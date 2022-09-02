Shell уведомила власти РФ о выходе из проекта "Сахалин-2"

Британcкая компания Shell уведомила власти России и своих партнеров об отказе участвовать в нефтегазовом проекте "Сахалин-2". "Мы не будем получать долю в новом юрлице (речь идет о новом операторе проекта. - Ред.) и оставляем за собой все наши юридические права", - сообщили в Shell в четверг, 1 сентября. Доля компании в "Сахалине-2" составляла 27,5 процента.

Смена оператора проекта "Сахалин-2"

Президент РФ Владимир Путин 30 июня подписал указ, по которому оператор "Сахалина-2", компания "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд" перешла в собственность новой компании, созданной российским правительством. Совладельцами новой компании выступили "Газпром Сахалин холдинг" (50 процентов плюс 1 акция) и сама создаваемая корпорация, оставшиеся доли подлежали передаче другим владельцам пропорционально их долям.

Акционерам старого оператора был дан месяц для решения, согласятся ли они на получение доли в новой компании. Акционерами выступали "Газпром", Shell, а также японские компании Mitsui и Mitsubishi Corp.

Японские участники Mitsui и Mitsubishi Corp сохранят свои доли

Mitsui 31 августа договорилась с российской стороной о сохранении своей доли в нефтегазовом проекте. До фактической национализации и смены оператора проекта доля Mitsui составляла 12,5 процента. По данным японской медиакомпании NHK, Mitsubishi Corp. также намерена сохранить долю в "Сахалине-2", которая до смены оператора составляла 10 процентов.

В рамках проекта "Сахалин-2" был запущен первый в России завод по производству сжиженного природного газа. В проект входят три буровые платформы в Охотском море, технологический комплекс на Сахалине и терминал на юге острова.

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