начала войны. "Совершая невыразимые зверства, Россия разрушила основополагающие принципы человечества", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для газеты Die Welt.

Настоящего мира не может быть до тех пор, пока Москву не привлекут к ответственности за все преступления, подчеркнул министр. Прочный мир может быть достигнут лишь путем восстановления международно признанных границ Украины. "Подлинный мир означает мир, объединенный под эгидой международного права. Из уроков, извлеченных из истории прошлого столетия, абсолютно очевидно, что мировое сообщество нуждается в подлинном мире, а не в примиренчестве", - резюмировал глава МИД Украины.

В Подмосковье упал украинский беспилотник

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В Богородском городской округе Подмосковья упал дрон. Информацию подтвердили информагентству ТАСС в силовых структурах. О падении беспилотника сообщили также Telegram-каналы Baza, Mash и Shot. Как отмечается, дрон упал недалеко от Ногинска, БПЛА нашла в лесу местная жительница.

По информации Telegram-каналов, БПЛА был начинен 17 кг взрывчатки. Речь идет о беспилотнике UJ-22 Airborne украинского производства. Дальность такого дрона составляет до 800 километров. Ранее такой беспилотник падал в районе газо-компрессорной станции "Газпрома" в Коломенском районе Подмосковья, вблизи деревни Губастово напоминает издание "Новая газета Европа".

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Российские войска сосредоточил свои усилия на наступлении в направлении Бахмута, Авдеевки и Марьинки, за сутки в Донбассе ВСУ отразили около 60 атак агрессора, сообщается в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

В районе Бахмута идут тяжелые бои за город: силы обороны отбили атаки россиян на окраинах Григоровки и Богдановки (дорога на Часов Яр), а также Ивановского (трасса на Константиновку). Около Авдеевки враг атаковал в районах Новокалиново и Первомайского, однако не имел успеха и понес большие потери. Вблизи Марьинки силы ВСУ отразили многочисленные атаки в северной и центральной части Марьинки, а также в районе Новомихайловки.

В то же время украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, сбито два разведывательных беспилотника "Мерлин" и один БПЛА "Орлан-10", а также восемь дронов-камикадзе "Ланцет". Ракетчики и артиллеристы поразили три станции радиоэлектронной борьбы.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины готовятся к наступлению и выразил надежду, что победа в войне близка. Об этом он сообщил в интервью каналу Al Arabia . По его словам, ситуация на фронте сложная, однако Украина продолжает воевать и становится сильнее. "Я не могу назвать ситуацию хорошей, но мы боремся. Мы сильнее, чем год назад. Мы надеемся и верим, что ежедневными достижениями мы близки к победе", - сказал Зеленский.

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Власти Кипра попросили 3 тыс. беженцев из Украины, которые живут в отелях по всей стране, найти себе новое жилье до 31 мая, сообщает портал AlphaNews. Они могут подать заявление на получение субсидии на аренду жилья, а также обратиться в службу занятости для трудоустройства. При этом те украинские беженцы, которые проживают на Кипре с 1 марта 2023 года, могут оставаться в своих гостиницах еще полгода.

Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе

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Черноморский флот отражает ночную атаку надводных беспилотников под Севастополем, все службы города находятся в полной готовности. Об этом в Telegram-канале сообщил "губернатор" города Михаил Развожаев. Позже Развожаев уточнил, что попытка атаки была предпринята в 3.30 мск, при этом один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), а второй взорвался сам.

Telegram-канал Mash написал со ссылкой на очевидцев о громких взрывах, слышных в городе.

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Находящимся в оккупированном Крыму россиянам следует привыкать к звукам воздушной тревоги, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. "Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся", - сказала Гуменюк, комментируя появление окопов на некоторых песчаных пляжах на западе Крымского полуострова.

Украинские военные разбирают на запчасти полученные МиГи

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Украинские военные разбирают некоторые полученные от Польши и Словакии истребители МиГ-29 на запчасти, пишет британский еженедельник The Economist . "Многие из самолетов непригодны для полетов и используются на запчасти", - сказано в материале. Издание пишет, что идеально для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ) подходит шведский истребитель Gripen, сами воздушные силы ВСУ хотели бы получить американские F-16.

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Румыния с 24 апреля будет опломбировывать транспорт, перевозящий транзитом украинские грузы с сельскохозяйственной продукцией , сообщила Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.

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"Наша задача - всеми силами помочь Украине выстоять, не дать России победить, не допустить расширения конфликта", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время беседы с читателями французской газеты Le Parisien .

Так он ответил на вопрос одной из собеседниц о том, может ли война России против Украины распространиться на Францию, Евросоюз и стать глобальной. Макрон назвал российскую войну "гибридной", так как под ударом РФ оказываются различные сферы, в том числе энергетика, продовольствие и информационные системы. "Мы сделаем все, чтобы эта война не расширилась", - подчеркнул он.

При этом ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции в сотрудничестве с Китаем готовит план мирных переговоров между Украиной и Россией. Источники агентства допускали, что переговоры могут начаться уже летом - в зависимости от того, насколько успешным будет украинское контрнаступление. Однако многие страны сомневаются как в нейтральной позиции Китая, так и в готовности РФ к серьезным переговорам.

Хроника событий 23 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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