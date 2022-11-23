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Добыча нефти в РоссииФото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесСША

Минфин США указал, как будут ограничены цены на нефть из РФ

Александр Дельфинов
1 ч. назад

В документе отмечается, что предельную цену на нефть из РФ установят "после технических учений". Также перечислены исключения из устанавливаемых правил для стран ЕС и Японии.

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Министерство финансов США во вторник, 22 ноября, обнародовало ряд документов, касающихся планируемого "потолка" цен на нефть из РФ, в частности, общие указания по реализации политики ограничения цен на нефть российского происхождения и несколько лицензий, устанавливающих исключения из вводимых правил.

Согласно общим указаниям, США, страны G7, Евросоюз и Австралия сформировали "коалицию по ограничению цен" и намерены ввести таковые ограничения "в отношении широкого спектра услуг, связанных с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения".

При этом предельная цена на российскую нефть "будет установлена после технических учений", которые проведет эта коалиция. Запреты, перечисленные в опубликованных документах, вступят в силу 5 декабря. Введение ценового потолка на нефть не отменяет запрет на ее импорт в США, поясняется в документе.

Исключения из запретов

Согласно опубликованным на сайте Минфина США лицензиям, до 30 сентября 2023 года Японии разрешаются все операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2" при условии, что она "предназначен исключительно для ввоза в Японию".

Кроме того, будут допускаться "определенные операции, связанные с импортом российской нефти" в Болгарию, Хорватию и страны-члены ЕС, не имеющие выхода к морю.

Также будет разрешена разгрузка с судов, перевозящих российскую нефть, в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с состоянием здоровья членов их команды или угрозой окружающей среде.

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