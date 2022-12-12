G7 обещает продолжить беспрецедентную поддержку Украины

На 292-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 12 декабря (время московское).

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Солидарность с Украиной являлась "красной нитью" председательства ФРГ в G7. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) после последнего заседания "большой семерки" под руководством Берлина. Шольц также официально запустил "климатический клуб" - формат, параметры которого были официально обозначены летом на саммите G7 в баварском замке Эльмау. Членами клуба смогут стать все, "кто в равной степени привержен улучшению ситуации и большой промышленной трансформации", объяснял тогда свое видение Шольц.

Перед участниками G7 по видеосвязи также выступил президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении он предложил созвать Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как возможно реализовать украинскую формулу мира.

Зеленский намерен оставаться президентом до победы Украины

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Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что пока не готов думать о своем политическом будущем, однако до победы он намерен оставаться на посту главы государства. Такое заявление Зеленский сделал в спецвыпуске на Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" Дэвида Леттермана. "До нашей победы я точно буду президентом. А потом - не знаю. Сейчас не думаю об этом, не готов. Очень хочется - на море. Скажу Вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы выиграем войну, и выпить пива очень хочу", - признался Зеленский.

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В Севастополе в аннексированном РФ Крыму до 27 декабря продлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, сообщается на сайте "правительства" города. Решение принято на основании информации правоохранительных органов о "сохраняющейся угрозе совершения террористических актов". "Желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после атаки беспилотников на штаб Черноморского флота.

G7 обещает продолжить беспрецедентную поддержку Украины

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"Мы по-прежнему привержены нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам в ответ на агрессивную войну России. Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на РФ и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их". Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 и президента Украины Владимира Зеленского после переговоров 12 декабря. "Мы будем продолжать оказывать поддержку уязвимым странам, которые серьезно страдают от последствий агрессивной войны России и использования ею энергии и продовольствия в качестве оружия", - указывается далее в документе. "Мы продолжим координировать усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике", уделяя непосредственное внимание предоставлению Киеву "систем и средств противовоздушной обороны (ПВО)", подчеркнули в G7. Заявление распространено офисом премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

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Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич направила письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором призвала РФ последовать решениям Европейского суда по правам человека, вынесенным ранее. Об этом сообщили в пресс-службе СЕ. На своем ежеквартальном заседании, посвященном исполнению приговоров ЕСПЧ, комитет министров Совета Европы также принял решение о внедрении новой стратегии по надзору за делами, касающимися России. РФ была исключена из Совета Европы 16 марта. Вместе с тем России предписано исполнять решения ЕСПЧ, касающиеся ее действий или бездействия и вынесенные до 16 сентября. Как напомнило агентство KNA, речь идет о нарушениях прав человека в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и репрессиями против религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Бен Уоллес не исключил возможность поставок Киеву систем вооружений большей дальности

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможность поставок Украине систем вооружений большей дальности. "Я постоянно пересматриваю системы вооружений, которые мы могли бы предоставить. Мы также имеем на вооружении более дальнобойные системы, и если россияне будут продолжать обстреливать гражданские районы и пытаться нарушить Женевские конвенции, то я буду открытым к тому, чтобы рассмотреть наши дальнейшие шаги", - сказал Уоллес в ходе выступления в парламенте.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС поддержать идею создания cпециального трибунала, который позволит привлечь высшее политическое и военное руководство России к ответственности. "Единственное, что спровоцировало Путина на варварскую агрессию в сердце Европы - это его ощущение полной безнаказанности. Он чувствовал его много лет и был уверен, что все сойдет с рук. Единственный способ остановить это раз и навсегда - это создать специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины", - заявил Кулеба, выступая по видеосвязи на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза.

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На территории Беларуси зафиксировано передвижение военной техники ВС РФ ближе к границе с Украиной, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". "Военно-пропагандистские каналы проинформировали о начале очередного этапа боевого слаживания так называемой совместной региональной группировки войск (сил) ВС РФ и РБ. Анонсировано движение колонн с военной техникой по дорогам страны", - говорится в сообщении . По данным наблюдателей, в район Брестского полигона, который расположен в 40 километрах от украинской границы, перемещают 24 единицы военной техники, в том числе четыре трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи и инженерную технику.

EUobserver: ЕС планирует ввести санкции против Михалкова и Лепса

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Девятый пакет санкций ЕС предусматривает ограничения против работников российских пропагандистских СМИ и артистов, приближенных к Кремлю, сообщает издание EUObserver, которое ознакомилось с проектом документа. Среди 144 физических лиц в санкционном списке фигурируют режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков, ведущая "Первого канала" Марина Ким, а также Сергей Михеев с "Царьграда" и Борис Корчевников с "России-1". Согласно проекту санкций, три российских канала - НТВ, "Россия-1" и "Рен ТВ" - будут лишены лицензии на вещание в ЕС из-за "серьезного искажения и манипулирования фактами" с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС. Кроме того, ограничения коснутся членов семьи близкого к Владимиру Путину олигарха Юрия Ковальчука. Ранее газета WSJ писала, что именно он активно подталкивал российского президента развязать войну в Украине.

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Словацкий истребитель МиГ-29 (фото из архива) Фото: Yorick Jansens/BELGA/dpa/picture alliance

Словакия готова отправить Украине истребители МиГ-29 советского производства, сообщил министр иностранных дел страны Растислав Качер в интервью агентству "Интерфакс-Украина". "Мы еще не передали вам МиГ-29, но готовы это сделать. Мы говорим с нашими партнерами в НАТО о том, как это сделать", - сказал он. По словам Качера, этот вопрос также подробно обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы вместе с нашими американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью", - сказал Качер.

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Российские войска массированно обстреливают Херсон, сообщает глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. "Враг атаковал микрорайон ХБК. На данный момент известно о 7 пострадавших, 2 из них - погибли", - написал он в Telegram . По словам Янушевича, бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом также направляются в микрорайон Остров. Количество пострадавших там пока неизвестно.

ЕС увеличит фонд для поставок оружия Украине на 2 млрд евро

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Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе согласовали увеличение Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF), который используется для финансирования закупок оружия и военного оборудования для Киева. В 2023 году финансовый потолок фонда будет увеличен на два миллиарда евро с возможностью дальнейшего повышения, говорится в заявлении Совета ЕС . Общее увеличение финансового потолка EPF до 2027 года может составить до 5,5 млрд евро. "Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения предоставления конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров", - отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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В результате российских обстрелов 11 декабря погибли два мирных жителя в Донецкой и Запорожской областях, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram со ссылкой на данные областных военных администраций. Еще шесть человек получили ранения в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

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Президент РФ Владимир Путин не будет проводить традиционную декабрьскую пресс-конференцию, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом он пообещал, что глава российского государства "все-таки найдет возможность пообщаться с журналистами". На вопрос о том, выступит ли Путин до конца года с посланием Федеральному собранию, его пресс-секретарь ответил, что это "надо уточнить".

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В посольство Украины в Греции утром 12 декабря поступил окровавленный пакет, сообщил представитель украинского МИДа Олег Николенко. "Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, ранее поступивших в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Греческая полиция начала следственные действия", - написал Николенко в Facebook . Он добавил, что МИД также ожидает ускорения расследования со стороны немецких правоохранителей.

Новая Зеландия ввела санкции против Эрнста и еще 22 россиян

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Константин Эрнст (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/TASS/S. Bobylev

Новая Зеландия ввела санкции против 23 граждан РФ за распространение дезинформации о войне в Украине. Штрафные меры коснутся гендиректора Первого канала Константина Эрнста, министра цифрового развития РФ Максута Шадаева и ряда "ключевых сотрудников российских СМИ", говорится в заявлении главы новозеландского МИДа Нанаии Махуты. По ее словам, "Путин продолжает использовать сеть медиаагентств и влиятельных комментаторов как часть своей пропагандистской машины, чтобы распространять ложную информацию в рамках своего нарратива о вторжении в Украину".

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Российские войска утром 12 декабря обстреляли Херсон и пригородные населенные пункты, сообщает офис генпрокурора Украины. "В результате обстрела жилого микрорайона города погибла женщина, четверо гражданских получили травмы различной степени. От прицельного попадания снарядов в дома произошло возгорание нескольких квартир в одной из многоэтажек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram . По предварительным данным, обстрел производился из ракетных систем залпового огня и артиллерии. Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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В городе Горняк Донецкой области из-за обстрела российских войск два человека погибли, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает офис генпрокурора Украины в Telegram . Возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, утром 12 декабря войска РФ обстреляли центральную часть города кассетными боеприпасами и снарядами реактивных систем залпового огня "Ураган". При обстреле были повреждены пятиэтажные дома и отделение банка, говорится в сообщении.

В Украину прибыл представитель ООН по гуманитарным вопросам

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Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс прибыл в Украину с четырехдневным визитом, сообщает представительство ООН в Украине. В ходе визита Гриффитс посетит Николаев, Херсон и Киев. "Вместе с помощницей генерального секретаря и координатором по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун Мартин Гриффитс ознакомится с результатами гуманитарного реагирования и новыми вызовами, возникающими по мере того, как растет количество повреждений инфраструктуры на фоне низкой температуры", - говорится в сообщении.

Хроника событий 12 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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