Путин отменил большую пресс-конференцию впервые за 10 лет

Традиционной ежегодной пресс-конференции президента РФ в этом году не будет, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин не будет проводить традиционную декабрьскую пресс-конференцию. "Что касается большой пресс-конференции, да, до нового года ее не будет", - заявил в понедельник, 12 декабря, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам.

При этом он пообещал, что Путин не будет уклоняться от общения с прессой. "Вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с журналистами. Он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных поездок", - уточнил Песков. На вопрос о том, выступит ли Путин до конца года с посланием Федеральному собранию, его пресс-секретарь ответил, что это "надо уточнить".

Российский президент проводил большие пресс-конференции с 2001 года, с 2012 года эти мероприятия проходили в декабре. Ежегодную пресс-конференцию Путина отменяли лишь однажды, в 2005 году. Кроме того, они не проходили в 2009-2011 годах во время председательства Путина в правительстве.

Ранее агентство РБК сообщало, что решение о проведении или об отмене пресс-конференции будет принято с учетом ситуации на войне против Украины.

Смотрите также: