В Беларуси объявили о внезапной проверке боеготовности армии

На 293-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 13 декабря (время московское).

Зеленский призвал создать Парижский механизм

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальную модель координации усилий - Парижский механизм, - который позволит давать эффективный ответ на удары ВС РФ по энергоструктуре. С таким заявлением Зеленский выступил на международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже. "Пока мы не имеем, к сожалению, такой современной системы противовоздушной обороны, которая могла бы сбивать 100% российских ракет и дронов, но мы можем создать систему принятия решений, которая может на 100% лишить смысла террористическую тактику России", - подчеркнул Зеленский.

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Джорджа Мелони Фото: Roberto Monaldo/LaPresse/AP/picture alliance

Евросоюз должен сохранять единство в вопросе оказания помощи Украине, одновременно активизируя усилия по содействию прекращению огня. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она выступила в парламенте Италии в преддверии саммита ЕС 15 декабря.

В Париже проходит международная конференция по оказанию помощи Украине

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Международная конференция по оказанию помощи Украине, которая проходит в Париже, призвана помочь "украинскому народу пережить эту зиму". Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон. По его словам, основной упор сделан на предоставление поддержки в краткосрочной перспективе - учитывая попытки России "посеять террор" в Украине путем "трусливых" бомбардировок гражданской инфраструктуры. Речь идет о конкретных обязательствах по поставке генераторов, помощи в ремонте инфраструктуры, предоставлении светодиодов для освещения, добавил Макрон.

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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральных регионах России продлен до 03.45 мск 21 декабря. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Ведомство рекомендует авиаперевозчикам организовывать транспортировку пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием доступных аэропортов в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве. Ограничения в работе воздушных гаваней введены с 24 февраля.

Министерство обороны Великобритании: Решение не проводить пресс-конференцию Путина, вероятно, связано с ростом антивоенных настроений

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Решение Кремля впервые за 10 лет не проводить ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, вероятно, связано с опасениями из-за роста антивоенных настроений в стране. Об сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter. В сообщении британской разведки подчеркивается, что путинские чиновники, скорее всего, опасаются выхода из-под контроля любого мероприятия с участием Путина из-за несанкционированных обсуждений "специальной военной операции".

В вооруженных силах Беларуси объявлена внезапная проверка боевой готовности

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В министерстве обороны Беларуси объявили о внезапной проверке боевой готовности. Как сообщает пресс-служба ведомства, она начата по поручению Александра Лукашенко. "Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", - говорится в сообщении. Также указывается, что в период проведения проверки "запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности".

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За минувшие сутки украинские войска отразили 16 атак россиян в Донбассе, военная авиация Украины нанесла пять ударов по местам концентрации сил россиян, сообщает в оперативной сводке Генштаб ВСУ . Атаки противника отражены в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмов в Донецкой области. Российские войска за сутки нанесли 7 ракетных ударов, 5 из которых - по объектам гражданской инфраструктуры города Константиновка Донецкой области, а также около 80 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня населенные пункты Украины, в том числе Херсон.

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В Брянской области ночью произошли два взрыва, сообщают издание "Брянская улица" и Telegram-канал "Новости Брянска". "Ночью Клинцы и Климово подскочили от громких звуков взрывов. Случилось это в районе двух часов ночи", - указывает "Брянская улица". По данным "Новостей Брянска", в поселке Климово, возможно, произошло бытовое возгорание. В городе Клинцы "очевидцы сообщают об обстреле со стороны ВСУ и сильной взрывной волне". Областные власти информацию сетевых СМИ пока не прокомментировали.

Генштаб ВСУ: Российские войска активно готовятся к обороне Крыма

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Российские оккупационные войска усилили контрразведывательные мероприятия на Крымском полуострове. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В частности, оккупационные власти активизировали административно-полицейские и контрразведывательные мероприятия в Межводном и Черноморском. В сообщении не уточняется причина усиления таких мер. Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщил, что Россия превратила Джанкой и близлежащие районы в крупнейшую военную базу во временно оккупированном Крыму и активно готовится к обороне полуострова.

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Нидерланды изъявили желание выступить площадкой для специального трибунала по Украине. При этом такой трибунал не должен препятствовать работе Международного уголовного суда, расположенного в Гааге, указал министр иностранных дел королевства Вопке Хукстра.

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Расходы на затянувшуюся войну в Украине, по-видимому, продолжат подрывать геополитические позиции России в других регионах мира, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW). Расходы РФ на оборону и безопасность составят в 2023 году более 9 трлн руб., или почти треть всего российского бюджета. "Таким образом, Путин продолжает сливать свой бюджет на войну в Украине, и может оказаться перед необходимостью сократить финансирование других зарубежных или внутренних кампаний", - пишут аналитики ISW. Свою точку зрения они подкрепляют информацией о переброске российских военнослужащих и боевой техники, в том числе, из Сирии и Нагорного Карабаха, допуская, что эти силы могут быть направлены в Украину.

США отправили в Украину оборудование для энергоинфраструктуры

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США отправили Украине первую партию силового оборудования, необходимого для энергоинфраструктуры, сообщили неназванные официальные лица агентству Reuters. Речь идет об оборудовании общей стоимостью примерно в 13 млн долларов, указал один из собеседников. По словам другого, еще два самолета с оборудованием вылетят из Соединенных Штатов в ближайшие дни.

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В Печерском районе Киева вспыхнул пожар в одном из пунктов обогрева, пишет ряд украинских изданий. Telegram-канал интернет-газеты "Страна.ua" публикует видеозапись с огнем на крыше здания и автомобилями экстренных служб. Официальные лица пока не комментировали информацию.

Макрофинансовая помощь Киеву получила одобрение послов ЕС

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Послы стран Евросоюза единогласно одобрили предоставление макрофинансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году, сообщается на странице председательства Чехии в ЕС в Twitter. Речь идет о кредитах с 10-летним льготным периодом на финансирование неотложных потребностей Украины и восстановление критически важной инфраструктуры. Ожидается, что Европарламент огласит свое решение в ближайшие дни.

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Германия доставила в Украину дополнительное вооружение, заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) в эфире немецкого телеканала RTL. По ее словам, речь идет о самоходных артиллерийских установках и зенитных самоходных установках Gepard.

Зеленский: С начала войны обезврежено около 500 тысяч взрывоопасных предметов

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С начала войны в Украине обезврежено около 500 000 взрывоопасных предметов. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Только работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с 24 февраля изъяли более 300 тысяч таких предметов, а взрывотехники Национальной полиции - свыше 180 тысяч, отметил глава государства. Разминирование проводят и другие государственные службы и армия, указал президент. По словам Зеленского, в борьбе с "российским минным террором" Украине помогают зарубежные партнеры.

Хроника событий 12 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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