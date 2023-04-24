Генсек ООН раскритиковал РФ на заседании с участием Лаврова

На 425-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 24 апреля (время московское).

++19.55++

Иран поставил России свыше 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов в течение последних 6 месяцев, пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных официальных лиц и документы, с которыми ознакомились журналисты. Иранские вооружения поступали в РФ на грузовых судах по Каспийскому морю, указало издание.

++19.20++

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, прибывший 24 апреля в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН в качестве председателя, назвал Запад "меньшинством", не имеющим права "говорить от имени всего человечества". "Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества", - заявил глава МИД РФ, открывая дебаты об эффективной многосторонности в защиту принципов Устава ООН. Одновременно Лавров обвинил США в "разрушении глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества".

++18.55++

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле села Ясные Зори Белгородского района. Пострадавших нет, оборвана линия электропередач, а в частном доме и здании одного из предприятий повреждены окна, указал глава региона.

++18.25++

Военно-воздушные силы Германии зафиксировали появление российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем. Самолет передвигался в международном воздушном пространстве без транспондера, без плана полета и без связи с центром управления воздушным движением, указали ВВС ФРГ. Отряд на авиабазе Лааге в земле Мекленбург - Передняя Померания был временно поднят по тревоге.

++18.05++

Официальный Киев прокомментировал публикацию The Washington Post о планах украинской стороны нанести удары по российской территории в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. "А зачем нам следовало бы это делать? Чтобы что? Какую задачу решила бы такая одноразовая акция? Изменила ли ход войны? Заставила бы россиян бежать? Упразднила бы потребность в оружии?" - написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. По его словам, подобные публикации "выполняют лишь одну катастрофическую функцию: формируют общественное мнение в западных столицах, будто Украина неразумная, инфантильная и импульсивная страна, которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие".

Генсек ООН резко раскритиковал РФ на заседании под председательством Лаврова

++17.52++

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности всемирной организации под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова резко раскритиковал действия российских властей, продолжающих войну против Украины. Российское вторжение "причиняет огромные страдания и разоряет страну и ее народ", а также еще более усугубляет вызванные пандемией COVID-19 экономические потрясения, указал он. "Напряженность между крупными державами достигла исторического максимума", - подчеркнул Гутерриш, добавив, что столь же высоки и риски конфликта между ними. Он также призвал РФ продолжить выполнение обязательств в рамках "зерновой сделки" с Украиной.

++17.35++

На пресс-конференции с премьер-министром Эстонии в Житомире президент Украины Зеленский сообщил о содержательных переговорах. "Мы успели обсудить весь спектр вопросов, имеющих значение именно сейчас. В первую очередь, наши возможности на передовой. Важно, чтобы все наши партнеры были максимально решительными и максимально быстрыми в поставке обещанного оружия, чтобы мы могли максимально ускорить завершение войны - освободить нашу землю и восстановить полную силу международного права", - заявил украинский лидер. По словам Зеленского, он обсудил с Каллас ожидания от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

"Сейчас именно то время, когда Североатлантический союз нуждается в амбициозных решениях. Надежная безопасность в Европе может основываться только на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО, прежде всего в отношениях между Украиной и НАТО. Нужно положительное политическое решение альянса о вступлении Украины, и я благодарю Эстонию за поддержку именно такого усиления НАТО и за фиксацию в подписанной нами декларации нашей общей цели", - отметил далее Зеленский.

++17.16++

С начала полномасштабного российского вторжения Украина освободила из плена 2238 человек, 140 из них - гражданские лица, заявил Владимир Зеленский в Житомире на совместной пресс-конференции с Каей Каллас. "Работаем над освобождением как военных, так и гражданских… Мы работаем постоянно и будем продолжать это делать", - отметил он. По словам Зеленского, данные усилия ведутся Объединенным центром по поиску и освобождению пленных при СБУ ежедневно в режиме 24/7. Он также поблагодарил Каллас и всех эстонцев за поддержку и отметил, что Украина ценит каждую поставку оружия из Эстонии, в особенности это касается гаубиц калибра 122 и 155 мм.

В Житомир приехала премьер Эстонии Кая Каллас

++16.55++

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вновь посетила Украину. Вместе с президентом этой страны Владимиром Зеленским она приехала в Житомир. На пресс-конференции Каллас призвала Киев выполнить рекомендации Еврокомиссии, необходимые для скорейшего вступления в ЕС. "Европейская комиссия издала семь рекомендаций, которые должны быть выполнены. Считаю, что их выполнение должно быть приоритетом для Украины, поскольку они являются первым шагом к началу переговоров", - указала она и сообщила, что обсудила с Зеленским прогресс Украины в этой связи.

В Twitter Каллас написала, что визит в Украину стал ее первой зарубежной поездкой в качестве главы нового правительства Эстонии. "Я здесь с твердым убеждением - я верю в победу Украины и верю в Украину как в процветающую либеральную демократию, которая принадлежит к евроатлантической семье", - подчеркнула она. По словам Каллас, для мира в Европе необходимо вступление Украины в ЕС и НАТО, это является ключевым пунктом подписанной с Зеленским совместной декларации.

++16.30++

Сборная Украины по футболу не будет отказываться от выступлений на отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года, несмотря на распоряжение министерства молодежи и спорта, запрещающее украинским спортсменам выступать на турнирах с участием атлетов из РФ и Беларуси. Об этом сообщил в Facebook глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Он привел письмо с разъяснениями Минспорта, в котором указывается на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о разведении украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации. Украинское министерство пообещало следить за выполнением этого решения.

ЕС и Украина будут взаимно признавать и исполнять судебные решения

++16.05++

Европейский Союз и Украина договорились о взаимном признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам, сообщил Совет ЕС. "Сегодня Совет ЕС согласился установить договорные отношения с Украиной в рамках Гаагской конвенции о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам", - отмечается в заявлении на сайте совета . По словам министра юстиции Швеции Гуннара Стрёммера, это решение укрепит связи между ЕС и Украиной. Взаимное признание и исполнение судебных решений ЕС и Украины по гражданским и торговым делам станет важным инструментом содействия международной торговле, отмечается далее.

++15.10++

На российского музыканта Алексея Кортнева завели уголовное дело. Дело возбуждено после инцидента с оскорблением полицейского в новосибирском баре, произошедшего в феврале, сообщил лидер "Несчастного случая" ТАСС. Февральский концерт был сорван из-за якобы начавшегося задымления. После этого музыканта задержали из-за "неприличного жеста в общественном месте". Сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину Алексей Кортнев осудил действия российской армии и записывал антивоенные видео.

++14.45++

Московский городской суд оставил в СИЗО Дарью Трепову, отклонив ходатайство защиты об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Заседание суда прошло в закрытом режиме. Трепова, участвовавшая в нем по видеосвязи, заявила, что "безумно сожалеет о произошедшем" и "каждый день молится о здоровье потерпевших". Ей вменяют совершение теракта и незаконный оборот взрывчатки. По данным следствия, взрывное устройство, которое Трепова 2 апреля принесла в кафе в Петербурге, убило "военкора" Владлена Татарского.

Кулеба: Истребители Киеву - инвестиция в безопасность Европы

++14.25++

Мир в Европе зависит от скорости поставок оружия Киеву, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета ЕС. По его словам, лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы станет предоставление Украине современной боевой авиации, и решение об этом должно быть принято как можно скорее. "Нет рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные боевые самолеты западного типа, и я убежден, что это решение будет принято. Украина является защитницей Европы", - подчеркнул он. Таким решением европейские страны могли бы продемонстрировать стратегическое лидерство, заявил Кулеба , выступая перед главами МИД стран ЕС.

++14.05++

Минобороны РФ обвинило Украину в попытке атаковать пункт базирования российского Черноморского флота в аннексированном Севастополе при помощи катеров. Данная атака совершалась тремя безэкипажными быстроходными катерами и была отражена, заявил официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков. Ранее в тот же день сообщалось о ночной атаке надводных беспилотников под Севастополем. "Губернатор" города Михаил Развожаев уточнил, что попытка атаки была предпринята в 3:30 (мск), при этом один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), а второй взорвался сам.

Хроника событий 24 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 23 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: