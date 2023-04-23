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Фото: Yasin Akgul/AFP
КонфликтыРоссия

Страны G7 призвали к продлению "зерновой сделки"

Виталий Кропман
1 ч. назад

В коммюнике, принятом по результатам встречи министров сельского хозяйства стран-членов G7, осуждается позиция России, которая пытается "использовать продовольствие, как средство дестабилизации".

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Страны"большой семерки" призвали призвали к "продлению, полной реализации и расширению" критически важной сделки по экспорту украинского зерна через Черное море. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на коммюнике по результата встречи министров сельского хозяйства стран-членов G7 в японском Миядзаки.

В документе также осуждается позиция России, которая пытается "использовать продовольствие как средство дестабилизации и как инструмент геополитического принуждения". И подтверждается решимость стран "Группы семи" действовать солидарно и "поддерживать тех, кто больше всего страдает от российской "милитаризации" продовольствия".

Кроме того, в коммюнике заявляется о готовности стран-членов G7 поддержать восстановление и реконструкцию Украины, в том числе путем предоставления экспертных знаний в области разминирования сельскохозяйственных земель и восстановления сельскохозяйственной инфраструктуры.

Россия грозит разорвать соглашение

Ранее Москва назвала проблематичным продление "зерновой сделки", срок действия которой, с точки зрения России, истекает 18 мая. РФ настаивает на выполнении всех выдвинутых ее условий. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина, пока не видно результатов, нельзя продолжать реализацию сделки в ущерб интересам России, а также в ущерб глобальной продовольственной безопасности в мире.

Черноморская зерновая инициатива

Черноморская зерновая инициатива - соглашение, подписанное Россией и Украиной с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года - узаконила морские коридоры для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

1 августа 2022 года из порта Одессы вышло первое судно в рамках "зерновой сделки"

18 марта 2023, когда истек первый период действия сделки, после чего она, в случае отсуствия возражений сторон, должна была быть автоматически продлена еще на 120 дней, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила,  что Россия "уведомила всех участников" о продлении сделки лишь на 60 дней.

18 апреля 2023 года Украина заявила, что поставки зерновых через безопасный коридор по Черному морю приостановлены, поскольку Россия приостановила проверку судов.

По данным ООН, за время работы Черноморской зерновой инициатива к началу 2023 года цены на продовольствие в мире снизились на 18 процентов.

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