Зеленский: ПВО сбила все дроны, атаковавшие Киев

На 294-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 14 декабря (время московское).

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Российские войска обстреляли из РСЗО здание Херсонской областной военной администрации, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, повреждены два этажа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Шольц уверен, что ни один из планов Путина не сработал

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Президент РФ Владимир Путин "фундаментально просчитался" в своем видении устройства европейских стран и недооценил единство Европы и Запада, уверен канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Выступая с правительственным заявлением в бундестаге, он подчеркнул, что российскому руководству не удалось задушить европейскую солидарность, "перекрыв газовый кран", и что "ни один из планов Путина не сработал". По словам Шольца, не в последнюю очередь немецкие зенитные танки Gepard "вносят очень действенный вклад в то, что немало российских ракет сбивается".

Глава правительства ФРГ пообещал поддерживать Украину всеми способами "ровно столько, сколько это будет необходимо", указав, что санкции против России "будут сохраняться и дальше ужесточаться до тех пор, пока Путин будет продолжать свою жестокую военную агрессию".

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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия (по обеспечению безопасности) на объектах УПЦ (МП) в девяти областях Украины: в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. Всего в сообщении СБУ перечислены 19 соборов, церквей и монастырей, в которых совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией проводятся обыски - в рамках "работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб".

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В Минобороны Великобритании полагают, что в России имеет место противостояние между группировками в силовых ведомствах, которое, вероятно, распространяется на верхушку российской военной иерархии. В частности, о продолжающихся "напряженных дебатах о ведении войны" свидетельствуют комментарии Игоря Гиркина (Стрелкова), заявившего о "кризисе стратегического планирования" российских действий в Украине, говорится в ежедневной сводке британского оборонного ведомства со ссылкой на разведданные.

Между тем пока невозможно подтвердить слухи об отставке начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, указывается в сообщении.

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Украинские силы ПВО во время утренней атаки на Киев и Киевскую область сбили все 13 дронов-камикадзе, сообщил президент Владимир Зеленский. "Это утро террористы начали с 13 "шахедов". По предварительной информации, все 13 сбиты нашими украинскими силами ПВО. Молодцы! Горжусь! ", - сказал он, обращаясь к согражданам, призвав их не забывать о сиренах.

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В Киеве сняли видео с обломком российского беспилотника, на котором видна надпись "За Рязань". "Вот такой обломок вражеского дрона зафиксировали в одном из районов столицы журналисты телеканала "Киев", - говорится в подписи к видеопосту в Telegram.

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В течение последних 20 лет власти России расширяют определение "терроризма" в законодательстве, констатируют эксперты американского Института изучения войны (ISW) . Это помогает российским силовым структурам в борьбе с инакомыслием. В последнее время все чаще понятие "терроризм" определяется как действия "украинских диверсантов". ФСБ переориентировалась от борьбы с терроризмом исламистских боевиков на Кавказе к противостоянию "украинским диверсантам, считают в ISW.

В городах Украины ожидают "вторую волну" атак беспилотников

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В Украине опасаются второго налета беспилотников. В частности, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Житомирской ОВА Виталия Бунечко. "Возможна вторая волна атаки беспилотников", - написал он, призвав жителей оставаться в укрытиях. Между тем над Киевом, по данным областной администрации, сбили уже в общей сложности 11 боевых дронов. Столичные власти также призывают жителей не покидать укрытия.

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские силы отразили российские атаки в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Новоселовское, Краснопоповка, Серебрянское и Белогоровка Луганской области, а также в Белогоровке, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Курдюмовке, Невельском, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области. Российские войска нанесли 1 авиационный и 11 ракетных ударов, из них 3 - по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Кроме того, россияне совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщается в утренней оперативной сводке в Facebook .

"В связи со значительным количеством раненых захватчиков, так называемым указом оккупационных властей, под нужды военных передаются больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск", - отмечается далее.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в настоящее время деоккупировано 13 населенных пунктов области. "К Новому году, уверен, Генштаб ВСУ сможет порадовать прогрессом на Кременском и Сватовском направлениях", - написал он в Telegram .

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Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также Житомирской, Луганской областях и на территории аннексированного Крыма, следует из онлайн-карты воздушной тревоги Украины.

В Киеве сообщают о новой атаке иранскими дронами

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Киев Фото: Oleksii Chumachenko/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance

В Киеве сообщают о взрывах. "Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Подробнее - позже", - написал в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он также заявил, что над Киевом и Киевской областью силы украинской ПВО уже сбили 10 иранских дронов. В свою очередь председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал находиться в укрытиях и безопасных местах и также сообщил о работе ПВО.

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Вооруженные силы Беларуси едва ли нападут на Украину, несмотря на объявленную Минском внезапную проверку боевой готовности армии, считают в американском Институте изучения войны (ISW) . Передвижение военной техники и личного состава, анонсированное белорусским Минобороны, а также переброска бронетранспортеров БТР-80 и танков Т-80 в Брестской области, на которую обратил внимание ряд Telegram-каналов, вероятно, является частью продолжающихся российских информационных операций, подчеркивают аналитики. Генштаб ВСУ 13 декабря отмечал, что обстановка вблизи белорусской границы остается без существенных изменений, а признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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Новая Зеландия направит 3 млн новозеландских долларов (1,82 млн евро) через Международный комитет Красного Креста на приобретение гуманитарной помощи для Украины, заявила премьер-министр Джасинда Ардерн. Речь идет о медицинских принадлежностях и оборудовании, трансформаторах и электрогенераторах, а также продуктах питания, воде и предметах гигиены, пояснила глава новозеландского правительства.

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В Украине налажено производство снарядов калибра 152 мм и 122 мм, рассказал в телеэфире секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. "Сейчас пойдет выпуск мин и многих других вещей, которые производят уже наши предприятия оборонного комплекса. Речь идет уже о тысячах - это уже промышленные масштабы", - пояснил он.

Зеленский - о последствиях войны для окружающей среды

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Разминирование в Херсонской области (ноябрь 2022 года) Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в экоциде в своем обращении к парламенту Новой Зеландии. "На сегодняшний день 174 тысяч кв. км украинской территории загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами. Морская акватория Черного и Азовского морей также загрязнена минами и потеряла сотни тысяч живых существ, погибших в результате боевых действий и активности российского военного флота", - отметил он. "Все это и другие проявления российской экоцидной политики будут иметь прямые негативные последствия для миллионов людей, для нашего региона и соседних", - сказал глава государства.

"Поэтому я призываю вас поддержать в вашем парламенте украинскую формулу мира и начать консолидацию мира ради восьмого пункта формулы - противодействия экоциду",- резюмировал Зеленский.

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Интеграционные курсы в Германии начали посещать уже 185 тысяч беженцев из Украины. Такие данные приводят издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF). При этом многие из более чем миллиона украинцев, бежавших от войны в ФРГ, намерены как можно скорее вернуться домой, отметил представитель ведомства.

США не нашли признаков передачи поставляемого Украине оружия не в те руки

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Министерство обороны США не обладает сведениями о возможной передаче вооружений, поставляемых Украине, на незаконные цели. "В данный момент у нас нет никакой достоверной информации, которая указывала бы на любое перенаправление передаваемой Украине помощи на незаконные цели", - заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. "Думаю, результаты на поле боя говорят за себя", - добавил он.

Хроника событий 13 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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