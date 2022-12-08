Politico: Зеленский - самый влиятельный европеец 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский назван самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico. "Только посмотрите, как европейские лидеры бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Стоя рядом с ним, политики жаждут быть замеченными. Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной - в это мало кто верил до вторжения России в феврале", - говорится в материале Politico , обнародованном в среду, 7 декабря.

В свою очередь Владимир Зеленский в обращении, записанном специально для этого номера Politico, поблагодарил граждан Украины, отстаивающих свою независимость, а также всех друзей его страны в Европе, которые помогают украинцам поддерживать стабильность. "Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время", - сказал Зеленский.

Путин - "неудачник года"

В то же время "неудачником года" Politico объявило президента России Владимира Путина. "Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину стало разваливаться почти так же быстро, как и началось. Оно низвело Россию до страны третьего уровня, неспособной победить противника, которого она недооценивала и презирала. Упрямство Путина означает, что война, скорее всего, затянется… Неспособность Путина осуществить свою мечту не означает, что он больше не будет кошмаром для своих соседей", - отмечает Politico.

Всего в рейтинг самых влиятельных людей Европы 2022 года Politico включило 28 политиков.

В начале декабря 2022-го президента Украины Владимира Зеленского объявили человеком года американский журнал Time и британская газета Financial Times.

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