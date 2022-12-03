G7 и Австралия поддержали потолок цен на нефть из РФ

Цель ограничения цены на нефть из РФ - сократить прибыли Москвы, необходимые для финансирования войны, а также стабилизировать мировой энергетический рынок, заявляют авторы инициативы.

Семь ведущих промышленных стран мира ("большая семерка", G7) и Австралия поддержат согласованный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть, экспортируемую морским путем. Об этом говорится в совместном заявлении стран G7 и Австралии , обнародованном в ночь на субботу, 3 декабря, на сайте МИД Германии.

Общими усилиями поддержавшие инициативу государства намерены заставить Россию продавать нефть по ценам, которые существенно ниже рыночных, а именно: 60 долларов за баррель. Планируется, что это ограничение должно начать работать уже с 5 декабря.

Цели ограничения цены на российскую нефть

Во время саммита в баварском замке Эльмау в июне 2022 года страны "большой семерки" - США, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Япония - договорились принять меры, чтобы "не дать России извлечь прибыль из агрессивной войны в Украине".

При помощи вводимых ограничений члены G7 и Австралия хотят также стабилизировать мировой рынок энергоносителей и смягчить негативное влияние последствий войны в Украине на беднейшие страны, говорится в заявлении сторон от 2 декабря.

"В нашей юрисдикции будут запрещены услуги наших поставщиков, которые позволяют осуществлять морские перевозки нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру - но с исключением для нефти и нефтепродуктов российского происхождения, которые приобретаются по установленной максимальной цене или ниже", - указано в документе.

В то же время стороны подчеркивают, что остаются привержены цели постепенно вытеснить российскую нефть и продукты нефтепереработки со своих внутренних рынков. Предельная цена на нефтепродукты российского происхождения, по их планам, должна вступить в силу с 5 февраля 2023 года. Ее уровень, однако, пока определен не был.

Оценка введения потолка цен на нефть из РФ на Западе и в России

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) вечером 2 декабря в Twitter, введение потолка цен на российскую нефть "поможет нам стабилизировать глобальные цены на энергию" и "пойдет на пользу странам с находящейся на стадии становления экономикой по всему миру".

Министр финансов США Джанет Йеллен также приветствовала введение максимальной цены на российскую нефть. "Поскольку экономика России уже сейчас сжимается и бюджет становится все менее доходным, введение потолка цен (на российскую нефть. - Ред.) немедленно уменьшит самый важный источник доходов Путина", - подчеркнула она.

13 октября зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что РФ не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить ее стоимость за счет использования механизма предельной цены.

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