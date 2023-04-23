Страны G7 призвали к продлению "зерновой сделки"

В коммюнике, принятом по результатам встречи министров сельского хозяйства стран-членов G7, осуждается позиция России, которая пытается "использовать продовольствие, как средство дестабилизации".
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Страны"большой семерки" призвали призвали к "продлению, полной реализации и расширению" критически важной сделки по экспорту украинского зерна через Черное море. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на коммюнике по результата встречи министров сельского хозяйства стран-членов G7 в японском Миядзаки.
В документе также осуждается позиция России, которая пытается "использовать продовольствие как средство дестабилизации и как инструмент геополитического принуждения". И подтверждается решимость стран "Группы семи" действовать солидарно и "поддерживать тех, кто больше всего страдает от российской "милитаризации" продовольствия".
Кроме того, в коммюнике заявляется о готовности стран-членов G7 поддержать восстановление и реконструкцию Украины, в том числе путем предоставления экспертных знаний в области разминирования сельскохозяйственных земель и восстановления сельскохозяйственной инфраструктуры.
Россия грозит разорвать соглашение
Ранее Москва назвала проблематичным продление "зерновой сделки", срок действия которой, с точки зрения России, истекает 18 мая. РФ настаивает на выполнении всех выдвинутых ее условий. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина, пока не видно результатов, нельзя продолжать реализацию сделки в ущерб интересам России, а также в ущерб глобальной продовольственной безопасности в мире.
Черноморская зерновая инициатива
Черноморская зерновая инициатива - соглашение, подписанное Россией и Украиной с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года - узаконила морские коридоры для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.
1 августа 2022 года из порта Одессы вышло первое судно в рамках "зерновой сделки"
18 марта 2023, когда истек первый период действия сделки, после чего она, в случае отсуствия возражений сторон, должна была быть автоматически продлена еще на 120 дней, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия "уведомила всех участников" о продлении сделки лишь на 60 дней.
18 апреля 2023 года Украина заявила, что поставки зерновых через безопасный коридор по Черному морю приостановлены, поскольку Россия приостановила проверку судов.