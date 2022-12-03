G7 и Австралия поддержали потолок цен на нефть из РФ

Общими усилиями поддержавшие инициативу государства намерены заставить Россию продавать нефть по ценам, которые существенно ниже рыночных, а именно: 60 долларов за баррель. Планируется, что это ограничение должно начать работать уже с 5 декабря.
При помощи вводимых ограничений члены G7 и Австралия хотят также стабилизировать мировой рынок энергоносителей и смягчить негативное влияние последствий войны в Украине на беднейшие страны, говорится в заявлении сторон от 2 декабря.
"В нашей юрисдикции будут запрещены услуги наших поставщиков, которые позволяют осуществлять морские перевозки нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру - но с исключением для нефти и нефтепродуктов российского происхождения, которые приобретаются по установленной максимальной цене или ниже", - указано в документе.
В то же время стороны подчеркивают, что остаются привержены цели постепенно вытеснить российскую нефть и продукты нефтепереработки со своих внутренних рынков. Предельная цена на нефтепродукты российского происхождения, по их планам, должна вступить в силу с 5 февраля 2023 года. Ее уровень, однако, пока определен не был.
Оценка введения потолка цен на нефть из РФ на Западе и в России
Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) вечером 2 декабря в Twitter, введение потолка цен на российскую нефть "поможет нам стабилизировать глобальные цены на энергию" и "пойдет на пользу странам с находящейся на стадии становления экономикой по всему миру".
Министр финансов США Джанет Йеллен также приветствовала введение максимальной цены на российскую нефть. "Поскольку экономика России уже сейчас сжимается и бюджет становится все менее доходным, введение потолка цен (на российскую нефть. - Ред.) немедленно уменьшит самый важный источник доходов Путина", - подчеркнула она.
13 октября зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что РФ не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить ее стоимость за счет использования механизма предельной цены.