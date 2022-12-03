  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Одно из нефтяных месторождений в России
Одно из нефтяных месторождений в РоссииФото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

G7 и Австралия поддержали потолок цен на нефть из РФ

Александра Иванова
45 мин. назад

Цель ограничения цены на нефть из РФ - сократить прибыли Москвы, необходимые для финансирования войны, а также стабилизировать мировой энергетический рынок, заявляют авторы инициативы.

https://p.dw.com/p/4KQZN

Семь ведущих промышленных стран мира ("большая семерка", G7) и Австралия поддержат согласованный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть, экспортируемую морским путем. Об этом говорится в совместном заявлении стран G7 и Австралии, обнародованном в ночь на субботу, 3 декабря, на сайте МИД Германии.

Общими усилиями поддержавшие инициативу государства намерены заставить Россию продавать нефть по ценам, которые существенно ниже рыночных, а именно: 60 долларов за баррель. Планируется, что это ограничение должно начать работать уже с 5 декабря.

Цели ограничения цены на российскую нефть

Во время саммита в баварском замке Эльмау в июне 2022 года страны "большой семерки" - США, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Япония - договорились принять меры, чтобы "не дать России извлечь прибыль из агрессивной войны в Украине".

При помощи вводимых ограничений члены G7 и Австралия хотят также стабилизировать мировой рынок энергоносителей и смягчить негативное влияние последствий войны в Украине на беднейшие страны, говорится в заявлении сторон от 2 декабря.

"В нашей юрисдикции будут запрещены услуги наших поставщиков, которые позволяют осуществлять морские перевозки нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру - но с исключением для нефти и нефтепродуктов российского происхождения, которые приобретаются по установленной максимальной цене или ниже", - указано в документе.

В то же время стороны подчеркивают, что остаются привержены цели постепенно вытеснить российскую нефть и продукты нефтепереработки со своих внутренних рынков. Предельная цена на нефтепродукты российского происхождения, по их планам, должна вступить в силу с 5 февраля 2023 года. Ее уровень, однако, пока определен не был.

Оценка введения потолка цен на нефть из РФ на Западе и в России

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) вечером 2 декабря в Twitter, введение потолка цен на российскую нефть "поможет нам стабилизировать глобальные цены на энергию" и "пойдет на пользу странам с находящейся на стадии становления экономикой по всему миру".

Министр финансов США Джанет Йеллен также приветствовала введение максимальной цены на российскую нефть. "Поскольку экономика России уже сейчас сжимается и бюджет становится все менее доходным, введение потолка цен (на российскую нефть. - Ред.) немедленно уменьшит самый важный источник доходов Путина", - подчеркнула она.

13 октября зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что РФ не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить ее стоимость за счет использования механизма предельной цены.

Смотрите также:

Стоит ли Путину опасаться потолка цен на нефть

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путин против ЕС: кто выиграет газовую войну?

Путин против ЕС: кто выиграет газовую войну?

Евросоюзу срочно требуется альтернатива российскому газу. Центральный вопрос: как ЕС переживет предстоящую зиму и будет ли победитель в газовой войне России с Европой?
Конфликты28 июля 2022 г.45:11 мин.
external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.
Нефтяные резервуары "Транснефти"

США и Евросоюз согласовали потолок цен на российскую нефть

США и Евросоюз согласовали потолок цен на российскую нефть

Максимальная цена российской нефти будет составлять 60 долларов за баррель. Потолок планируется держать на уровне пяти процентов ниже рыночной стоимости.
Политика1 декабря 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Ямашинское нефтяное месторождение, Татарстан

Сломит ли экономику РФ эмбарго ЕС на российскую нефть?

Экономика и бизнес10 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Двухглавый орел на воротах у входа на территорию МВД РФ

Будет ли новая мобилизация в России и кого она коснется?

Будет ли новая мобилизация в России и кого она коснется?

Политика9 ч. назад
"Президент РФ Владимир Путин" держит на руках "потолок цен на нефть", на котором стоят "глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен" и "президент США Джо Байден" - карикатура DW

Потолок цен на российскую нефть: Путин под давлением

Потолок цен на российскую нефть: Путин под давлением

Экономика и бизнес10 ч. назад
Чернокожая сварщица в немецкой мастерской

Новые правила иммиграции в ФРГ и последствия для граждан РФ

Новые правила иммиграции в ФРГ и последствия для граждан РФ

Миграция9 ч. назад
Одна из акций сторонников Светланы Тихановской в Берлине

Диалог с режимом окончен: как прошел Минский форум в Берлине

Диалог с режимом окончен: как прошел Минский форум в Берлине

Политика9 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Запад готовит переговоры с Путиным? DW Шоу

Запад готовит переговоры с Путиным? DW Шоу

Политика9 ч. назад60:20 мин.
Сборная Германии покидает чемпионат мира по футболу

Конец великой футбольной нации: пресса о бундестим в Катаре

Конец великой футбольной нации: пресса о бундестим в Катаре

Футбол10 ч. назад
На главную страницу