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Крейсер "Москва" незадолго до вторжения, февраль 2022 Фото: Russian Navy Black Sea Fleet/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

В воздухе и на море: где РФ слабее в войне против Украины

Роман Гончаренко
54 мин. назад

Перед вторжением в Украину многие эксперты прогнозировали быструю победу России. Но в воздухе и на море Москва не может использовать все свое превосходство. Среди проигравших - Черноморский флот.

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Когда Россия в конце 2021 года стянула войска к границам Украины, многие эксперты и политики на Западе полагали, что в случае вторжения Киев падет за несколько дней. В самой России, похоже, тоже исходили из этого. Хотя российские войска в первые дни войны вышли на окраины Киева, украинская армия их остановила и заставила отступить. Эхо тех ошибочных оценок звучит до сих пор. Президент России Владимир Путин не признал это открыто, но в декабре настроил свою страну на долгую войну.

Несостоявшееся российское господство в небе

После вторжения в феврале 2022 рассчеты российского руководства на то, что ВКС быстро нейтрализуют не только украинские ВВС, но и подавят противовоздушную оборону, получив полное господство в небе, не оправдались. Поводом таких ожиданий, возможно, был опыт на востоке Украины. С началом войны в Донбассе в 2014 году, участие в которой Россия постоянно отрицала, Украина в первые месяцы потеряла много самолетов и вертолетов, отказавшись от использования оставшихся. ВВС Украины в боях практически не использовались.

Упавший на востоке Украины самолет ВКС РФ, март 2022
Упавший на востоке Украины самолет ВКС РФ, март 2022Фото: REUTERS

Но после 24 февраля ситуация радикально изменилась. Сообщение Минобороны РФ от 28 февраля 2022 года о "господстве в воздухе над всей территорией Украины" оказалось ложным. Российские ВКС действительно превосходят украинские ВВС по количеству и качеству техники. Но несмотря на многочисленные ракетные удары по военным аэродромам и участие украинских самолетов в боях на фронте, Украина по-прежнему располагает боевой авиацией, а ее ПВО становится все сильнее.

С начала вторжения Россия, по украинским данным, потеряла сотни боевых самолетов и вертолетов. Эти данные невозможно подтвердить из независимых источников, но и западные спецслужбы говорят о больших потерях ВКС РФ. Теперь они действуют ограниченно вдоль линии фронта и не решаются на рейды вглубь страны. Вместо этого Россия делает усиленную ставку на беспилотники и ракеты, однако многие из них сбивает украинская ПВО. Все это возможно благодаря западной военной помощи.

Черноморский флот среди проигравших

На море Россия по военной силе также существенно превосходит Украину. В 2021 году армия и флот РФ дважды проводили учения по высадке морского десанта в аннексированном Крыму. Это вызвало опасения, что Россия готовит наступление на юге Украины в направлении Одессы и может попробовать высадить на сушу десант, включая бронетехнику. Этого не произошло, и в экспертных кругах такой сценарий считают маловероятным. "Высадки морского десанта всегда очень рискованны", - отметил в беседе с DW Марк Девор, доцент в британском университете Сент Эндрюс. "Это требует существенного перевеса возможностей". По его словам, Россия пыталась найти место для высадки десанта, но не нашла "незащищенного пляжа". 

Учения по высадке десанта в Крыму, апрель 2021
Учения по высадке десанта в Крыму, апрель 2021Фото: Russian Defense Ministry/AP/picture alliance

В начале вторжения Россия стянула боевые корабли в район Одессы. Тогда российским войскам удалось занять небольшой, но стратегически важный остров Змеиный к юго-западу от Одессы. Но в конце июня Украине удалось благодаря точным ударам артиллерии заставить их оттуда уйти.

Черноморский флот оказался одним из проигравших в этой войне. Флагман ЧФ, ракетный крейсер "Москва", был в апреле поражен украинским ракетами, сильно поврежден и вскоре затонул. До этого, в марте, в порту оккупированного Бердянска на Азовском море был подбит и затонул десантный корабль "Саратов". В результате всех этих событий корабли ЧФ РФ теперь держат большую дистанцию от побережья, находящегося под контролем Киева. Но и в порту базирования в Севастополе они больше не чувствуют себя в безопасности. Украина атаковала беспилотниками как штаб флота, так и корабли на рейде. Сегодня ЧФ РФ участвует в войне, запуская крылатые ракеты по целям в Украине с безопасного расстояния.

На этом фоне Россия прекратила морскую блокаду части украинских портов. Официально Москва объяснила это сделкой по экспорту украинского зерна, достигнутой при посредничестве Турции и ООН. После атаки на российские корабли в октябре РФ вышла из соглашения, но быстро вернулась к его исполнению. В Москве заявили, что получили от Киева "гарантии" неиспользования определенного "коридора" в Черном море для атак на ЧФ.

Сильная киберзащита - благодаря западной помощи          

Наконец, перед вторжением были опасения, что Россия парализует Украину мощными хакерскими атаками. Эти опасения были не беспочвенны, поскольку в предыдущие годы Украина регулярно была объектом кибернападений. Примерно за неделю до вторжения, 15 февраля, Украина столкнулась с тем, что профильный министр Михаил Федоров назвал "самой крупной DDoS-атакой за историю Украины". Объектами среди прочего стали банки и Минобороны. За день до вторжения были хакерские атаки, в которых подозревали Россию, на правительственные структуры и парламент Украины. Но Киев, похоже, был хорошо подготовлен. Были атаки и после вторжения, но они оказались менее успешными, чем в предыдущие годы. Теперь Россия пытается разрушить критическую инфраструктуру Украины, в частности электросеть, не при помощи хакерских атак, а нанося удары ракетами и беспилотниками.

В этом случае, как и в предыдущих примерах, Украина оказалась лучше подготовлена к отражению нападения благодаря западной помощи. Среди прочего - накануне нападения Евросоюз предоставил по запросу Киева услуги своей "команды быстрого реагирования на киберугрозы" (CRRT). На данный момент на цифровом фронте российское нападение на Украину так же замедлилось, как и на поле боя, но западные эксперты ожидают в течение зимних месяцев роста числа хакерских атак.         

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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