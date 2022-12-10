Журналист Коростелев попал в латвийский черный список

Бывший журналист "Дождя", сказавший в эфире о помощи российским военным, не сможет въехать на территорию Латвии. Сейчас он проживает в Грузии.

Министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс внес уволенного ведущего телеканала "Дождь" Алексея Коростелева в черный список, который делает для него невозможным въезд в Латвию. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает издание Delfi.

Таким образом Эклонс рассмотрел и положительно отреагировал на рекомендацию одной из спецслужб - Службы государственной безопасности Латвии. Теперь Коростелеву запрещен въезд на территорию страны. Однако, так как он живет в Грузии и у него нет латвийских визы или вида на жительство, власти Латвии не могут привлечь его к уголовной ответственности.

1 декабря в прямом эфире "Дождя" Коростелев произнес фразу, которая могла быть понята, что телеканал помогает российским военным с оснащением. Он был уволен с канала, а 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал у телеканала "Дождь" лицензию на вещание из-за этого и ряда других нарушений.

Смотрите также: